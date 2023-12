A canção "Last Christmas" dos Wham! atinge o primeiro lugar na tabela de Natal do Reino Unido quase 40 anos após o seu lançamento

"Last Christmas" dos Wham! - a dupla formada por George Michael e Andrew Ridgeley - foi nomeada a melhor canção da lista de Natal da Official Charts pela BBC 1 Radio.

Numa publicação nas redes sociais partilhada tanto pela conta oficial dos Wham! como pela da Official Charts, na sexta-feira, Ridgeley foi visto a reagir à notícia, dizendo num vídeo: "George estaria fora de si, depois de todos estes anos, para finalmente alcançar o n.º 1 de Natal. 1 de Natal".

Ridgeley continuou a dizer que se sentia como uma "missão cumprida", acrescentando que Michael escreveu a canção com a intenção de atingir o marco.

O amor pelos Wham! e por "Last Christmas" tem sido palpável este ano.

No início desta semana, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, de "Welcome to Wrexham", fizeram uma brincadeira com a banda e, especificamente, com a imagem do álbum "Last Christmas" no Instagram.

A foto era a preto e branco e estava enquadrada de forma semelhante à foto da capa do single de férias de sucesso, com Reynolds a ostentar o cabelo loiro descaído tornado famoso por Michael.

"WREXHAM!", dizia a legenda da foto que McElhenney publicou na sua conta do Instagram.

"Last Christmas" foi originalmente lançado pela Wham! em dezembro de 1984. Na altura, passou cinco semanas consecutivas no segundo lugar da tabela de singles do Reino Unido.

Desde então, a canção já foi coverizada por muitos artistas, incluindo Taylor Swift, Ariana Grande, Jimmy Eat World e os Backstreet Boys.

Ridgeley é o membro sobrevivente do Wham!, depois que Michael morreu no dia de Natal há quase sete anos, em 2016.

Fonte: edition.cnn.com