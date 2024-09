A Boar's Head vai fechar a sua fábrica na Virgínia, em relação ao incidente de contaminação por listeria.

A ação faz parte de diversas alterações implementadas após o que eles chamaram de um "ponto baixo" na jornada da empresa. A Boar's Head anunciou que deixará de vender permanentemente salsicha de fígado devido a uma investigação que revelou que o processo de fabricação foi o responsável pela contaminação por listeria. Eles também planejam nomear um novo oficial de segurança alimentar e um conselho de segurança alimentar composto por especialistas independentes da indústria.

"Reafirmamos nosso compromisso com nossos clientes e com a segurança e qualidade de nossos produtos", declarou a empresa em uma carta aos consumidores. "Estamos determinados a aprender com esse incidente e nos tornarmos mais robustos."

Relatórios do Serviço de Inspeção de Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA na instalação da Boar's Head em Jarratt, Virgínia, desde 2022, documentaram insetos, mofo, "poças de sangue no chão" e um "cheiro podre no freezer". Um relatório de 2022 mencionou "déficits graves" no estado físico da planta - equipamentos enferrujados, tinta descascando e rachando, silicone solto, buracos nas paredes, resíduos de produtos nas superfícies e condensação pingando - todos representando um "perigo imediato". Os relatórios indicaram que a gerência foi informada e instruída a fazer as correções necessárias.

No entanto, um Aviso de Suspensão do USDA para a instalação da Virgínia, revelado pela Boar's Head, menciona "medidas de segurança insuficientes" que permitiram que equipamentos e pessoal se movessem livremente pela instalação, potencialmente espalhando bactérias.

"Dado a gravidade do surto e seu origem em Jarratt, tomamos a difícil decisão de fechar permanentemente este local, que tem estado inoperante desde meados de julho de 2024", declarou a empresa na carta. "Lamentamos impactar os meios de subsistência de muitos funcionários dedicados. Reconhecemos nossa responsabilidade como um dos maiores empregadores da região, mas, nestas circunstâncias, o fechamento da planta parece ser a opção mais sensata."

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA relata que 57 pessoas foram hospitalizadas em 18 estados devido ao surto de listeria, com nove mortes. A agência descreve-o como o maior surto de listeria desde um ligado a melancia em 2011.

O número real de casos é provávelmente maior do que o relatado, uma vez que algumas pessoas podem ter tido sintomas mais leves e não terem sido testadas para listeria, indicou a CDC. A agência continua a recomendar que os consumidores verifiquem suas casas em busca de produtos recallados, que levam "EST. 12612" ou "P-12612" dentro da marca de inspeção do USDA nas etiquetas e têm datas de validade até outubro de 2024.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

"A empresa está comprometida em priorizar a saúde e a segurança de seus consumidores, tendo reconhecido o problema de contaminação por listeria como um grande revés."

"Para garantir os mais altos padrões de segurança alimentar, a Boar's Head está investindo em um novo oficial de segurança alimentar e um conselho de especialistas independentes."

