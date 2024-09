A Amal e o George Clooney estão a ganhar uma atenção significativa.

Amal e George Clooney tinham muito o que comemorar em Veneza: Além de exibir seu último filme, "The Tender Bar", o astro de Hollywood também estava comemorando seu 10º aniversário de casamento com sua esposa, Amal. No tapete vermelho, o casal exalava brilho.

O poderosíssimo casal fez sua entrada triunfal no Festival de Cinema de Veneza na noite de domingo para a estreia do filme de George, vestidos para impressionar. O aclamado ator usava um terno preto clássico, completo com gravata borboleta combinando e sapatos elegantes.

Enquanto isso, Amal, advogada de direitos humanos renomada, chamou a atenção com um vestido amarelo vibrante e na moda. O deslumbrante vestido de comprimento até o chão, com corpo ajustado e saia volumosa e rendada, estava cheio de detalhes em renda. Ela complementou com brincos em gota de lágrima e carregava uma bolsa brilhante.

Juntos, o casal posou no tapete vermelho com o colega de "The Tender Bar" de George, Brad Pitt, com quem já havia colaborado em filmes como a trilogia "Ocean's", "Burn After Reading" e "Confessions of a Dangerous Mind". A namorada de Pitt, Ines de Ramon, também estava presente. De acordo com a revista People, o grupo foi ao tapete vermelho depois de um jantar compartilhado no Ristorante Da Ivo em Veneza.

Conexões venezianas pessoais

Além do filme, os Clooneys têm seus próprios motivos para comemorar seu tempo em Veneza. Os orgulhosos pais de gêmeos, nascidos em 2017, comemorarão seu 10º aniversário de casamento em 27 de setembro. Amal estava deslumbrante em um vestido de noiva de renda francesa personalizado de Oscar de la Renta enquanto caminhava pelo corredor nas famosas águas venezianas.

Veneza tem uma significância especial para os Clooneys mesmo antes de seu casamento. Em 2017, eles fizeram sua primeira aparição pública juntos na cidade desde o nascimento de seus filhos, Alexander e Ella, na estreia de "Suburbicon". Mais recentemente, o casal compareceu à premiação anual DVF Awards em agosto de 2023, com Amal recebendo o prêmio de liderança DVF da designer Diane von Fürstenberg.

