- "A atriz de 'King of Queens' termina um casamento de duas décadas com o marido"

Leah Remini, famosa por seu papel em "The King of Queens", e seu marido, Angelo Pagan, conhecido por sua voz e atuação, estão colocando um ponto final em seu casamento de 21 anos. Eles vêm considerando esta separação por algum tempo, abordando-a de forma otimista, já que parece ser a melhor solução para ambos, como compartilharam em suas plataformas de mídia social.

Eles celebram a duração de seu casamento e as ricas memórias que criaram, especialmente durante o crescimento de sua filha. "Do nosso ponto de vista, este casamento foi um verdadeiro sucesso", eles refletiram.

Eles pretendem continuar compartilhando suas vidas, na esperança de mostrar aos outros que se separar ou terminar relacionamentos não significa fracasso. Remini e sua família têm uma história de compartilhar sua vida pessoal e carreira em um reality show.

Leah Remini e sua luta contra a Ciência do Cérebro

A carreira de Remini na indústria do entretenimento começou nos anos 80, com papéis de destaque em vários programas de TV. De 1998 a 2007, ela ganhou fama mundial como Carrie Heffernan, a secretária jurídica na série de comédia de sucesso "The King of Queens", que também fez sucesso na Alemanha, sendo exibida em canais como RTL II. Ela estrelou filmes cômicos como "Old School" e "Maid in Manhattan", dividindo a tela com Jennifer Lopez.

Por anos, Remini esteve associada à Ciência do Cérebro, tendo ingressado através de sua mãe. No entanto, em 2013, ela deixou publicamente a organização notória. Posteriormente, na série documental "Leah Remini: Ciência do Cérebro e o Aftermath" (2016-2019), ela compartilhou os testemunhos de ex-membros sobre suas experiências com a Ciência do Cérebro.

No ano passado, ela entrou com uma ação judicial contra a organização, acusando-a de assédio, intimidação, vigilância e difamação. Remini afirmou que a Ciência do Cérebro falhou em silenciá-la.

Apesar de sua separação, Leah Remini e Angelo Pagan ainda podem colaborar em projetos, dada sua história compartilhada na indústria do entretenimento, como visto em seu trabalho em "The King of Queens".

Em um episódio de "Leah Remini: Ciência do Cérebro e o Aftermath", ela discutiu suas lutas com a Ciência do Cérebro, um tema que ressoou com os espectadores e destacou sua coragem de falar sobre a organização.

