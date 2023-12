7 países, 7 festas tradicionais de Natal

As tradições alimentares do Natal e do Advento são reconfortantes numa altura em que muitas pessoas tiveram um ano difícil. E os pratos de Natal são particularmente especiais em muitos lares.

A refeição típica de Natal pode ser diferente consoante o destino, mas a ideia de se entregar a um banquete, seja no próprio dia ou na noite anterior, não o é.

Aqui está um olhar sobre a forma como os habitantes locais celebram o Natal através da cozinha em sete países. Perguntámos a especialistas em hotelaria sobre estas tradições e eles partilharam a sua perspetiva sobre o que é típico para eles, bem como para as suas famílias e amigos.

França

Os franceses desfrutam da sua luxuosa refeição de Natal a 24 de dezembro, diz François Payard, o famoso chefe pasteleiro que cresceu em Nice.

Os franceses sentam-se para jantar por volta das 20 horas, diz ele, e saboreiam um primeiro prato de marisco. Isto significa normalmente uma lagosta termidor - um prato cozinhado do crustáceo cozinhado misturado com mostarda, gemas de ovo e brandy - ou um camarão scampi.

Depois é a vez de um grande capão - um frango macho que é conhecido pela sua ternura - e uma mistura de acompanhamentos, incluindo puré de batata e castanhas salteadas com manteiga e cobertas com sálvia. "Para nós, as castanhas são um elemento essencial em qualquer refeição de Natal", diz Payard.

A sobremesa, o grande final, é um tronco de Natal, ou bûche de Noël - a versão francesa de um bolo de Natal. Muitas vezes são servidos dois - um de chocolate e outro de castanha. Para beber, é necessário o melhor vinho que se conseguir arranjar, normalmente um tinto da Borgonha que não seja demasiado encorpado para o capão.

No dia de Natal, os franceses saboream um brunch saudável que pode incluir ovos mexidos cremosos, salmão fumado e torradas. A refeição termina com queijos variados como o Brie, o Gruyere e o Munster, diz Payard.

Itália

À semelhança de França, os italianos celebram o Natal com a sua maior festa na véspera do grande dia. Luca Finardi, diretor-geral do Mandarin Oriental Milan, diz que os habitantes locais costumam assistir à missa da meia-noite e desfrutar de uma refeição sumptuosa antes de irem para a igreja.

O salmão fumado com crostini amanteigado ou o bacalhau fumado são os precursores da refeição principal. Os italianos das zonas costeiras, como a Costa Amalfitana, podem começar com um crudo, como o robalo com ervas e sal marinho, diz Finardi.

Segue-se o tortellini in brodo - massa recheada banhada num caldo quente de frango e queijo parmesão - sendo que este último deve ser proveniente da região homónima em Itália.

Para a refeição principal, os italianos do norte tendem a comer peru recheado, enquanto os das zonas costeiras se podem deliciar com um grande robalo assado rodeado de batatas assadas e legumes.

"O prato principal, independentemente da sua origem, é o panetone - um pão doce típico", diz Finardi. "O segredo é aquecê-lo por apenas alguns minutos". O vinho espumante é a bebida de eleição.

Quanto à famosa refeição de Natal italiana, o banquete dos sete peixes, Finardi diz que se limita principalmente à região da Campânia, que inclui a Costa Amalfitana e Nápoles.

O dia de Natal tem mais a ver com o contacto com a família e menos com a comida, diz Finardi. "Comemos as sobras e recuperamos do dia anterior."

Inglaterra

Os britânicos não costumam fazer a sua grande refeição festiva na véspera de Natal. "O dia 24 é para cozinhar com a família e ir ao pub local beber uma cerveja", diz Nicola Butler, proprietária da empresa de viagens de luxo NoteWorthy, sediada em Londres.

As verdadeiras festividades começam na manhã de Natal com uma taça de champanhe e um pequeno-almoço de salmão fumado e pedaços de carne picada, diz ela. Mais tarde nesse dia, depois de o discurso anual de Natal da Rainha ser transmitido, é altura de jantar.

Isso significa peru ou carne assada e uma série de acompanhamentos, como pastinacas e cenouras assadas, ervilhas com manteiga e couves-de-bruxelas. Algumas famílias incluem o pudim de Yorkshire, um produto salgado cozinhado à base de farinha, ovos e leite, feito com os restos de carne.

A sobremesa é o pudim de Natal, que é, na verdade, um bolo escuro e denso feito com frutos secos, especiarias e, normalmente, um pouco de brandy. "Temos muito vinho para acompanhar a comida", diz Butler.

