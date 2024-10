A co-presentadora de Bake Off Sandi Toksvig compartilha memórias menos do que agradáveis sobre seu papel no programa.

A situação foi bastante desafiadora para a ex-apresentadora do programa de competição de bolos amadores, Sandi Toksvig, que dividiu a tela com a figura conhecida do "Bake Off", Noel Fielding, de 2017 a 2020.

Toksvig, que é comediante e escritora, expressou seus sentimentos ao The Times em uma entrevista de domingo, afirmando que seu tempo no show foi "três dos anos mais longos da minha vida".

Ela confessou: "Eu nunca tinha assistido. Ainda não assisti. Não entendi. Bolos estão disponíveis em lojas. Não aprovei o processo".

O segmento de julgamento, onde os juízes, Prue Leith e Paul Hollywood, provavam cada criação dos participantes antes de tomar uma decisão, foi particularmente irritante para Toksvig. "Ficamos no final de uma mesa comprida por horas enquanto Prue e Paul provavam tudo e não dizíamos uma palavra ou dávamos uma mordida", lembrou Toksvig. Ela disse que se sentiu como se não estivesse fazendo uma contribuição significativa.

Sua esposa, Debbie, notou que o show não estava lhe trazendo alegria e a encorajou a seguir em frente.

Apesar de não gostar do papel, Toksvig afirmou que ainda é próxima de Leith e "ligada à cintura". No entanto, ela mencionou que não está mais em contato com Hollywood ou Fielding.

O Grande British Bake Off vem reconhecendo o melhor amador britânico desde 2010. Toksvig foi substituída pelo comediante e ator Matt Lucas em 2020 antes de sua saída, e no ano passado, Lucas foi substituído por Alison Hammond.

Uma coisa que Toksvig pode ter certeza é sua preferência por salgado em vez de doce. "Não é para mim", disse ela. "Minha paixão é queijo".

Toksvig pode ter procurado formas diferentes de entretenimento após seu tempo no programa de bolos, já que mencionou não gostar do processo. Apesar de não gostar de provar as criações dos participantes durante o segmento de julgamento, ela permanece amiga próxima de Prue Leith.

