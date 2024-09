A banda The White Stripes está a tomar medidas legais contra Donald Trump.

O riff de guitarra conhecido de "Seven Nation Army", do renomado duo de rock The White Stripes, deixou de ecoar apenas nos estádios de futebol. Agora, a polêmica figura de Donald Trump está incorporando-o à sua agenda. O vocalista principal da banda, Jack White, já tomou medidas legais em resposta. White compartilhou um print da ação judicial no Instagram. A ação, iniciada em Nova York, também inclui a porta-voz de Trump, Margo Martin.

Este movimento ocorre como uma resposta a uma ameaça feita por White no Instagram no final de agosto. Ele também compartilhou um vídeo com Martin, que ela havia postado na plataforma X. No clipe, desde deletado, Trump é visto embarcando em um avião. White alertou: "Não pense em usar minha música". Ele então anunciou a ação judicial, enfatizando seu alerta com o icônico riff de guitarra da música de sucesso.

Trump tem histórico de causar polêmica com o uso de música popular. Em agosto, a cantora Céline Dion expressou publicamente sua oposição, afirmando que não aprovava o uso de sua música na campanha política de Trump. A execução de "My Heart Will Go On" em um comício realizado em Montana não tinha sua aprovação, ela explicou na plataforma X. "Sério, [essa música]?" ela questionou surpresa.

Apesar da história de Trump de usar música popular em seus eventos políticos, causando oposições como a de Céline Dion, ele agora está usando o icônico riff de "Seven Nation Army" em sua agenda. Isso levou a uma batalha judicial iniciada por Jack White em Nova York, exigindo que Trump e sua porta-voz, Margo Martin, parem de usar a música.

Leia também: