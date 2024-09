A base de fãs está alarmada com a nota de suicídio perturbadora de Gottschalk

Coisas que Thomas Gottschalk está sugerindo no Instagram? Ele está anunciando um novo livro intitulado "Sem Filtro" e uma turnê de livro, sugerindo algum tipo de partida, enquanto também menciona Stefan Raab. Então, qual é a conexão entre os dois?

O ícone da TV alemã Thomas Gottschalk deixou seus seguidores em um turbilhão após uma publicação no Instagram sobre uma aparente despedida definitiva, ao lado do marketing de seu livro upcoming. O apresentador e magnata dos meios de comunicação de 74 anos declarou: "Stefan Raab está de volta - eu estou desistindo!", em sua publicação. De acordo com ele, o livro não é apenas uma reflexão sobre a era atual, mas também uma crítica vocal. O título intrigante: "Sem Filtro". Ele mapeou uma turnê de livro pela Alemanha em outubro. E adivinhe quem está voltando para a tela pequena? Ninguém menos que Stefan Raab!

Gottschalk aprofunda o tema de seu livro: "Eu não estou reclamando, apenas curioso. Eu vou continuar fazendo perguntas, mais alto do que nunca! Espero que minhas perguntas ressoem com você. Aqueles que querem mergulhar mais fundo em meus pensamentos precisam comprar o livro. Para aqueles que preferem minha leitura ao vivo e discussão engajadora, junte-se a mim em minhas leituras. Raab já levou um golpe. Talvez eu também leve críticas por minhas opiniões! Mas eu me mantenho nelas."

Entre os muitos elogios e pedidos de autógrafos, há uma pitada de ansiedade sobre Gottschalk possivelmente se aposentar completamente do mundo da TV. Um comentário diz: "Você é uma peça da história da TV alemã.", enquanto outro fã acrescenta: "O que? Você está desistindo? Por favor, não da tela pequena!"

Além de assinar seu novo livro na Feira do Livro de Frankfurt em 19 de outubro, Gottschalk planeja pousar em outros destinos em sua turnê de livro, incluindo Hamburgo, Berlim, Munique, Viena e Colônia. Gottschalk, um pilar da entretenimento alemão, já escreveu dois livros - "Herbstblond" em 2015 e "Herbstbunt" em 2019.