Grécia

Maria Loi, a famosa chef grega, diz que as celebrações do feriado no país começam na véspera de Natal, por volta das 19 horas.

"As famílias sentam-se à volta da lareira e comem um pão de trigo especial que só fazemos no Natal", diz ela. "Algumas famílias também comem salsichas de porco. É a única [ocasião] em que os gregos comem carne de porco, porque a carne não é comum na nossa cozinha."

Depois de participarem na comunhão matinal no dia de Natal, os gregos vão para casa e comem durante todo o dia, diz Loi.

As bolachas caseiras de mel com nozes ou amêndoas são as primeiras a serem servidas, seguidas de sopa de galinha com orzo. Algumas horas mais tarde, passa-se ao frango assado recheado com castanhas ou a variações de pratos de porco grelhado ou estufado. Os acompanhamentos, como as verduras selvagens salteadas, a alface romana finamente desfiada com cebolinhas e queijo feta e as batatas assadas com limão, acompanham a entrada.

A sobremesa é ligeira e pode ser maçãs assadas com mel e nozes ou iogurte grego coberto com mel. Para beber, Loi diz que os gregos preferem vinho tinto.

México

Os mexicanos começam as festividades de Natal a 24 de dezembro, segundo Pablo Carmona e Josh Kremer, co-fundadores dos Hotéis Paradero.

"As famílias começam por partir uma piñata que está cheia de todo o tipo de doces feitos localmente com sabores de chili e tamarindo", diz Kremer. O jantar segue-se normalmente entre as 19 e as 22 horas.

A refeição começa com posole - um guisado com grandes grãos de milho e carne de porco ou de vaca que é acompanhado por cerca de 20 condimentos, como salsa, coentros, chiles e queijos variados.

Numa alusão à influência americana no México, a entrada - pelo menos para Carmona e Kremer - é um peru com todos os acompanhamentos, como puré de batata e feijão verde.

O final doce é muitas vezes um flan cremoso com morangos e natas. Mas a refeição não está completa sem tequilas e mezcais para acompanhar a comida.

No dia 25, muitos mexicanos aquecem as sobras da noite anterior. "Estamos cansados e não queremos dar-nos ao trabalho de cozinhar", diz Carmona.

Costa Rica

Muitos costa-riquenhos celebram o Natal com uma extravagância a meio da noite, diz Leo Ghitis, proprietário dos Hotéis Nayara, nas terras altas do norte do país. "Vamos à missa da meia-noite e voltamos para casa e fazemos uma grande refeição às duas da manhã", diz ele.

Os tamales caseiros, recheados com frango, carne de porco ou legumes e queijo, dão início à refeição. Depois é a vez do arroz con pollo, o prato nacional da Costa Rica, feito com feijão verde, ervilhas, cenouras, açafrão, coentros e um frango inteiro cortado em pedaços.

O terceiro prato é uma variedade de proteínas grelhadas. Os costarriquenhos que vivem ao longo da costa comem marisco como o espadim, o atum, o mahi mahi, o camarão e a lagosta, enquanto os que vivem no interior se deliciam com carne de vaca, porco e frango. Os acompanhamentos são iguais para ambos: arroz com feijão preto, palmito cozido com creme de leite e salada de palmito com abacate.

A sobremesa é tipicamente um pudim de coco e arroz con leche - arroz com leite, açúcar e canela.

"Terminamos a refeição com muito ponche de rum e gemada e só acabamos às 4 ou 5 da manhã", diz Ghitis.

No próprio dia de Natal, o objetivo é acabar com as sobras e ir para a rua para festas ao ar livre, diz ele.

Bahamas

O dia de Natal é a grande celebração gastronómica para os bahamenses, diz Vonya Ifill, directora de talentos e cultura do Rosewood Baha Mar.

Os habitantes locais fazem um grande jantar que inclui peru, presunto, macarrão com queijo, ervilhas e arroz feito com leite de coco e salada de batata.

"Fazemos este banquete à noite e depois, à meia-noite, saímos para celebrar o Boxing Day com um Festival Junkanoo", diz ela. "Depois de dançar e desfilar durante toda a noite e até de madrugada, terminamos as festividades com um peixe cozido ou uma caldeirada de peixe."

O marisco, diz ela, é sempre acompanhado por pão de batata ou Johnny Cake, um pão achatado de farinha de milho.

Este artigo, que foi publicado pela primeira vez em dezembro de 2020, foi atualizado em dezembro de 2023.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com