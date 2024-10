A configuração de acoplamento ideal, de acordo com o ponto de vista de uma autoridade

Independentemente da natureza da sua relação, a minha colega Dra. Emma Thompson, com sede em Londres, possui um doutorado em sociologia e se dedica principalmente à sexualidade e às parcerias no seu consultório particular como terapeuta. Estabelecida no Reino Unido, Thompson passou mais de duas décadas a investigar e a trabalhar com casais de mais de 45 países. Ela parece estar numa constante curiosidade sobre o que os motiva.

Thompson é também a autora de três publicações, incluindo a sua mais recente, intitulada "Love by Design: 6 Elements to Foster a Lifetime of Love". Falei com ela para descobrir esses elementos, o tipo de casais mais frequente e muito mais.

Esta discussão foi editada e condensada para clareza.

CNN: Você argumenta que muitos de nós fomos criados a acreditar que o amor verdadeiro implica encontrar a nossa outra metade. No entanto, você argumenta que essa perspectiva é enganosa. Podemos mergulhar um pouco mais neste assunto?

Dra. Emma Thompson: Vou dar um exemplo: uma das minhas clientes era muito bem-sucedida, extremamente atraente e tinha tudo a seu favor. Ela também usava um pingente gravado com um pequeno buraco de fechadura. Quando perguntei sobre ele, ela disse-me que o seu objetivo era encontrar a chave para essa fechadura.

A minha reação foi de surpresa, pois pensei que se acreditas que existe apenas uma pessoa no mundo inteiro com a chave do teu coração, não estás a dar-te muitas opções. No entanto, a maioria das pessoas, incluindo eu, foi criada para pensar desta forma, devido às narrativas sobre o amor, que basicamente dizem que precisamos de outra metade para nos "completar".**

CNN: Você fala frequentemente sobre "amor emergente". Pode explicar essa conceito com mais detalhes?

Thompson: Estou a propor um modelo novo, com base em mais de dez anos de investigação, que requer certos componentes para que o amor surja. Se pensarmos no amor emergente como um tronco e uma faísca, quando estes dois se juntam, geramos uma bela fogueira. Enquanto tivermos todos os elementos, a fogueira arderá brilhantemente e nos proporcionará o calor que desejamos. No entanto, se removermos um dos elementos ou ingredientes, a fogueira apagará-se.**

CNN: Quais são esses elementos?

Thompson: São seis: atração mútua, confiança, respeito, compaixão, visão partilhada e comportamento amoroso. Com a atração, pensa nas qualidades que aprecias em ti mesmo e nas que gostarias de ter à tua volta. A atração pode basear-se em facteures sociais, físicos, financeiros ou outros. Ela é adaptável às tuas preferências.**

O respeito envolve tratar os outros da maneira que gostarias de ser tratado e vice-versa. Quando as pessoas dizem "não sou respeitada pelo meu parceiro", pergunto "és respeitável? Onde estão os teus limites?" O respeito literalmente significa ver e ver novamente, dar prioridade ao que importa para a outra pessoa e dar prioridade ao que importa para nós ao longo do tempo.

Para a confiança, dois aspetos são cruciais. A consistência e a fiabilidade são ambas essenciais. A confiança inclui a confiança financeira, a confiança social, a confiabilidade. Se eu te contar um segredo durante um momento íntimo, vais depois partilhá-lo com a tua família e amigos? Estes são os elementos da confiança, bem como a compaixão, que é estar presente para a outra pessoa sem te concentrares em ti mesmo.

Outro ingrediente essencial para o amor emergente é a visão partilhada. A visão partilhada é o compromisso, especialmente quando surgem sentimentos de insatisfação. É fácil comprometer-se com alguma coisa, mas quando estás zangado com a outra pessoa, estás comprometido?

Por fim, o comportamento amoroso envolve ternura através do toque, das palavras e da exclusividade desse toque e dessas palavras. Dando à pessoa o benefício da dúvida e fazendo-a sentir-se especial - estas são todas as elements do comportamento amoroso que geralmente não partilhas com outros a não ser que a tua relação romântica envolva mais do que duas pessoas.

CNN: Uma das secções do teu livro que despertou a minha curiosidade é o conceito de configurações e a ideia de que cada casal cai numa configuração específica. Por exemplo, você fala sobre o "casal contemporâneo", que é a maioria dos casais.

Thompson: Quando optamos por diferentes configurações, decidimos como as nossas prioridades se manifestam, certo? Os recursos, como eu os defino, são o tempo, a energia, o foco e os meios financeiros. No caso do casal contemporâneo, eles mantêm peças de si mesmos e partilham uma área comum entre os dois, mas falta-lhes um forte sentido da relação como uma entidade separada.**

Estes relacionamentos muitas vezes envolvem muita negociação quando as fronteiras se tornam obscuras em torno da dinâmica de poder, da alocação de recursos e da divisão do trabalho, especialmente quando há crianças envolvidas. Eles acreditam na justiça em tudo. Estão focados em manter o equilíbrio e serem iguais em termos de como contribuem para o relacionamento. A maioria dos conflitos que encontro ao trabalhar com casais contemporâneos gira em torno da justiça.

CNN: E o "casal de sobras"?

Thompson: Os casais de sobras são relativamente comuns. O que acontece com eles é que eles lutam para gerir esses recursos independentemente e o que resta é atribuído ao espaço da relação. Estes casais priorizam a sua individualidade em relação à relação, às vezes por escolha, às vezes por demanda. Eles vêem a sua relação como uma entidade separada deles, mas vêem-na como mais uma tarefa na lista de afazeres.**

Neste tipo de relação, os indivíduos envolvidos têm uma independência limitada e vêem-se como metade de um par. Eles muitas vezes têm um fraco sentido de si mesmos, lutam para definir e impor limites e estão em risco de desenvolver tendências codependentes com o passar do tempo.

Lamentavelmente, os casais submergentes são frequentemente celebrados pela sociedade como o auge do amor. Portanto, quando dizemos: "Não posso sobreviver sem ele, eu completo suas frases" — você pode acreditar que está tão apaixonado(a) que nem consegue respirar sem a presença da outra pessoa. Isso pode ser uma experiência adorável. No entanto, se você permanecer nesse estado, está condenado(a) à decepção, pois está tão envolvido(a) na bolha do seu relacionamento que perde de vista sua identidade individual. Pode ser sufocante.

Então, como é um par ideal - o casal emergente?

Nesse tipo de relacionamento, os indivíduos são entidades autossuficientes em uma parceria mutuamente dependente, com limites claros e saudáveis. Eles estão conectados, mas também percebem seu relacionamento como uma entidade distinta, na qual cada parceiro tem um papel. A parceria é baseada na justiça: eles contribuem para o relacionamento e recebem em troca. Os seis elementos do amor emergente estão presentes, e o amor surge como resultado.

Como você reconhece que está em uma dinâmica de amor emergente?

Se você acordar pela manhã e não passar o dia obcecado(a) pelo seu relacionamento, mas sim com uma sensação de paz, com tranquilidade interior, então você sabe que está em um contexto de amor emergente. E há ações específicas que os casais devem realizar diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente para preservar esse amor emergente.

Que ferramentas seu livro oferece aos casais para alcançar e manter uma dinâmica de amor emergente?

Uma dessas ferramentas são as verificações regulares, que eu chamo de "oi e alegria". Todos os dias, o casal faz uma verificação um com o outro, começando com o "oi". Compartilhe algo que tenha pesado no seu coração naquele dia. Depois, compartilhe a "alegria", algo que tenha lhe deixado com um sorriso no rosto. Isso pode ser qualquer coisa, como um clipe engraçado que você assistiu, por exemplo.

O principal motivo para o afastamento de um casal não é a infidelidade, mas o fato de eles se distanciarem. É por isso que essa prática diária é de extrema importância.

Finalmente, você discute a química sexual, um conceito com o qual todos estamos familiarizados, mas também a harmonia sexual. Qual é a diferença entre as duas?

A química sexual está presente ou não. Se você simplesmente deixar assim, ela pode desaparecer, como acontece com muitos relacionamentos. No entanto, você pode transformá-la em harmonia sexual, o que significa que você cultiva a faísca apaixonada inicial na conscientização mútua, aprende um sobre o outro e se envolve em uma comunicação aberta contínua. Isso resulta em uma mistura harmoniosa, e você nunca vai se cansar um do outro, pois há infinitas canções para criar e harmonias para desfrutar ao longo da vida.

Thompson defende a revisão da ideia de encontrar sua "metade" no amor, já que essa crença muitas vezes limita suas opções e pode levar à insatisfação. Ela sugere que o amor emergente, que requer certos elementos, como atração mútua, confiança, respeito, compaixão, visão compartilhada e comportamento amoroso, permite um relacionamento mais gratificante e duradouro.

Em sua prática, Thompson costuma encontrar casais contemporâneos, indivíduos que preservam partes de si mesmos enquanto compartilham um espaço comum. Esses relacionamentos, embora justos e equilibrados, muitas vezes envolvem negociações sobre dinâmicas de poder, recursos e divisão do trabalho.

Leia também: