- A atriz Nicole Kidman no drama sensual "Exposto e Desprotegido"

Atriz Nicole Kidman assume um papel que explora desejos sexuais reprimidos em seu próximo filme "Babygirl". Estreando no Festival de Cinema de Veneza, esse drama erótico inclui várias cenas de sexo explícitas. "Isso me coloca lá fora e me deixa exposta, sinto medo e vulnerabilidade quando é mostrado ao mundo", compartilhou Kidman (57).

Trabalhar em tais cenas íntimas com o elenco foi sensível, notou Kidman. "Estamos todos um pouco agitados no momento". Ao lado de Kidman no filme estão Harris Dickinson (28) e Antonio Banderas (64), ambos dirigidos por Halina Reijn. Kidman interpreta uma poderosa mulher de negócios envolvida em um caso com seu jovem estagiário, interpretado por Dickinson. Banderas assume o papel de seu marido.

Banderas destaca a singularidade do filme nos dias de hoje, onde "correção política" levou ao autocensura. "Estamos dominados por nossos instintos primais. Somos apenas animais. Não há aspecto democrático quando se trata da natureza".

O filme explora o tema do desejo feminino. A diretora holandesa Halina Reijn menciona que a razão por trás da realização do filme vem de observar a "lacuna de orgasmo", afirmando que as mulheres geralmente têm menos orgasmos do que os homens. "Prestem atenção, homens", sugere Reijn. "Não você, Harris", ela acrescenta humoristicamente.

