A análise indica que a utilização de medicamentos GLP-1 poderia potencialmente evitar cerca de 34.000 casos de ataques cardíacos e derrames cerebrais anualmente nos Estados Unidos.

Recentes dados da empresa farmacêutica Novo Nordisk demonstraram que indivíduos que utilizavam Wegovy tinham um risco 20% menor de incidentes cardíacos em comparação àqueles que receberam placebo. Em março, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou uma alteração na bula do Wegovy, destacando seus benefícios em relação à saúde cardiovascular, tornando-o o primeiro medicamento para emagrecimento autorizado a reduzir o risco de ataques cardíacos, derrames ou mortes relacionadas ao coração em pacientes de alto risco.

O Wegovy pertence a uma categoria de medicamentos chamados agonistas do receptor GLP-1, e sua principal substância ativa, a semaglutide, também é aprovada para o manejo da diabetes tipo 2 como Ozempic.

O ensaio da Novo Nordisk concentrou-se em indivíduos obesos que já tiveram um ataque cardíaco, derrame ou sintomas de doença arterial periférica, como artérias bloqueadas nos braços ou pernas.

Pesquisa recente da Dandelion Health, uma plataforma que utiliza dados do mundo real e inteligência artificial para avançar no cuidado personalizado, sugeriu que os medicamentos GLP-1 também poderiam atuar como prevenção primária, reduzindo significativamente o risco para indivíduos com doença cardiovascular leve ou moderada que não tiveram um evento cardíaco.

Utilizando inteligência artificial, os pesquisadores analisaram registros médicos do mundo real de um grupo de pacientes semelhantes àqueles envolvidos no ensaio clínico da Novo Nordisk, mas sem histórico de eventos cardiovasculares graves.

Ao rastrear anos de histórico médico, com foco especial nas leituras do eletrocardiograma, ou medições da atividade elétrica do coração, os pesquisadores empregaram um modelo de IA para prever as vantagens que os GLP-1 poderiam oferecer na redução do risco de ataques cardíacos ou derrames, que eles subsequently validaram contra eventos reais.

Eles descobriram que os GLP-1 reduziam o risco de ataques cardíacos ou derrames em 15% a 20%, correspondendo aos resultados do ensaio clínico, mas para uma população mais ampla, que poderia beneficiar até 44 milhões de indivíduos a mais.

Os autores do estudo estimaram que, se todos nessa população mais ampla de pacientes elegíveis usassem GLP-1, poderia haver 34.000 ataques cardíacos e derrames a menos por ano.

"Na pesquisa clínica, você se concentra em pacientes de moderado a grave porque precisa de menos pacientes para demonstrar a eficácia. No entanto, há um sério risco de você consistently perder o impacto do medicamento em populações mais amplas devido ao simples fato de que você não pode se dar ao luxo de tempo ou dinheiro para estudá-los. Isso é apenas um defeito natural da pesquisa clínica", disse Elliott Green, co-fundador e CEO da Dandelion Health.

A inteligência artificial ajudou a ampliar o escopo da análise, ajudando a capturar um grupo de pacientes que os especialistas da Dandelion Health consideraram "clinicamente silenciados".

Os medicamentos GLP-1 já transformaram significativamente os cuidados cardiovasculares, com a possibilidade de usá-los como método de prevenção primária potencialmente mudando ainda mais o cenário.

"Eu penso nesses medicamentos não como medicamentos para emagrecimento ou mesmo para obesidade, mas como promotores da saúde. Eles melhoram a saúde", disse Dr. Harlan Krumholz, um cardiologista e cientista da Universidade de Yale e do Hospital Yale New Haven, que não esteve envolvido na nova análise.

Mais evidências dos benefícios do uso de GLP-1 para tratar a obesidade poderiam ser instrumentais para convencer as pessoas, de acordo com Krumholz.

"Podemos reframear a discussão. É sobre tentar colocar eles em uma categoria de menor risco e ajudar eles a viver uma vida mais longa e saudável", explicou Krumholz.

Dr. Brendan Everett, um cardiologista do Hospital Brigham e Women's e professor associado da Escola de Medicina de Harvard, já prescreveu GLP-1s para alguns de seus pacientes.

"Como um cardiologista preventivo que quer que as pessoas estejam bem e tem observado a epidemia de obesidade e o que chamamos de doença cardiometabólica consumir os Estados Unidos nas últimas duas ou três décadas, se você quiser prestar bons cuidados aos seus pacientes, você tem que pelo menos pensar sobre [GLP-1s] e saber como usá-los. Então, cada vez mais, eu estou tratando a obesidade para tratar a obesidade", afirmou Everett.

Os GLP-1s instigaram uma "mudança de paradigma absoluta" no cuidado de pessoas com doença cardiovascular, disse Everett. Ampliar o uso para indivíduos com doença leve ou moderada poderia ser vantajoso, desde que os custos e objetivos para a prevenção estejam claramente entendidos.

Um estudo publicado no mês passado na revista Health Affairs sugeriu que a cobertura do Medicare para esses medicamentos para emagrecimento poderia aumentar os gastos da Parte D em $3 bilhões, mesmo que apenas 5% dos pacientes elegíveis recebessem um. Prevenir ataques cardíacos e derrames pode reduzir os gastos com saúde de outras maneiras; pesquisa do ano passado descobriu que os ataques cardíacos custam aos hospitais uma média de cerca de $19.000.

Ensaios clínicos com controle randomizado, como o realizado pela Novo Nordisk, são o padrão ouro para avaliar a segurança e eficácia dos medicamentos. Os achados da IA estão sujeitos a uma maior escrutínio antes que possam ser utilizados em uma aprovação de medicamentos mais formal, mas a nova pesquisa da Dandelion Health destaca alguns valiosos benefícios que os métodos de IA podem proporcionar.

O estudo da Dandelion Health incluiu uma população mais diversificada do que o ensaio da Novo Nordisk, com uma proporção mais equilibrada de homens e mulheres e quase três vezes mais pacientes que não eram brancos.

O novo relatório também demonstrou um sinal mais rapidamente: o modelo de IA identificou o risco cardiovascular reduzido em pacientes em menos de dois anos após eles terem iniciado o uso de GLP-1s; o ensaio da Novo Nordisk levou mais de três anos para ser concluído.

As oportunidades para melhorar a saúde cardiovascular nos EUA são consideráveis. A doença cardíaca é a principal causa de morte nos EUA, e o derrame é o quinto.

À medida que o uso de medicamentos GLP-1 aumenta em popularidade, os profissionais acreditam que mais informações poderiam ajudar os prestadores de cuidados de saúde a direcionar o estoque escasso para aqueles que mais precisam urgentemente.

Dr. Jody Dushay, endocrinologista no Beth Israel Deaconess Medical Center e professor assistente de medicina na Harvard Medical School, disse à CNN em março que esperava a aprovação expandida do Wegovy, incluindo vantagens cardiovasculares, para melhorar a cobertura do seguro, especialmente porque medicamentos genéricos para emagrecimento podem apresentar problemas cardíacos. Ela também sugeriu que isso poderia potencialmente concentrar o uso desses medicamentos em тех, com obesidade de alto risco, que também têm doenças cardiovasculares.

CNN's Meg Tirrell contribuiu com informações para esta reportagem.

