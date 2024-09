A cantora Lady Gaga anuncia o álbum de acompanhamento de 'Joker: Folie à Deux', intitulado 'Harlequin'.

Ganhadora do Oscar revela na terça-feira que está lançando um novo álbum intitulado "Harlequin", que ela mencionou em um post no Instagram como sendo relacionado ao filme "Joker: Dueto da Loucura", onde ela divide a tela com Joaquin Phoenix.

"Harlequin" está previsto para ser lançado em 27 de setembro, de acordo com o anúncio em seu Instagram.

O álbum terá 13 faixas, com títulos como "Bom Dia", "Teia de Mentiras" e "O Palhaço", entre outros.

Ela vinha fazendo insinuações sobre um grande anúncio através de posts misteriosos em seu Instagram nos últimos dias, alguns dos quais apresentavam trechos de áudio que parecem ser novas músicas.

"Estou pronta para a entrevista", escreveu um post. "Pó da lua se espalha por toda parte", declarou outro.

Ela interpreta Lee Quinzel – melhor conhecida como a notória personagem dos quadrinhos Harley Quinn – em "Joker: Dueto da Loucura", a muito aguardada sequência do filme "Joker" de 2019, de Todd Phillips.

Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson e Ken Leung, entre outros, completam o elenco de estrelas.

Ela recebeu aclamação da crítica por seus esforços como letrista em filmes em que atuou antes.

Em 2019, ela levou um Oscar por canção original por "Shallow", um número que ela escreveu e performou no filme "Nasce uma Estrela" de 2018. Ela também foi indicada na mesma categoria no ano passado por "Hold My Hand" de "Top Gun: Maverick", e em 2016 por "Til It Happens to You" de "The Hunting Ground".

"Harlequin" parece ser diferente de seu sétimo álbum de estúdio que ela também vem preparando e insinuando em suas redes sociais. No início deste mês, ela anunciou que o primeiro single de seu novo álbum de estúdio será lançado em algum momento em outubro. Este será o sucessor de "Chromatica" de 2020.

"Joker: Dueto da Loucura" estreia nos cinemas em 4 de outubro.

