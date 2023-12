A Arábia Saudita diz que acolhe visitantes LGBTQ

O sítio Web da Autoridade de Turismo Saudita (STA) parece ter atualizado a sua secção de perguntas e respostas para afirmar que os visitantes homossexuais são bem-vindos no reino.

"Todos são bem-vindos a visitar a Arábia Saudita e não é pedido aos visitantes que revelem os seus dados pessoais", é a resposta do sítio Web à pergunta na sua página de perguntas e respostas: "Os visitantes LGBT são bem-vindos à Arábia Saudita?"

Não se sabe exatamente quando é que o sítio Web foi atualizado. Um porta-voz do STA disse que a política já estava em vigor, mas uma versão arquivada do sítio Web em 14 de março de 2023 e antes não tinha a pergunta e a resposta na página.

A atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo é uma ofensa na Arábia Saudita, segundo a Human Rights Watch.

De acordo com a Human Dignity Trust, que faz campanha pelos direitos das pessoas LGBT em todo o mundo, as pessoas trans também podem ser processadas na Arábia Saudita, com "provas substanciais de que a lei está a ser aplicada" e "relatos consistentes de discriminação e violência" contra pessoas LGBTQ.

Os viajantes LGBTQ+ são um mercado lucrativo, de acordo com Darren Burn, CEO da Out Of Office, um serviço de planeamento de viagens de luxo para a comunidade, e da Travel Gay, a maior plataforma de viagens LGBTQ+ do mundo.

"A investigação mostra que gastam mais dinheiro num destino do que os casais heterossexuais e tendem a viajar mais vezes por ano", disse à CNN.

"É um grupo demográfico muito interessante e lucrativo, e os países estão a investir grandes receitas para o atrair."

Se os viajantes LGBTQ se sentirão confortáveis a viajar para a Arábia Saudita, no entanto, é outra questão. Burn disse que destinos como as Maldivas e o Dubai, onde a homossexualidade é considerada crime, são populares, mas sem mais garantias por parte das autoridades, a Arábia Saudita poderá ser mais difícil de vender.

"É muito vago e não oferece as garantias que me fariam sentir capaz de enviar os nossos clientes em segurança para o destino, mas qualquer coisa no sítio Web sobre viajantes LGBT é um bom ponto de partida", afirmou.

"Não me lembro de nenhum outro organismo de turismo do Médio Oriente que os tenha sequer mencionado, exceto o Qatar no período que antecedeu o Campeonato do Mundo, e mesmo esse foi vago, dizendo que todos eram bem-vindos.

"Mas a minha preocupação é saber qual é a realidade do destino. Será que estão a dizer que um casal do mesmo sexo pode fazer o check-in num hotel e conseguir uma cama de casal sem qualquer problema? O meu palpite é que não é essa a realidade".

'O meu amigo sugeriu-me um telemóvel novo'

Um viajante gay que visitou a Arábia Saudita numa viagem de trabalho em outubro de 2022 - antes de o site ter sido atualizado - disse à CNN que se sentiu "no armário" durante a sua estadia.

O viajante do Reino Unido - que não quis ser identificado - passou algum tempo em AlUla, um dos destinos turísticos da Arábia Saudita.

"Foi bom durante uma semana, mais ou menos, mas depois disso apercebi-me de repente que tinha voltado a viver uma vida no armário e que não era o meu verdadeiro eu. Foi mais por medo do que poderia acontecer - o desconhecido - do que por qualquer coisa específica que tenha acontecido", disse.

"Enviaram-me um e-mail [da empresa para a qual trabalhava] a dizer o que devia fazer. Basicamente, disseram-me para apagar do meu telemóvel tudo o que fosse remotamente relacionado com a comunidade LGBTQI - todas as fotografias, aplicações, jornais e revistas. O meu amigo egípcio sugeriu que eu comprasse um telemóvel novo e limpo.

"Contei aos colegas mais próximos, mas não falava sobre o facto de ser homossexual ou sobre a minha experiência passada. Guardei o assunto para mim e, de repente, apercebi-me de que não era capaz de falar sobre o que normalmente falaria, e não é assim que quero viver. Na prática, toda a gente estava muito descontraída, mas a lei é a lei".

No entanto, acrescentou que uma "revelação" da sua viagem foi "o quão amigável e acolhedor é o povo saudita".

