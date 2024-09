A cantora Adele anuncia uma pausa prolongada da cena musical

Adele está rumando para uma pausa prolongada em sua carreira musical após concluir seus concertos em Munique e Vegas. Viva ao título, "o turnê mais longa" de sua vida, a cantora tem se apresentado incansavelmente por quase três anos, e agora, ela anseia por algum tempo pessoal. Com seus próximos shows em Vegas chegando ao fim, ela deu pistas de que vai desaparecer da cena por um período prolongado.

Em sua última apresentação em Munique, Adele admitiu à mídia: "Eu nunca aproveitei tanto me apresentar por tanto tempo, provavelmente nunca vai. Depois desses últimos dez shows em Vegas, estou tomando um hiato que vai parecer uma eternidade."

Em sua emocionante despedida, ela garantiu aos fãs: "Enquanto eu tiro esse tempo, vou mantê-los em meus pensamentos e sonhar com nossas experiências compartilhadas no palco nos últimos três anos. Foi uma jornada incrível, mas agora eu preciso de algum tempo para mim."

Refletindo sobre os últimos sete anos, Adele destacou seu desejo de desfrutar de sua nova vida pessoal com seu namorado, Rich Paul, também um agente esportivo. Eles ficaram públicos em julho de 2021, e Adele compartilhou seu profundo afeto por seu parceiro e desejo por mais filhos. "Eu quero uma família maior", ela disse à Elle em 2022, acrescentando: "Eu me vejo como uma dona de casa e uma matriarca, então eu anseio por estabilidade. Isso me ajuda com minha música e bem-estar geral."

Com um filho, Angelo Adkins, de seu casamento anterior com Simon Konecki, Adele sonha em receber uma menina em sua família assim que suas obrigações profissionais estiverem encerradas. "Eu não posso esperar para ser mãe novamente", ela disse no início deste ano. "Eu quero uma filha, já que já tenho um filho."

Enquanto os leais seguidores de Adele esperam, eles podem ter certeza de que seu tempo livre é sua maneira de recarregar e se preparar para novos e emocionantes capítulos em ambas as suas vidas pessoal e profissional.

