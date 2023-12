A cirurgia de perda de peso prolonga a vida, segundo um estudo

Em comparação com as pessoas com peso semelhante, as pessoas que se submeteram a um dos quatro tipos de cirurgia de perda de peso tinham 16% menos probabilidades de morrer por qualquer causa, segundo o estudo. A diminuição das mortes por doenças provocadas pela obesidade, como as doenças cardíacas, o cancro e a diabetes, foi ainda mais dramática.

"As mortes por doenças cardiovasculares diminuíram 29%, enquanto as mortes por vários tipos de cancro diminuíram 43%, o que é bastante impressionante", afirmou o autor principal Ted Adams, professor associado adjunto de nutrição e fisiologia integrativa na Faculdade de Medicina da Universidade do Utah.

"Houve também uma enorme queda percentual - um declínio de 72% - nas mortes relacionadas ao diabetes em pessoas que foram operadas em comparação com aquelas que não foram", disse ele. Uma desvantagem significativa: O estudo também descobriu que as pessoas mais jovens que fizeram a cirurgia estavam em maior risco de suicídio.

Apoia pesquisas anteriores

O estudo, publicado na quarta-feira na revista Obesity, reforça descobertas semelhantes de pesquisas anteriores, incluindo um estudo de 10 anos na Suécia que encontrou reduções significativas em mortes prematuras, disse o Dr. Eduardo Grunvald, professor de medicina e diretor médico do programa de controle de peso na Universidade da Califórnia San Diego Health.

O estudo sueco também descobriu que um número significativo de pessoas estava em remissão do diabetes em dois anos e 10 anos após a cirurgia.

"Esta nova pesquisa de Utah é mais uma prova de que as pessoas que se submetem a estes procedimentos têm resultados positivos e benéficos a longo prazo", disse Grunvald, que é coautor das novas directrizes da Associação Americana de Gastroenterologia sobre o tratamento da obesidade.

A associação recomenda vivamente que os doentes com obesidade utilizem medicamentos para perda de peso recentemente aprovados ou cirurgia associada a alterações do estilo de vida.

"E a chave para os pacientes é saber que mudar a sua dieta se torna mais natural, mais fácil de fazer depois de fazer a cirurgia bariátrica ou tomar os novos medicamentos para perda de peso", disse Grunvald, que não esteve envolvido no estudo de Utah.

"Embora ainda não compreendamos bem porquê, estas intervenções alteram efetivamente a química do cérebro, tornando muito mais fácil mudar a dieta depois."

No entanto, apesar dos benefícios, apenas 2% dos pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica a realizam, muitas vezes devido ao estigma sobre a obesidade, disse a Dra. Caroline Apovian, professora de medicina na Harvard Medical School e codiretora do Center for Weight Management and Wellness no Brigham and Women's Hospital em Boston. Apovian foi a principal autora das directrizes de prática clínica da Endocrine Society para a gestão farmacológica da obesidade.

As seguradoras normalmente cobrem o custo da cirurgia para pessoas com mais de 18 anos com um índice de massa corporal de 40 ou mais, ou um IMC de 35 se o paciente também tiver uma condição relacionada, como diabetes ou pressão alta, disse ela.

"Vejo doentes com um IMC de 50 e, invariavelmente, digo: 'É candidato a tudo - medicação, dieta, exercício e cirurgia'. E muitos dizem-me: 'Não me fale de cirurgia. Não a quero. Não querem uma solução cirúrgica para aquilo que a sociedade lhes diz ser um fracasso da força de vontade", afirmou.

"Não torturamos as pessoas que têm doenças cardíacas: 'Oh, é porque comeste toda aquela comida rápida'. Não torturamos pessoas com diabetes: 'Oh, é porque comeste aquele bolo todo'. Dizemos-lhes que têm uma doença e tratamo-la. A obesidade também é uma doença, mas torturamos as pessoas com obesidade dizendo-lhes que a culpa é delas".

Tanto os homens como as mulheres podem beneficiar

A maioria das pessoas que optam pela cirurgia bariátrica - cerca de 80% - são mulheres, disse Adams. Um dos pontos fortes do novo estudo, segundo ele, foi a inclusão de homens que se submeteram ao procedimento.

"Para todas as causas de morte, a mortalidade foi reduzida em 14% para as mulheres e em 21% para os homens", disse Adams. Além disso, as mortes por causas relacionadas, como ataque cardíaco, cancro e diabetes, foram 24% mais baixas para as mulheres e 22% mais baixas para os homens que se submeteram à cirurgia, em comparação com os que não se submeteram, disse ele.

