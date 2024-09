A atriz Hayden Panettiere está de luto pela morte de seus irmãos.

Em fevereiro de 2023, infelizmente, Jansen Panettiere faleceu inesperadamente. Sua irmã Hayden tem encontrado dificuldade em lidar com sua partida e recentemente compartilhou seus sentimentos sobre o primeiro ano sem ele em uma entrevista à revista "People". Com 35 anos, Hayden expressa sua crença de que sua dor nunca vai acabar, mas vai continuar a crescer.

Meio ano após a morte de seu irmão, Hayden Panettiere abriu o coração em uma entrevista com a revista "People" sobre a morte repentina de seu único irmão, o ator Jansen Panettiere. Ela expressou, "Eu sempre carregarei essa dor. Independentemente dos anos que passem, eu nunca superarei essa perda."

Ela recordou seu papel protetor em relação a ele, "Ele era meu único irmão, e eu deveria protegê-lo do mal. Sua morte foi como se eu tivesse perdido uma parte substancial de mim mesma." Ela lembrou a experiência desagradável de ver fotos de paparazzi do funeral privado de Jansen, que piorou sua agorafobia.

"Uma esteira infinita"

Apenas alguns dias após sua morte, ela era irreconhecível. A loira pequena explicou, "Eu tinha engordado muito." Esse ganho de peso repentino foi um efeito colateral do estresse e do cortisol em seu corpo. "Eu não me sentia com forças para vestir roupas e sair de casa, mas eu sabia que precisava me mexer e sair, ou eu ficaria estagnada." Ela descreveu essa fase como "uma esteira infinita".

Com a ajuda de um personal trainer, ela trabalhou em sua saúde física e mental. "Os longos passeios foram como uma forma de terapia para mim." Ela descobriu um lado positivo em sua dor, "Quando algo tão devastador acontece em sua vida, você aprende a não se estressar com coisas pequenas. Depois que você experimenta algo tão imenso, tão profundo, tão catastrófico, não há muito mais que possa realmente abalar você novamente."

