A cobertura vacinal obrigatória entre os alunos do jardim de infância diminui pelo segundo ano consecutivo

Os requisitos escolares não incluem a vacina contra a Covid-19, que está explicitamente proibida de ser incluída nos mandatos escolares em pelo menos 20 estados. No entanto, essa vacina passará a fazer parte do calendário de imunização recomendado pelo CDC para crianças e adultos este ano.

Cerca de 93% dos alunos do jardim de infância matriculados no ano letivo de 2021-22 receberam as vacinas necessárias, incluindo sarampo, caxumba e rubéola (MMR); difteria, tétano e coqueluche acelular (DTaP); e poliomielite. A cobertura diminuiu pelo segundo ano consecutivo no contexto da pandemia de Covid-19, passando de cerca de 94% no ano anterior e ficando abaixo do objetivo federal de 95%.

"À medida que as escolas regressam à aprendizagem presencial, uma elevada cobertura vacinal é fundamental para continuar a proteger as crianças e as comunidades das doenças evitáveis por vacinação", escreveram os investigadores dos CDC no estudo. Segundo os investigadores, a existência de grupos de crianças não vacinadas pode conduzir a surtos e uma taxa de vacinação de cerca de 93,5% deixa cerca de 250 000 crianças no jardim de infância que podem não estar protegidas contra o sarampo.

As elevadas taxas de vacinação das crianças também ajudam a proteger a comunidade em geral, afirma o Dr. Sean O'Leary, presidente do comité de doenças infecciosas da Academia Americana de Pediatria.

"É importante sublinhar novamente que isto afecta toda a gente nestas comunidades. As elevadas taxas de imunização ajudam toda a gente a manter-se mais saudável", disse ele na quinta-feira.

Ohio é um dos nove estados onde menos de 90% dos alunos do jardim de infância foram vacinados contra o sarampo no ano letivo passado. Um surto na área de Columbus, que começou em novembro, resultou em 83 casos em crianças, a grande maioria das quais não foi vacinada.

"Surtos como este são totalmente evitáveis. Estes surtos prejudicam as crianças e causam perturbações significativas nas suas oportunidades de aprender, crescer e prosperar", afirmou O'Leary, citando também o recente caso de poliomielite registado em Nova Iorque.

"A vacinação durante toda a infância é essencial porque equipa o sistema imunitário das crianças para reconhecer e resistir às doenças, para que se desenvolvam e tenham uma vida saudável até à idade adulta. Uma infância saudável contribui para uma idade adulta saudável".

Embora o aprendizado presencial tenha retornado às escolas em todo o país, a Covid-19 continua a interromper a avaliação e a cobertura da vacinação, de acordo com o relatório. Cerca de metade dos estados citou acesso reduzido a consultas de vacinação, prazos estendidos para aplicação e atrasos na coleta de dados.

Um inquérito recente da Fundação da Família Kaiser revelou que mais de um terço dos pais se opõe às exigências de vacinação nas escolas, mesmo que a opção de escolha individual possa criar riscos para a saúde.

Os especialistas dizem que estão a prestar muita atenção à hesitação em vacinar que aumentou durante a pandemia, mas é provável que o declínio das taxas de vacinação entre os alunos do jardim de infância seja mais complicado do que apenas um fator.

"Penso que parte do problema se deve ao facto de as consultas de puericultura terem sido perdidas e as pessoas ainda estarem a tentar recuperar o atraso nessas consultas. Além disso, quando olhamos para os dados das escolas, sabemos que as escolas tinham muitas coisas em que se concentrar e, em alguns casos, talvez não tenham conseguido reunir toda a documentação sobre as vacinas", disse a Dra. Georgina Peacock, directora da Divisão de Serviços de Imunização do CDC, na quinta-feira.

"É possível que não se tenha dado ênfase a esse aspeto enquanto se concentravam nos testes e em todas as outras coisas relacionadas com a pandemia, para garantir que as crianças recebiam a educação de que necessitavam."

De acordo com o CDC, menos de 3% dos alunos do jardim de infância beneficiaram de uma isenção oficial das vacinas obrigatórias, a maioria das quais por razões não médicas. Este valor aumentou ligeiramente em relação ao ano anterior, mas manteve-se baixo.

Outros 4% dos alunos do jardim de infância não estavam totalmente vacinados ou formalmente isentos, mas foram autorizados a frequentar a escola durante um período de carência para a inscrição provisória. De acordo com os investigadores do CDC, este grupo de alunos realça particularmente a importância de "requisitos de vacinação escolar rigorosamente aplicados, clínicas de vacinação nas escolas, sistemas de recordação e de chamada de atenção e acompanhamento de alunos não vacinados por enfermeiros escolares"; a maioria dos estados poderia atingir uma cobertura de 95% contra o sarampo se todos estes alunos do jardim de infância recebessem as vacinas necessárias.

Uma análise recente da CNN de dados do ano letivo de 2020-21 descobriu que os alunos em estados com requisitos mais rígidos de vacinas escolares têm maior probabilidade de tomar suas vacinas.

Além dos requisitos escolares, o CDC recomenda a vacinação de rotina contra 14 doenças para crianças antes de completarem 2 anos. Outro estudo publicado na quinta-feira pelo CDC descobriu que as taxas de vacinação permaneceram "altas e estáveis para a maioria das vacinas" para crianças nascidas em 2018 e 2019, que completaram 2 anos durante a pandemia de Covid-19. Menos de 1% dessas crianças não estavam completamente vacinadas quando completaram 2 anos, o que é melhor do que a meta federal delineada nos objectivos da Healthy People 2030.

A pandemia de Covid-19 não parece ter afetado as taxas de vacinação em geral. Para a maioria das vacinas, as taxas de cobertura entre as crianças nascidas em 2018 e 2019 foram ligeiramente superiores às registadas para as crianças nascidas dois anos antes.

No entanto, foram registadas disparidades importantes. As taxas de vacinação para crianças que vivem abaixo do nível federal de pobreza e em áreas rurais diminuíram, com a cobertura com a série combinada de sete vacinas caindo 4 a 5 pontos percentuais.

De acordo com os investigadores dos CDC, os principais métodos para melhorar a equidade na cobertura da vacinação incluem a abordagem da hesitação dos pais em vacinar, recomendações fortes e persistentes dos prestadores de cuidados de saúde e a redução das barreiras logísticas e financeiras ao acesso às vacinas.

Fonte: edition.cnn.com