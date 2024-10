A atriz Reese Witherspoon se aventura no gênero thriller da literatura, colaborando com o autor Harlan Coben.

Atriz pioneira e magnata da mídia anunciou em plataformas de mídia social em uma quarta-feira que está se unindo ao renomado romancista Harlan Coben para escrever um thriller em conjunto.

"Estou emocionada em revelar que estou me unindo ao autor best-seller número 1, @harlancoben, no meu primeiro thriller de sempre!" ela escreveu em uma publicação no Instagram ao lado de uma foto dela e de Coben.

"Como uma fã incondicional do trabalho de Harlan, mal posso acreditar que ele concordou em co-escrever um livro comigo. Será que sou a pessoa mais persuasiva do mundo ou essa ideia de livro é simplesmente irresistível demais?! Talvez as duas coisas?? Não vejo a hora de vocês mergulharem nisso!"

A laureada do Oscar também deu uma espiada no livro sem nome, previsto para publicação no outono de 2025.

Coben deixou um comentário abaixo da publicação de Witherspoon, escrevendo "Vamos, parceira!"

Coben é o mentor de vários best-sellers, incluindo "Fool Me Once", que a Netflix transformou em uma série de sucesso este ano.

Witherspoon, a apresentadora de um querido clube do livro, escreveu anteriormente o misto de livro de receitas e memoir "Whiskey in a Teacup", em 2018, além da série infantil "Busy Betty" mais recente. Ela também escreveu o prefácio deste ano de "Honey, Baby, Mine", uma memoir conjunta de sua co-estrela de "Big Little Lies" Laura Dern e da mãe de Dern, Diane Ladd.

Esta semana, Witherspoon incluiu um link de pré-encomenda em sua página do Instagram para seu livro upcoming, com preço de $30 para a edição de capa dura e $14.99 para o e-book.

O ainda sem nome de tomo tem 352 páginas e está previsto para lançamento em 14 de outubro de 2025.

Com essa colaboração emocionante, os fãs de Reese podem esperar uma experiência de entretenimento emocionante quando o romance chegar às prateleiras. Cementando sua posição como uma artista versátil, as empreitadas literárias de Witherspoon continuam a cativar tanto os amantes de livros quanto os entusiastas do cinema.