"Estão realmente abertos à mudança de atitudes, mas não estiveram em contacto com o mundo ocidental durante a sua vida. Se não conhecermos pessoas [de outras culturas] e não falarmos sobre as diferenças, não há forma de aprender com elas.

"Descobri que o que a lei e as autoridades dizem é muito diferente da forma como os habitantes locais interagem connosco.

"Se fosse para lá e fosse abertamente gay, ficaria bastante preocupado - não me sentiria confortável em ir lá com um parceiro - mas é um país que está a mudar muito rapidamente."

Depois do Dubai e do Qatar

A Arábia Saudita está a concentrar-se na expansão do seu sector turístico, apelando aos fãs da arqueologia em locais como AlUla, onde as ruínas permaneceram intocadas durante quase 2000 anos, e criando novas cidades inteiras para atrair os visitantes.

Richard Quest, da CNN, que visitou o país em setembro de 2022, escreveu que: "Já vi países mudarem antes, mas acho que nunca vi nada parecido com a mudança que está a ocorrer na Arábia Saudita. A mudança da Arábia Saudita é deliberada, profunda e dramática". No entanto, também assinalou as suas "contradições" - após a sua visita, 81 pessoas foram executadas num único dia.

A investigadora de direitos humanos Nora Noralla disse à CNN que o reino está a seguir o Qatar e o Dubai na sua tentativa de atrair viajantes LGBTQ+. Mas alertou para o facto de poder não ser nas condições dos viajantes.

"No Dubai há muitos influenciadores homossexuais e, desde que se compreenda o contexto da zona em que se está, se respeite a cultura tradicional e não se mostre a sua homossexualidade de forma alguma, não há problema", disse ela.

"Isso exige que se seja cis-passivo. Se apareceres e fores não-binário, ou homem com maquilhagem, ou obviamente trans, e vieres para a região, ser-te-á negada a entrada. Eu não diria que as pessoas LGBT são bem-vindas - eles dizem que os casais do mesmo sexo são bem-vindos, e isso é completamente diferente".

Também avisou que o que vale para os "turistas ricos" não vale para os outros. "Os residentes queer sabem quais são os limites que podem ultrapassar e tudo depende do seu contexto económico e social", afirmou. "Têm consciência dos riscos deste tipo de atividade e sabem como o fazer de forma discreta. Esta [a nova medida] é basicamente para os turistas ocidentais.

"Estão a tentar copiar o modelo do Dubai para poderem ficar com algum do seu dinheiro. Há muita competição [pelo dinheiro]. Se fores um ocidental cis e gay, és bem-vindo. Se fores trans e cis-passante, és bem-vindo. Mas qualquer coisa que remotamente mostre o teu queerness, não és. E acho que se alguém passar dos limites, eles vão agir rapidamente".

Apesar do seu ceticismo, Darren Burn pensa que a Arábia Saudita pode ser um destino gay-friendly.

"Gostaríamos de ter uma conversa com o conselho de turismo e o governo para encontrar uma forma de os viajantes LGBTQ+ poderem realmente viajar de forma segura, para os ver a investir dinheiro na promoção das comunidades LGBT e a fazer mudanças nos direitos LGBT a nível local para tornar a Arábia Saudita um destino autêntico e apelativo.

"Todos sabemos que a razão pela qual os destinos estão a receber turistas agora é porque pensam que esse é o seu futuro fluxo de receitas, mas isso é bom, porque pode levar a mudanças na lei da igualdade se for bom para o negócio".

As viagens podem alargar as mentes de ambos os lados.

"Sem viagens e sem turistas a visitarem os destinos, as mentalidades nunca mudariam - desde que o possam fazer em segurança, os viajantes LGBTQ+ podem quebrar barreiras", afirmou.

"Os destinos mudam - mas penso que não enviaríamos clientes tão cedo até recebermos garantias de que estariam seguros, seriam bem-vindos e poderiam fazer o check-in."

Um porta-voz da STA afirmou num comunicado: "Todos são bem-vindos a visitar a Arábia Saudita, desde que sigam e respeitem a nossa cultura, tradições e leis, tal como acontece quando se visita qualquer outro país do mundo.

"Tal como outros governos, não fazemos perguntas pessoais aos visitantes e respeitamos o direito à privacidade".

Fonte: edition.cnn.com