- "A atriz conhecida pelo papel de 'Baby Girl' transforma-se numa obra de arte"

Na estreia de seu último filme, intitulado "Babygirl", Nicole Kidman (57) chamou a atenção de todos em uma noite de sexta-feira no Festival Internacional de Cinema de Veneza. A atriz de Hollywood renomada exibiu um modelo Schiaparelli Haute Couture, que foi um espetáculo artístico: um corpete sem alças, na cor da pele, feito de material carne, com tule drapeado na área do busto e adornado com pérolas pretas. Este corpete se transformava em saia na cintura estreita de Kidman, parecendo imitar seus ossos do quadril, e fluía para baixo em faixas balançantes de pérolas.

A parte inferior manteve um comportamento mais contido com uma longa saia de veludo preto e saltos agulha pretos, permitindo que a parte de cima chamativa roubasse a atenção. Kidman, ela mesma, exalava uma aura de brilho no conjunto: seus olhos eram destacados com delineador e sombra marrom, seu cabelo caía em ondas soltas e naturais, e grandes brincos apareciam por baixo.

"Babygirl": Kidman mergulha em território provocante

Em "Babygirl", Kidman interpreta uma poderosa mulher de negócios de Nova York que embarca em um relacionamento ousado com seu estagiário muito mais jovem, interpretado por Harris Dickinson (28). "Acho que este filme é indiscutivelmente sobre sexo, mas também sobre paixão, pensamentos internos, segredos, casamento, verdade, poder e consentimento", compartilhou Kidman durante o festival.

O filme erótico apresenta desafios únicos para a atriz, como ela reconheceu. Ela se sente "exposta e vulnerável" agora que o filme está aberto à escrutínio global. Ela até confessou à "Vogue" que não tinha certeza se tinha coragem de assistir ao filme em um local público. No entanto, suas apreensões provaram ser infundadas. De acordo com vários relatórios, incluindo do "The Hollywood Reporter", Kidman recebeu sete minutos de aplausos de pé por sua atuação na estreia mundial.

