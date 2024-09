- A apreensão teve repercussões significativas.

Winona Ryder, agora com 52 anos, voltou a discutir como sua carreira em Hollywood levou um golpe significativo após sua prisão por furto em 2001. Em uma entrevista à revista Esquire, ela admitiu: "Tiveram alguns impactos significativos."

"Eu Simplesmente Me Desliguei"

Quando questionada sobre como lidou com o episódio, ela respondeu: "Eu simplesmente me desliguei." Ryder foi presa e acusada de roubar mercadorias no valor de cerca de US$ 5.500 em uma loja em Beverly Hills, Califórnia. Após sua condenação em 2002 por furto qualificado e furto, ela recebeu uma pena de três anos de probation, uma multa e foi obrigada a fazer serviço comunitário. Ela então escolheu se afastar da atuação e mudou-se de Los Angeles para São Francisco.

Inicialmente, ela pensou que havia simplesmente cometido um erro inocente, principalmente envolvendo "papéis". Mas quando descobriu que poderia enfrentar prisão, ficou surpresa. "Eu estava tipo, 'O que é isso?'" ela lembrou.

Desconcertada com o Ambiente Online Hostil

Durante sua pausa na indústria, Ryder ficou surpresa com o ambiente online agressivo em relação às atrizes jovens. Ela sentiu que havia uma mudança perceptível na atitude da indústria e da sociedade em relação ao que era considerado aceitável e o que era elogiado. Em uma entrevista de 2016 à Net-A-Porter, ela também falou sobre sua pausa em Hollywood, dizendo que era exatamente o que ela precisava na época. "Mentalmente, acho que eu tinha chegado a um ponto onde eu simplesmente tinha que parar", ela disse. Ela não havia cometido um crime hediondo, mas lhe deu o tempo de que ela precisava para voltar a São Francisco e seguir outros interesses.

Winona Ryder voltou às telonas com papéis de apoio em 2006. Seu último filme, "Beetlejuice Beetlejuice", está atualmente em cartaz nos cinemas. Ele teve sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza em 28 de agosto de 2023.

