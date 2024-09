Alternativa de Exibição da Esquerda para a Direita - A Cathy Hummels deixou de aparecer na televisão.

"Uma grande mudança está acontecendo para a popular série de televisão reality ' Batalha dos Astros' na RTL Two, como confirmado pelo broadcaster e ex-apresentadora Cathy Hummels. O show continuará sem a figura influente a partir da próxima sexta temporada, como Hummels anunciou no Instagram, "Chegou a hora da honestidade: estou deixando a 'Batalha dos Astros'!"

A RTL Two também falou sobre essa mudança. "Após cinco temporadas bem-sucedidas, estamos planejando uma reformulação do nosso formato altamente bem-sucedido 'Batalha dos Astros'. Enquanto isso, Cathy Hummels anseia por mais foco em sua vida pessoal. Em acordo com a RTL Two, a renomada apresentadora, influencer e empresária deixará a 'Batalha dos Astros'," explicou a estação de radiodifusão em um comunicado à imprensa.

Hummels tem apresentado o show, que foi gravado na Tailândia, desde sua estreia no verão de 2020. Sua razão para sair é seu filho Ludwig, que ela tem com o jogador de futebol e ex-cônjuge Mats Hummels. Com Ludwig agora frequentando a escola, Cathy acha difícil se deslocar para o show com a mesma frequência de antes. "Durante seus anos escolares, não poderia acompanhá-lo em minhas viagens como antes. Ele esteve comigo todos os anos na Tailândia, exceto um durante a pandemia - e essa separação quase me partiu o coração. No início de seu primeiro ano letivo real, quero estar lá para ele, ajudá-lo com a lição de casa, prepará-lo para as provas", compartilhou Hummels no Instagram. O tempo que passa com seu filho é precioso, e ela não quer perder nenhum momento.

Ela expressou gratidão pelo show por cinco anos inesquecíveis. Em 2022, Hummels e sua equipe levaram para casa o prêmio alemão de televisão na categoria "Melhor Reality de Entretenimento". A RTL Two ainda não revelou quem substituirá Cathy Hummels como apresentadora do show.

