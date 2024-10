A Califórnia encontra o seu primeiro caso provável de gripe aviária que afeta um ser humano, especificamente num trabalhador agrícola.

O trabalhador rural estava trabalhando em uma fazenda leiteira no Vale Central da Califórnia, conhecida por abrigar vacas infectadas com o vírus da gripe aviária. Eles foram apreendidos devido a testes de trabalhadores na fazenda por parte de autoridades de saúde.

Sua doença foi classificada como leve, com sintomas incluindo olhos rosados, ou conjuntivite, que sugere infecção ocular. Eles foram receitados com medicamentos antivirais e ordenados a ficar em quarentena em casa. De acordo com a Departamento de Saúde Pública da Califórnia, o perigo para a população em geral é mínimo.

Inscreva-se na newsletter semanal da CNN Saúde

Clique aqui para receber "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" toda sexta-feira da equipe da CNN Saúde.

"As avaliações de saúde regulares dos indivíduos que interagem com animais potencialmente contaminados nos permitiram identificar e gerenciar rapidamente esse potencial caso humano. Felizmente, como visto em outros estados com infecções humanas, o indivíduo apresentou sintomas leves", declarou Dr. Tomás Aragón, diretor do CDPH e oficial de saúde pública do estado, em um comunicado à imprensa. "Gostaríamos de enfatizar que o risco para a população em geral é baixo, e indivíduos que interagem com animais potencialmente infectados devem implementar medidas preventivas. O CDPH continua a apoiar os departamentos de saúde locais e as fazendas com medidas preventivas recomendadas, avaliações de saúde e orientações sobre notificação, teste e tratamento adequados."

Até agora, foram relatados quatorze casos humanos de gripe aviária nos EUA desde março. A maioria desses casos está ligada a surtos em aves e gado leiteiro em andamento. Este é o primeiro caso potencial em humanos na Califórnia. Instâncias anteriores foram identificadas em funcionários no Texas, Colorado e Michigan. Missouri também identificou um caso em um paciente sem exposição conhecida a animais.

A melhora na saúde do trabalhador rural é atribuída ao medicamento antiviral e à quarentena em casa. Manter verificações de saúde regulares em tais situações pode reduzir significativamente o risco à população.

Leia também: