A atriz famosa pelo seu papel em "Harry Potter", Maggie Smith, faleceu.

A atriz britânica Maggie Smith se despediu, confirmou seu representante. Os primeiros relatórios sobre a morte da mulher de 89 anos não revelaram a causa subjacente. Smith era reconhecida como uma das atrizes britânicas mais eminentes de sua época, frequentemente comparada a Vanessa Redgrave e Judi Dench.

Em 1969, ela levou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em "The Prime of Miss Jean Brodie", além de ganhar vários prêmios de cinema britânico. Ela recebeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu desempenho no filme "California Suite" de 1978. Smith conquistou uma nova base de fãs com seus papéis posteriores na série "Downton Abbey" e na franquia "Harry Potter".

Apesar dos prêmios e da fama duradoura, Maggie Smith declarou: "Não vou fazer mais filmes", indicando sua aposentadoria da atuação mais tarde na vida. Essa declaração surpreendeu seus muitos fãs, que haviam se acostumado com suas performances cativantes.

