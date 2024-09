A Amal e o George Clooney estão a ganhar muito foco e atenção.

Amal e George Clooney tinham muito para comemorar em Veneza: não apenas estavam lançando seu novo filme, como também comemorando o décimo aniversário de casamento. O casal estava radiante no tapete vermelho.

O casal de poder compareceu ao evento de lançamento do filme "The Tender Bar" de George no Festival de Cinema de Veneza em uma noite de domingo. O elegante ator optou por um terno preto clássico, completo com uma gravata borboleta preta e sapatos impressionantes.

Enquanto isso, Amal, sua esposa advogada, optou por um look de destaque em uma cor quente do verão - amarelo manteiga. Seu vestido de festa de comprimento total nessa cor vibrante apresentava um corpete justo, uma saia volumosa com babados e detalhes em renda abundantes. Ela accessorizou com brincos que apareciam em seus longos cabelos castanhos e uma clutch de noite brilhante.

O casal fez uma pose memorável no tapete vermelho com o co-estrela de "The Tender Bar" de George, Brad Pitt. Sua história na indústria cinematográfica é profunda: eles já trabalharam juntos na trilogia "Ocean's", "Burn After Reading" e "Confessions of a Dangerous Mind". A namorada de Brad Pitt, Ines de Ramon, também se juntou ao quarteto. A revista People relatou que a noite terminou com um jantar compartilhado no Ristorante Da Ivo em Veneza.

Lembranças venezianas

George e Amal tinham mais para comemorar do que apenas o último filme dele; 27 de setembro marcou seu décimo aniversário de casamento. Os orgulhosos pais de gêmeos (nascidos em 2017) fizeram seus votos pela primeira vez na cidade italiana de canais. Para essa ocasião especial, Amal usou um vestido de noiva personalizado de renda francesa por Oscar de la Renta.

O casal também visitou Veneza para a estreia de seu filme "Suburbicon" em 2017 - sua primeira aparição pública desde o nascimento de seus gêmeos, Alexander e Ella, que agora têm sete anos. Em agosto de 2023, os Clooneys estiveram presentes na premiação anual DVF Awards, onde Amal recebeu o prestigiado prêmio DVF Leadership Award, apresentado pelo designer Diane von Fürstenberg.

A comemoração do aniversário de casamento de Amal e George continuou com um jantar compartilhado no Ristorante Da Ivo, marcando outra ocasião especial em seu casamento. Sua história compartilhada na indústria cinematográfica ficou evidente durante a pose no tapete vermelho com Brad Pitt, um colega de elenco de seus filmes anteriores.

Após uma década de casamento, o vínculo de Amal e George só ficou mais forte, como ficou evidente em suas aparições conjuntas em eventos como a premiação anual DVF Awards.

