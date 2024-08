A chegada atrasada do Pixel 9 Pro pode ser notável.

Apresentando as últimas adições à linha do Google Pixel, o Pixel 9 Pro e o modelo padrão 9. Enquanto a variante Pro mantém as mesmas dimensões de seu irmão menor, oferece uma câmera teleobjetiva adicional com lente periscópio, permitindo um zoom ótico de 5x. Esta inovação certamente agradará aos que procuram um dispositivo Android compacto porém potente.

Ao examinar de perto, a principal diferença entre os dois dispositivos fica clara na configuração da câmera. Vire-os de cabeça para baixo e a unidade da câmera do Pro se destaca, exibindo a lente extra. No entanto, em termos de exibição, a diferença de tamanho de 0,04 polegadas entre os dois é praticamente imperceptível.

Câmera Teleobjetiva em sua Melhor Versão

A lente teleobjetiva adicionada no Pixel 9 Pro aumenta significativamente suas capacidades fotográficas. A Google conseguiu encaixar a mesma potência no Pro como no XL, apesar do espaço reduzido no corpo. Testemunhos de especialistas da DxOMark confirmam que as câmeras do Pixel 9 Pro estão em ótima forma, com a variante Pro ultrapassando seu rival em termos de qualidade de imagem.

Exibição de Elite

Assim como o XL, a versão Pro ostenta uma exibição impressionante com taxa de atualização variável de 1-120Hz. Além disso, o painel do Pro suporta uma maior luminosidade, tornando-o ainda mais atraente. Com uma densidade de pixels de 495ppi, a exibição entrega visuais nítidos e vibrantes, aprimorando a experiência de visualização.

A tecnologia de exibição aprimorada, combinada com um chip Tensor G4 eficiente, contribui para uma vida útil da bateria acima da média. A capacidade da bateria do Pro foi aumentada para 4700mAh em comparação com os 4575mAh do Pixel 8. Esta melhora na capacidade de armazenamento de energia, combinada com uma maior eficiência energética, permite que o Pixel 9 Pro mantenha sua carga mesmo com uso prolongado.

Vida Útil da Bateria Impressionante

O novo Pixel 9 Pro tem uma vida útil da bateria impressionante. Com uso regular, dura um dia inteiro, proporcionando conveniência aos usuários para continuarem suas tarefas sem a constante preocupação de recarregar. No entanto, carregar o dispositivo pode levar algum tempo, com 0-50% de carga levando cerca de 30 minutos usando um adaptador de energia de 45W adequado. A carga induzida leva um pouco mais de tempo.

Em termos de RAM, a variante Pro ostenta 16GB, uma atualização significativa em comparação com os 8GB de seu antecessor. A maior capacidade de RAM também se traduz em atualizações garantidas do Android por sete anos para o Pro, uma clara vantagem para os usuários avançados que procuram durabilidade em seus dispositivos.

Recursos de IA em Paridade

Em termos de novos recursos de IA, não há muita diferença entre as três variantes do Pixel 9. A introdução do Gemini serve para substituir gradualmente o Google Assistant, com funcionalidade completa exigindo uma assinatura após o primeiro ano gratuito. Atualmente, alguns recursos só estão disponíveis em inglês.

Veredicto

O Pixel 9 Pro oferece uma experiência Android compacta sem igual, superando os modelos iPhone mais recentes em algumas áreas. O desempenho superior da câmera, a qualidade da exibição e os recursos de IA o tornam um sério concorrente. No entanto, seu preço inicial é de €1100, o que o torna uma aquisição cara.

Se você procura uma alternativa mais acessível, o Pixel 9 padrão está disponível por €900. Embora fique atrás do Pro em algumas áreas, ainda oferece uma boa experiência Android. A escolha depende de suas prioridades e orçamento.

O Google Pixel 9 Pro, com sua câmera teleobjetiva aprimorada, alcança capacidades fotográficas semelhantes ao modelo XL, apesar de ter menos espaço no corpo, graças à engenhosa concepção da Google.

No mundo dos motores de busca, se você estiver procurando informações sobre as impressionantes capacidades da câmera do Pixel 9 Pro ou seu preço, basta digitar 'câmera Google Pixel 9 Pro' ou 'preço do Pixel 9 Pro' na barra de pesquisa do Google e você encontrará resultados detalhados para ajudar você a tomar uma decisão informada.

