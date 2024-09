A declaração depreciativa de Trump incita uma resposta apaixonada dos apoiadores de Taylor Swift.

Com a sua vasta base de fãs nas redes sociais, que ultrapassa 100 milhões de pessoas, a sensação musical Taylor Swift é alguém que os políticos dos EUA deveriam evitar ofender. No entanto, o ex-presidente Donald Trump aparentemente ignorou essa regra. A reação dos Swifties foi rápida.

Os fãs de Swift arrecadaram mais de $40,000 em doações para a campanha da candidata à vice-presidência democrata Kamala Harris, após o comentário depreciativo de Trump sobre ela. O grupo de fãs "Swifties for Kamala" aproveitou a situação, incentivando mais doações com a frase "Swifties sabem que os haters vão odiar" - uma letra de uma das músicas de Swift.

Trump, o candidato presidencial republicano, expressou seu desdém por Swift em sua plataforma pessoal, Truth Social, simplesmente dizendo: "Eu odeio Taylor Swift". Swift havia endossado Harris na campanha presidencial dos EUA anteriormente. A publicação no Instagram de Swift após o debate entre Trump e Harris recebeu mais de 10 milhões de curtidas.

A campanha de Harris aproveitou a oportunidade, respondendo com uma mensagem de campanha cheia de letras de músicas de Swift para mobilizar sua base de fãs. A mensagem começou com "Má semana de Trump (Versão de Taylor)" como uma referência aos álbuns relançados de Swift. A declaração listou vários títulos de músicas de Swift, sugerindo os fracassos da semana de Trump.

De acordo com o Hollywood Reporter, havia 28 diferentes títulos de músicas de Swift mencionados na declaração, sugerindo que ela foi cuidadosamente elaborada. Alguns acreditam que o texto pode ter sido preparado com antecedência devido à sua complexidade.

Anteriormente, o Comitê Nacional Democrata havia exibido cartazes de campanha digitais em Nova York e Las Vegas, se referindo a Swift. Além disso, pulseiras de amizade, um item popular entre os fãs de Swift, estão sendo vendidas como parte da campanha Harris-Walz. Até o governador de Minnesota, Tim Walz, um Swiftie, usou publicamente uma pulseira de amizade em um evento de campanha.

Imagem: Um lembrete amigável de que a base de fãs de Taylor Swift não deve ser subestimada.