A maior parte da cirurgia bariátrica atual é feita por laparoscopia, disse Ted Adams, o principal autor do estudo.

Quatro tipos de cirurgia realizados entre 1982 e 2018 foram examinados no estudo: bypass gástrico, banda gástrica, manga gástrica e troca duodenal.

O bypass gástrico, desenvolvido no final da década de 1960, cria uma pequena bolsa perto da parte superior do estômago. Uma parte do intestino delgado é trazida para cima e ligada a esse ponto, contornando a maior parte do estômago e do duodeno, a primeira parte do intestino delgado.

Na banda gástrica, uma banda elástica que pode ser apertada ou desapertada é colocada à volta da parte superior do estômago, restringindo assim o volume de alimentos que entra na cavidade do estômago. Como a banda gástrica não é tão bem sucedida na perda de peso a longo prazo, o procedimento "não é tão popular hoje em dia", disse Adams.

"A manga gástrica é um procedimento em que essencialmente cerca de dois terços do estômago são removidos por laparoscopia", disse ele. "Leva menos tempo para ser realizado, e a comida ainda passa pelo estômago muito menor. Tornou-se uma opção muito popular".

O interrutor duodenal é tipicamente reservado para pacientes que têm um IMC elevado, acrescentou Adams. É um procedimento complicado que combina uma gastrectomia em manga com um bypass intestinal, e é eficaz para a diabetes tipo 2, de acordo com a Cleveland Clinic.

Uma complicação grave

Uma descoberta alarmante do novo estudo foi um aumento de 2,4% nas mortes por suicídio, principalmente entre pessoas que fizeram cirurgia bariátrica entre as idades de 18 e 34 anos.

"Isso acontece porque lhes é dito que a vida vai ser óptima depois da cirurgia ou da medicação", disse Joann Hendelman, directora clínica da National Alliance for Eating Disorders, um grupo de defesa sem fins lucrativos.

"Tudo o que tens de fazer é perder peso, e as pessoas vão querer sair contigo, as pessoas vão querer ser tuas amigas, e a tua ansiedade e depressão vão desaparecer", disse ela. "Mas isso não é a realidade.

Além disso, existem riscos pós-operatórios e efeitos colaterais associados à cirurgia bariátrica, como náuseas, vômitos, alcoolismo, uma potencial falha na perda de peso ou até mesmo ganho de peso, disse Susan Vibbert, defensora do Projeto HEAL, que fornece ajuda para pessoas que lutam com distúrbios alimentares.

"Como é que estamos a definir saúde nestes cenários? E existe outra intervenção - uma intervenção neutra em termos de peso?" perguntou Vibbert.

Pesquisas anteriores também mostraram uma associação entre o risco de suicídio e a cirurgia bariátrica, disse Grunvald, mas os estudos sobre o tema nem sempre são capazes de determinar o histórico mental do paciente.

"A pessoa optou pela cirurgia porque tinha algumas expectativas irrealistas ou perturbações psicológicas subjacentes que não foram resolvidas após a cirurgia? Ou será que se trata de um efeito direto da cirurgia bariátrica? Não podemos responder a isso com certeza", disse ele.

O aconselhamento pré-cirúrgico intensivo é normalmente necessário para todos os que se submetem ao procedimento, mas pode não ser suficiente, disse Apovian. Ela perdeu o seu primeiro paciente de cirurgia bariátrica por suicídio.

"Ela era mais velha, na casa dos 40 anos. Foi operada e perdeu 150 quilos. Depois, pôs-se à frente de um autocarro e morreu porque tinha uma perturbação bipolar subjacente que se auto-medicava com comida", disse Apovian. "Nós, como sociedade, usamos muita comida para esconder traumas. O que precisamos neste país é de mais aconselhamento psicológico para toda a gente, não apenas para as pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica."

A gestão do peso é um processo único para cada pessoa, uma mistura de genética, cultura, ambiente, estigma social e saúde pessoal, dizem os especialistas. Não existe uma solução única para todos.

"Em primeiro lugar, nós, enquanto sociedade, temos de considerar a obesidade como uma doença, como um problema biológico, e não como uma falha moral", afirmou Grunvald. "Esse é o meu primeiro conselho.

"E se acredita que a sua vida vai beneficiar com o tratamento, então considere o tratamento baseado em provas, que os estudos mostram ser a cirurgia ou os medicamentos, se não tiver sido capaz de o fazer com sucesso apenas com mudanças de estilo de vida."

