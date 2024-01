A China tenta atrair turistas estrangeiros com um regime alargado de isenção de vistos após a fraca recuperação pós-pandemia

O regime recíproco de isenção de vistos, anunciado pelo primeiro-ministro tailandês Srettha Thavisin na terça-feira, surge depois de, em setembro, a Tailândia ter isentado de vistos os turistas chineses até fevereiro deste ano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que a isenção mútua de vistos entre a China e a Tailândia "serve os interesses fundamentais de ambos os povos".

"Os departamentos governamentais responsáveis pelo assunto estão em estreita comunicação sobre os pormenores. Aguardamos com expetativa a rápida implementação do acordo", afirmou o porta-voz do ministério, Wang Wenbin, numa conferência de imprensa regular na terça-feira.

A China é a segunda maior economia do mundo, uma potência manufactureira global e uma vasta nação de geografia vertiginosa, cultura e história ricas que a tornam um local extremamente gratificante para os turistas explorarem. Mas não é o país mais fácil de visitar.

Períodos de isolamento autoimposto, regras labirínticas em matéria de vistos, restrições à Internet que proíbem ferramentas online omnipresentes como o Google Maps e - mais recentemente - o domínio de aplicações chinesas de pagamento eletrónico de enorme sucesso, mas que estão longe de ser fáceis de utilizar por estrangeiros, há muito que constituem obstáculos a viagens sem atritos.

Durante a pandemia de Covid-19, as fronteiras da China estiveram praticamente fechadas durante três anos. Mas Pequim parece querer agora que os turistas regressem.

O acordo com a Tailândia segue-se a um regime de isenção de vistos que a China já ofereceu a seis países, numa tentativa de impulsionar o turismo estrangeiro, numa altura em que a sua economia luta para recuperar.

Em novembro, a China anunciou um programa experimental que permitia aos visitantes de França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha e Malásia entrar sem visto durante 15 dias.

Esta política, que teve início em dezembro, deverá durar 12 meses, até ao final de novembro deste ano.

Em dezembro, 118.000 viajantes destes seis países entraram na China sem visto ao abrigo da nova política, informou a Administração Nacional de Imigração na segunda-feira, sem fornecer uma repartição por país.

De acordo com a administração, mais de 77% das pessoas visitaram a China para fins turísticos, de lazer ou de negócios.

As entradas com isenção de visto representaram 55% do número total de visitas à China provenientes dos seis países, que aumentaram cerca de 30% em relação a novembro, segundo a administração.

O efeito real da política ainda está por ver, uma vez que os turistas de países distantes, como os da Europa, tendem normalmente a planear as viagens à China com meses de antecedência. Além disso, os Invernos são especialmente frios em grande parte da China e, por conseguinte, não constituem a época alta do turismo.

A China também facilitou a visita dos turistas americanos, simplificando o processo de pedido de visto.

A partir de 1 de janeiro, os viajantes dos Estados Unidos já não precisam de apresentar comprovativos de bilhetes de avião de ida e volta, reservas de hotel, o seu itinerário ou uma carta de convite para solicitar um visto de turista, segundo a Embaixada da China nos Estados Unidos.

A China tem procurado atrair mais viajantes internacionais como parte dos seus esforços mais alargados para impulsionar uma economia lenta que enfrenta vários ventos contrários.

Em agosto, abandonou todos os testes de despistagem da Covid-19 antes da entrada no país para os passageiros que chegam, ofereceu aos viajantes de negócios a opção de obterem vistos à chegada e isentou os visitantes de alguns países da recolha de impressões digitais.

No verão passado, o WeChat e o Alipay, as duas maiores aplicações de pagamento da China, que passaram a dominar a vida quotidiana, permitiram finalmente que os visitantes associassem os seus cartões de crédito estrangeiros, permitindo-lhes reservar táxis, andar de metro e pagar restaurantes, hotéis e lojas em todo o país quase sem dinheiro.

Mas o regresso dos viajantes internacionais à China tem sido lento e permanece muito abaixo dos níveis anteriores à pandemia.

No primeiro semestre de 2023, as autoridades de imigração chinesas registaram um total de 8,4 milhões de entradas e saídas de cidadãos estrangeiros, menos de 30% do número registado durante o mesmo período de 2019, de acordo com dados divulgados pela Administração Nacional de Imigração.

No terceiro trimestre do ano, o número de entradas e saídas de estrangeiros subiu para 8 milhões, ainda assim metade do nível registado no mesmo período de 2019.

As agências de viagens chinesas testemunharam uma queda ainda mais impressionante no número de turistas estrangeiros.

De acordo com o Ministério da Cultura e do Turismo, as agências de viagens chinesas receberam 477 800 turistas estrangeiros nos primeiros seis meses de 2023, o que representa apenas 5,58% do mesmo período de 2019. O ministério não divulga dados desde o segundo semestre do ano passado.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com