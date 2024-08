- A autoridade judicial deu aprovação para a divulgação de Jerome Boateng sobre Kasia Lenhardt.

O julgamento foi definitivo - a favor do astro do futebol Jérôme Boateng. Cinco comentários desfavoráveis feitos pelo ex-jogador da seleção nacional sobre sua antiga parceira Kasia Lenhardt em uma entrevista foram considerados legais, decidiu a Corte de Apelações de Berlim em segunda instância. Os comentários não eram tão sérios a ponto de serem proibidos, declarou o juiz.

A mãe da ex-namorada falecida, que morreu em 2021, tentou obrigar Boateng a emitir uma declaração de cessação e desistência na disputa legal prolongada. A corte rejeitou essa tentativa. Como resultado, a ação de cessação e desistência da mãe falhou em segunda instância.

Um comentário havia sido proibido anteriormente pelo Tribunal Regional de Berlim em novembro de 2022. A decisão do tribunal sobre os outros cinco comentários ainda não se tornou vinculativa, mas um recurso não foi permitido. A mãe ainda tem a opção de apresentar uma queixa ao Tribunal Federal de Justiça.

Durante a entrevista, Boateng falou sobre disputas no relacionamento. Lenhardt foi a segunda colocada de "Germany's Next Topmodel" em 2012 e namorou Boateng depois. A entrevista foi publicada logo após o término deles. Em fevereiro de 2021, sua família anunciou sua morte através de um advogado. A polícia em Berlim confirmou um incidente envolvendo uma pessoa sem vida sem sinais de influência externa.

Os comentários de Boateng não foram "grossos"

O juiz Oliver Elzer afirmou que a mãe estava preocupada em proteger a "pretensão de respeito" de sua filha mesmo após a morte dela. Embora os comentários de Boateng pudessem ser "chocantes", eles não eram "tão sérios" e "não tão ofensivos" a ponto de serem proibidos, e o caso da mãe era infundado.

O tribunal elaborou: "Para uma violação do direito ao respeito após a morte, é necessário que haja uma ofensa à dignidade humana". No entanto, as declarações contestadas não continham tais comentários depreciativos ou degradantes sobre a falecida e não violavam sua dignidade.

A mãe argumentou que os comentários de Boateng macularam a imagem de sua filha. "Ela quer evitar que sejam feitas declarações sobre sua filha falecida que contenham falsidades", explicou seu advogado Markus Hennig durante a audiência oral algumas semanas antes.

Boateng agora considera a entrevista um erro

O porta-voz de Boateng, Thomas Knipp, afirmou após a decisão que estavam satisfeitos com o resultado porque isso colocaria um fim à disputa legal. Boateng reconhece que a entrevista foi um erro sério que profundamente lamenta e se desculpa por isso. O advogado de Boateng, Stephanie Vendt, havia explicado anteriormente no tribunal que o futebolista não pretendia repetir os comentários.

O juiz Elzer enfatizou durante a audiência oral que a questão não era sobre culpa ou inocência, ou quem estava certo ou errado, mas sobre determinar até onde se pode ir em expressar publicamente opiniões sobre os outros - com a distinção de que a pessoa afetada havia falecido pouco depois dos comentários.

O tribunal propôs um acordo. Boateng teria que emitir uma declaração de cessação e desistência, e o requerente teria que cobrir as despesas dos procedimentos atuais. No entanto, esse acordo não foi alcançado.

Finalmente, um processo criminal envolvendo Boateng chamou a atenção. O Tribunal Regional de Munique o repreendeu por lesão corporal intencional e impôs uma multa de 40 dias de €5.000, sujeita a condições. Assim como uma pena de prisão suspensa, o homem de 35 anos só teria que pagar os €200.000 se violasse suas condições. No entanto, o Ministério Público de Munique não está satisfeito com essa sentença e apresentou um recurso.

Em contraste com a decisão anterior do tribunal, o Tribunal Federal de Justiça na Alemanha poderia potencialmente reverter a decisão do tribunal de não proibir os comentários de Boateng, já que a mãe ainda tem a opção de apresentar uma queixa lá.

Apesar de Boateng ter falado sobre disputas em seu relacionamento com Lenhardt, que foi uma concorrente de "Germany's Next Topmodel" e morava em Berlim, o tribunal decidiu que seus comentários não eram "tão ofensivos" a ponto de merecer uma proibição.

