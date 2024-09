A compensação recebida por Tom Cruise por sua manobra inspirada nos Jogos Olímpicos pode chocar

Segundo Casey Wasserman, chefe dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles de 2028, Tom Cruise estava completamente a bordo para realizar seu salto do Stade de France para receber a bandeira olímpica oficial da prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e da ginasta olímpica Simone Biles.

O astro de "Top Gun" então deu uma volta (sem brincadeira) por Paris em sua moto, pulando em um avião perto da Torre Eiffel antes de pular de paraquedas em uma área perto do letreiro de Hollywood em Los Angeles para uma parte pré-gravada.

"Descobrimos que estávamos criando um programa de TV ao vivo de 15 minutos, então contratei quem eu acho que é a melhor pessoa do mundo para essa tarefa", disse Wasserman durante o recente painel CNBC X Boardroom, como relatado pela The Hollywood Reporter.

Wasserman afirmou que Cruise estava determinado a executar todas as acrobacias sozinho.

"Estávamos tipo, não há chance de conseguirmos fazer isso. Teremos quatro horas de filmagem. Faremos a coisa com LA e o letreiro de Hollywood, ele passará o objeto e pronto. Talvez possamos pegar o resto e o resto será simplesmente feito por um dublê de ação. Cinco minutos depois da apresentação [Tom Cruise] diz 'Estou dentro. Mas só faço se puder fazer tudo.'"

Cruise não apenas participou, mas Wasserman revelou que o ator fez isso sem cobrar nada.

"Ele terminou de filmar 'Missão Impossível' às 18h em Londres, pegou um avião imediatamente. Chegou em LA às 4h da manhã e filmou a cena em que ele embarca em um avião militar. Em LA, ele fez dois saltos da coisa. Não ficou satisfeito com o primeiro, então fez um segundo salto. Depois, ele helicoptero de Palmdale ao letreiro de Hollywood, filmou das 13h às 17h, helicoptero para o aeroporto de Burbank e voou de volta para Londres."

Missão cumprida.

A indústria do entretenimento ficou animada com a perspectiva de Tom Cruise realizar acrobacias ousadas para a cerimônia olímpica. Durante o painel CNBC X Boardroom, Wasserman destacou a importância da participação de Cruise no aspecto de entretenimento do evento.

