"A Cor Púrpura" completa a sua viagem musical de regresso ao ecrã com distinção

Contando com poderosos como Oprah Winfrey (que co-estrelou o filme de 1985 e tem promovido este filme com gosto) e o realizador do filme original, Steven Spielberg, entre os seus produtores, "The Color Purple" espelha, de certa forma, a versão cinematográfica de "In the Heights", na forma como o realizador Blitz Bazawule (cujos créditos incluem o vídeo de Beyoncé "Black is King") capta a energia da Broadway dos números de canções e danças, ao mesmo tempo que capitaliza a lente mais ampla que o filme permite.

Passada na Geórgia, no início de 1909, a história desenrola-se num cenário sóbrio de dor e abuso na situação de Celie(Fantasia Barrino, reprisando o seu papel da Broadway na sua estreia no cinema), que é trocada pelo seu pai abusivo pelo cruel Mister ("Rustin's" Colman Domingo). A mudança separa Celie da sua irmã Nettie ("A Pequena Sereia", Halle Bailey, novamente luminosa), a única pessoa que ela ama verdadeiramente.

Entretanto, Mister continua a desejar a cantora com quem gostaria de se ter casado, Shug Avery (Taraji P. Henson, que canta as suas canções com um abandono imprudente), que abre os olhos de Celie para possibilidades mais amplas e traz luz a uma existência que, de outra forma, seria sombria.

Com o passar dos anos, o filho de Mister, Harpo (Corey Hawkins), envolve-se com Sofia, que, interpretada por Danielle Brooks, rouba todas as cenas em que participa - o que não é pouca coisa num ambiente tão rico em alvos para actores secundários. Independente e propensa a lutar contra os costumes patriarcais, Sofia depara-se com uma força que não consegue ultrapassar: o racismo aberto e sancionado pelo governo em que vivem.

Embora a música de "A Cor Púrpura" não apresente um desfile constante de êxitos, as canções fazem avançar a narrativa e atenuam as arestas mais grosseiras da situação sombria de Celie, o que explica como é que uma história com tanta brutalidade subjacente pôde escapar com uma classificação PG-13 menos restritiva neste pacote.

Talvez até mais do que o filme original (e sim, pisque os olhos e perderá uma participação especial nostálgica), "The Color Purple" oferece um testemunho de resistência e resiliência espiritual, que é levado poderosamente para casa quando Barrino canta a canção de assinatura do musical vencedor do Tony, "I'm Here".

"The Color Purple" está, de facto, aqui, apresentado como a peça central de uma época festiva com muitos filmes novos, mas relativamente poucos que proporcionem uma forte motivação para nos aventurarmos a ir ao cinema. Ultrapassar essas dificuldades pode ser um desafio, mas Bazawule e companhia criaram o tipo de espetáculo empolgante que beneficia da partilha com uma multidão, num ecrã à altura das suas actuações e do tamanho do seu coração.

"The Color Purple" estreia a 25 de dezembro nos cinemas dos EUA e está a ser lançado pela Warner Bros, tal como a CNN, uma unidade da Warner Bros Discovery. A classificação é PG-13.

Fonte: edition.cnn.com