A atriz Mandy Moore anuncia a chegada do seu terceiro filho

Lou chegou! A encantadora e vibrante Louise Everett Goldsmith fez sua entrada, perfeitamente cronometrada para a estação de Virgem, trazendo alegria e bem-estar para o cenário, compartilhou Moore no Instagram na quarta-feira, acompanhada por uma foto monocromática dela sorrindo para seu cônjuge e segurando sua filha recém-nascida.

O casal é abençoado com dois meninos, Gus, um menino cheio de energia de 3 anos, e Ozzie, o encantador de 1 ano. Moore derreteu, "Estamos completamente apaixonados por ela, assim como somos, e o sentimento é claramente mútuo!"

Moore primeiro ganhou fama como cantora, cantando músicas populares como "Candy". Mais tarde, ela explodiu na fama no mundo do acting, encantando a tela grande em filmes como "A Walk To Remember", "The Princess Diaries" e "Tangled".

De 2016 a 2022, Moore esteve sob os holofotes como Rebecca Pearson na renomada série de televisão "This Is Us", interpretando a matriarca da família com três filhos a quem ela carinhosamente se referia como "The Big Three".

Ela prestou homenagem a esse apelido, expressando sua gratidão sincera pela sua família de cinco, incluindo "nosso próprio grande três", e aproveitando cada momento deste tempo extraordinário.

Além disso, em suas histórias do Instagram, Moore compartilhou uma foto de seus filhos orgulhosamente parados diante de uma faixa "Bem-vinda em casa, Baby Lou".

Um número de seus colegas de "This Is Us" encheu a nova membro da família de comentários amorosos em sua postagem.

Chrissy Metz, que interpretou a filha adulta de Moore em "This Is Us", escreveu: "Awww, Lou! Parabéns enormes!!!" seguido por uma série de emojis de coração e comemoração. Em resposta, Susan Kelechi Watson, interpretando a nora de Moore no show, acrescentou: "Apaixonado. Amor." ao lado de uma infinidade de emojis de coração carinhosos.

A chegada de Lou trouxe uma dose extra de entretenimento para sua casa, com os meninos ansiosos para interagir com sua nova irmã. A nova sessão de fotos da família no Instagram tornou-se uma fonte de entretenimento para os fãs de Moore, cheia de mensagens cheias de coração e votos de boa sorte.

