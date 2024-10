A Califórnia promulga a regulamentação inicial, proibindo a incidência de seis substâncias relacionadas com preocupações comportamentais da infância nas refeições escolares.

No dia 28 de setembro, a Califórnia tornou-se a primeira região do país a implementar uma lei que proíbe o uso de certos componentes presentes em cereais matinais populares, sorvetes, bebidas, doces, picolés, batatas fritas sabor queijo, geléias e muito mais, de acordo com a Environmental Working Group, uma organização não governamental de saúde ambiental que se uniu à Consumer Reports para apoiar a lei. A nova regra entrará em vigor em 31 de dezembro de 2027.

Identificado como a Lei de Segurança Alimentar Escolar da Califórnia e apresentado pelo democrata Assembleia Jesse Gabriel em fevereiro, o Projeto de Lei 2316 proíbe os distritos escolares, superintendentes de escolas dos condados e escolas charter com crianças do jardim de infância ao 12º ano de fornecer alimentos ou bebidas que contenham vermelho 40, amarelos 5 e 6, azuis 1 e 2 e verde 3.

A Califórnia abriga o maior sistema escolar público do país, composto por mais de 6,3 milhões de estudantes e 10.000 escolas, de acordo com Tony Thurmond, superintendente estadual de instrução pública e cosponsor do projeto, que falou em uma conferência de imprensa da EWG em 6 de agosto.

O projeto surge de preocupações sobre os potenciais efeitos desses corantes nos capacidades de aprendizado das crianças, já que foram associados a desafios comportamentais e atenção reduzida entre as crianças, como indicado por um estudo de 2021 realizado pela Califórnia Office of Environmental Health Hazard Assessment.

“A Califórnia continua a liderar o caminho na proteção de nossas crianças contra substâncias perigosas”, disse Gabriel em um comunicado à imprensa.

O legislador enfatizou sua ligação pessoal com a questão como pai, criança com ADHD e pai de uma criança que luta contra o ADHD e outros desafios durante a breve reunião de agosto. “Reconhecemos o impacto prejudicial dos corantes alimentares sintéticos, o foco deste projeto, em todas as crianças. No entanto, estudos mostraram que indivíduos com ADHD e outras condições podem ser especialmente vulneráveis”, afirmou Gabriel.

Gabriel e a EWG apontaram que as regulamentações atuais da FDA sobre esses corantes em alimentos são baseadas em pesquisas de 35 a 70 anos atrás.

A CNN entrou em contato com a FDA para comentar.

“Avaliar a segurança de substâncias em alimentos à medida que novos dados relevantes surgem é uma prioridade chave para a FDA”, afirmou a agência em agosto, após a aprovação do projeto pela Legislatura da Califórnia. “A FDA revisou a pesquisa sobre os efeitos dos corantes alimentares no comportamento das crianças, incluindo a literatura citada no projeto. O corpo geral de evidências científicas demonstra que a maioria das crianças não apresenta efeitos adversos ao consumir alimentos que contenham corantes alimentares. No entanto, algumas evidências sugerem que alguns indivíduos podem reagir adversamente a eles”.

Além disso, a agência participa de avaliações de risco internacionais facilitadas pela Joint Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization Expert Committee on Food Additives.

“Todos os tons mencionados acima foram recentemente avaliados para segurança em alimentos pelo JEFCA e considerados seguros para uso em alimentos sob as condições atuais”, afirmou a FDA.

No entanto, a agência continuará a monitorar a pesquisa emergente e garantir a segurança dos corantes alimentares aprovados, inclusive hospedando uma reunião pública em setembro para avaliar o processo de avaliação pós-mercado de substâncias em alimentos, segundo o comunicado.

Consequências do AB 2316

John Hewitt, representante da Consumer Brands Association, que trabalha com mais de 1.700 marcas, expressou decepção em agosto por substâncias comprovadas e seguras terem sido estigmatizadas para promover uma agenda política.

“A indústria de segurança alimentar é inigualável em seu compromisso com a segurança alimentar. É por isso que temos incentivado a FDA a reconhecer seu papel como regulador da segurança alimentar do país”, disse Hewitt, vice-presidente sênior de embalagem e sustentabilidade e assuntos estaduais da associação, em um e-mail. “A aprovação deste projeto pode levar a custos mais elevados para escolas e famílias, menos opções e confusão entre os consumidores”.

