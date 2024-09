A Cathay Pacific impõe restrições ao casal devido a uma disputa acalorada sobre as posições dos assentos reclináveis.

Esse incidente ocorreu durante um voo de Hong Kong para Londres em 17 de setembro, conforme relatado em um vídeo compartilhado no Xiaohongshu, a versão chinesa do Instagram, por uma mulher da China continental.

"O passageiro atrás de mim não parava de me pedir para mover meu assento para a frente, pois estava bloqueando a visão do marido dela da TV. Eu recusei educadamente e ela começou a empurrar os pés no meu descanso de braço, cutucando e xingando sem parar", ela narrou.

Um comissário de bordo tentou mediar sugerindo que ela ajustasse seu assento, mas ela recusou, o que fez a situação piorar.

"Quando ela percebeu que eu não falava cantonês fluentemente, começou a fazer comentários desrespeitosos, me chamando de 'menina do continente' e usando outros termos pejorativos", ela disse.

Os habitantes de Hong Kong geralmente se comunicam em cantonês, enquanto os chineses do continente usam principalmente o mandarim.

"Quando comecei a gravar, o marido dela atrás de mim até colocou a mão no meu descanso de braço e balançou violentamente. Me senti muito invadida no meu espaço pessoal", ela acrescentou, mencionando que outros passageiros intervieram depois.

No vídeo publicado, uma voz feminina pode ser ouvida dizendo em mandarim: "Você já é velho, por que está incomodando uma jovem?"

Além disso, outros passageiros podem ser ouvidos gritando em cantonês: "Você está envergonhando os habitantes de Hong Kong!" e "Pare de fingir que é de Hong Kong!"

"Depois que alguns passageiros falaram por mim, o comissário de bordo finalmente me deixou trocar de assento. Parecia absurdo - e se ninguém tivesse me apoiado? Eu teria que aguentar sozinha", ela disse.

"Como uma grande companhia aérea, a Cathay Pacific deveria estar equipada para lidar com tais conflitos. Qualquer forma de tratamento injusto aos passageiros não deveria ficar impune", ela afirmou.

Em um comunicado, a Cathay Pacific expressou suas sinceras desculpas pelo experiência perturbadora e disse que tem uma política de tolerância zero contra qualquer ação que viole as regulamentações de segurança aérea ou infrinja os direitos dos passageiros.

Eles negaram futuros privilégios de viagem aos dois indivíduos envolvidos no incidente.

Essa situação reacendeu debates em andamento sobre a etiqueta de reclinar assentos em aviões, enquanto também destaca as tensões entre indivíduos da China continental e os habitantes de Hong Kong, decorrentes de visões políticas diferentes e identidades culturais, e exacerbadas pelos protestos pró-democracia de 2019 em Hong Kong.

Em um vídeo subsequente, ela disse que acreditava que o incidente era um caso isolado, um assunto pessoal que não merecia atenção excessiva.

"Apesar do incidente, muitos habitantes de Hong Kong me apoiaram online. Ainda há muitas pessoas gentis neste mundo", ela concluiu.

No entanto, a Cathay Pacific já enfrentou críticas das autoridades chinesas no passado por causa da participação de seus funcionários nos protestos de 2019, o que resultou em represálias. Em maio de 2023, a empresa aérea demitiu três comissários de bordo após uma reclamação de um passageiro da China continental sobre discriminação.

Em um comunicado, o CEO da Cathay Pacific, Ronald Lam, prometeu liderar uma iniciativa para melhorar os serviços e evitar incidentes semelhantes no futuro, enfatizando a necessidade de respeito pelos passageiros de diferentes backgrounds culturais.

A experiência de viagem dela foi marcada por uma série de comentários desrespeitosos e ações físicas de um passageiro, o que levou a uma confrontação durante o voo.

Além disso, o incidente desencadeou conversas sobre a etiqueta de reclinar assentos e destacou as tensões entre indivíduos da China continental e os habitantes de Hong Kong.

Leia também: