- A artista musical nega as especulações sobre o nome do seu suposto recém-nascido.

Celebridades não têm limites na criatividade ao nomear seus filhos, com famosas superando umas às outras com nomes únicos para seus filhos. A rapper Cardi B (31) não é exceção, tendo dado a sua filha Kulture Kiari (6) e ao seu filho Wave Set (3) nomes pouco comuns. No entanto, Cardi recentemente negou rumores de que seu filho por nascer será chamado de Hurricane.

Respondendo a um fã que afirmou no X (antigo Twitter) que tinha escolhido Hurricane como nome para seu filho não nascido, Cardi B, que está grávida de seu terceiro filho com seu parceiro, Offset (32), pareceu confusa. "Quem???", ela respondeu, acompanhada de emojis chorando.

Duplo impacto: anúncio de gravidez e pedido de divórcio

Cardi B anunciou sua terceira gravidez no Instagram em 1º de agosto, com uma foto mostrando uma barriga de bebê visível. "Com cada fim vem um novo começo!", ela legendou a postagem, sugerindo que estava olhando para o lado positivo. Relatórios da mídia também afirmaram que ela entrou com um pedido de divórcio do Offset no mesmo dia. O casal havia confirmado sua separação em uma transmissão ao vivo em dezembro, mas havia se reconciliado no novo ano.

Cardi B e Offset, que estão casados desde 2017 e logo terão três filhos juntos, já passaram por várias separações ao lado de sua união. Na verdade, Cardi chegou a entrar com um pedido de divórcio em 2020, mas depois retirou o pedido.

Apesar da afirmação do fã, Cardi B ainda não confirmou o nome Hurricane para seu filho por nascer. Apesar de enfrentar vários rumores de separação e ter entrado com pedido de divórcio duas vezes, Cardi B e Offset permanecem unidos durante sua terceira gravidez.