No entanto, Thurmond enfatizou a maior importância “do custo de nossa falha em agir ... em um país onde as crianças já sofrem com algumas das mais altas taxas de doenças, asma, diabetes e doenças cardíacas”, em comparação com outros países.

Gabriel ecoou esses sentimentos, acrescentando que o projeto pode potencialmente economizar dinheiro para a Califórnia ao reduzir a necessidade de recursos para ajudar os alunos que lutam na sala de aula.

“Eu vejo isso tanto de uma perspectiva pessoal quanto como legislador. É realmente caro”, observou ele.

A decisão de Newsom aproxima o ambiente alimentar dos Estados Unidos do da União Europeia, onde os produtos que contêm esses corantes são obrigados a levar alertas sobre possíveis efeitos prejudiciais para jovens, de acordo com Gabriel.

“O objetivo desta lei é encorajar os fabricantes a fazer pequenas ajustes nas receitas, permitindo-lhes fornecer os mesmos alimentos amados sem os químicos prejudiciais que afetam indivíduos”, concluiu ele. “Temos plena fé em sua capacidade de realizar isso ... porque eles criam os mesmos produtos em vários países do mundo, sem os químicos prejudiciais”.

É importante destacar que menos alimentos disponíveis nas escolas da Califórnia utilizam os ingredientes que o projeto proíbe, como destacado pela EWG no passado.

Após o banimento da Califórnia do óleo vegetal bromado, comum em alguns refrigerantes, sob a Lei de Segurança Alimentar da Califórnia em outubro de 2023, a FDA revogou sua regulamentação após nove meses.

Além disso, pelo menos 10 outros estados começaram a seguir o exemplo da Califórnia, apresentando leis baseadas nessa lei, de acordo com Gabriel.

Abandonando esses Químicos nos Alimentos

Se você estiver preocupado com os possíveis efeitos desses corantes na saúde do seu filho, pode ajudar a mantê-los afastados ao examinar as listas de ingredientes de qualquer item que você comprar, sugerem os conselheiros - com uma atenção especial aos produtos embalados, que geralmente são altamente processados e, consequentemente, apresentam uma maior probabilidade de conter corantes artificiais, de acordo com a EWG.

Prefira opções isentas desses componentes — por exemplo, itens alimentares que carregam o selo orgânico certificado pelo USDA não podem incluir corantes artificiais de alimentos. Reduza o consumo de refrigerantes, sucos ou bebidas esportivas que podem conter esses corantes também. Oferecer substitutos pode ser mais atraente do que uma recusa total de algo que eles estão ansiando.

O EWG destaca a importância dos alimentos coloridos. "O maior concorrente aos atrativos pacotes de alimentos ultraprocessados são as cores do arco-íris nos frutos e legumes frescos", eles sugeriram.

A atriz Lesley-Ann Brandt costuma discutir escolhas alimentares com seu filho de 7 anos, como ela disse na entrevista.

"Conversamos com ele como se fosse um adulto e ele entende por que não consumimos isso devido àquilo, mas aqui está uma alternativa", disse Brandt. "Preparamos alguns de nossos alimentos também, e isso se torna uma oportunidade para discutir nutrição".

Brandt também testemunhou a influência da nutrição em sua família, ela acrescentou. Depois de crescer em dois "muito distintos" sistemas alimentares na África do Sul e na Nova Zelândia, "eu realmente notei a diferença quando me mudei para os Estados Unidos há 14 anos", ela disse.

"Sou também a irmã mais velha de um irmão que teve ADHD grave na infância, então eu testemunhei de primeira mão o impacto da nutrição e como ela o ajudou", disse Brandt. "Um dos primeiros passos que minha mãe deu para evitar o excesso de medicamentos foi examinar sua nutrição e os açúcares processados, aditivos, corantes de alimentos e químicos sintéticos que simplesmente não estavam lhe fazendo bem na escola".

"E foi realmente a diferença entre um aluno B e um aluno C para ele", ela disse. "Isso também afetou sua confiança".

Esta lei, conhecida como Lei de Segurança Alimentar Escolar da Califórnia, visa proteger a saúde das crianças proibindo o uso de certos corantes nas refeições escolares, já que esses corantes foram ligados a desafios comportamentais e atenção reduzida nas crianças. De acordo com o patrocinador da lei, o democrata Assembleia Jesse Gabriel, a legislação é um passo crucial para garantir o bem-estar das gerações futuras, minimizando a exposição a substâncias prejudiciais.

