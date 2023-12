5 melhores restaurantes do centro de Los Angeles

Mas isso tem vindo a mudar nos últimos tempos. O centro da cidade tem agora todo o tipo de atracções para manter os visitantes - e os residentes - entretidos: O Grand Park, o Broad Museum de arte contemporânea e as compras no Grand Central Market são apenas uma pequena amostra.

E enquanto desfruta dos parques, museus e afins do centro da cidade, pode ficar para comer qualquer coisa hoje em dia. A cena dos restaurantes do centro da cidade está em alta, fica aberta depois das 17 horas e aumenta o apelo crescente da área. E as opções são condizentes com uma cidade que é um caldeirão global.

Aqui estão cinco restaurantes do centro de Los Angeles altamente considerados pelos chefs locais que você pode querer conferir por si mesmo:

1. Broken Spanish

É muito fácil encontrar comida mexicana em L.A. Mas o que fazer quando se quer um mexicano memorável e fora do comum? Os colegas chefs gostam de ir ao Broken Spanish, onde Ivan Marquez e Ray Garcia supervisionam tudo.

A tostada do Broken Spanish é muito apreciada: "A sua tostada em tortilha de milho (feita à mão na casa) com beterraba, ovo cozido e habanero em conserva é transcendental!", escreve o chefe Sammy Monsour, coautor do livro de receitas "American Burger Revival".

Já alguma vez comeu pato num restaurante mexicano? O pato assado com mole é considerado outro destaque. Outro prato inovador é o repolho vermelho carbonizado com cueritos (pele de porco). Os ingredientes dos seus pratos variam entre ostras e vieiras, beterrabas e cogumelos.

O Broken Spanish diz que acrescenta uma sobretaxa de 3% às suas facturas para poder fornecer um seguro de saúde aos seus empregados a tempo inteiro, mas os clientes podem retirar a taxa se assim o desejarem.

Broken Spanish: 1050 S. Flower St. Los Angeles, CA, 90015. Telefone: 213-749-1460. $$$

2. Bäco Mercat

Se lhe apetece comida inspirada no Sul da Europa e no Mediterrâneo, este é o sítio certo. Apenas um dos restaurantes do grupo do chefe Josef Centeno, as sanduíches de pão achatado e outros pratos estão a causar uma grande impressão.

A sanduíche Original com carne de porco, carnitas de vaca e salbitxada (um molho à base de tomate da região da Catalunha, em Espanha) é uma das preferidas dos chefes.

"Não se pode errar com a sanduíche de pão achatado original do Bäco", diz o chef Tim Goodell, coproprietário do Public Kitchen & Bar em L.A. "Eles aumentam a aposta nas tradicionais carnitas de carne de vaca adicionando barriga de porco".

Outros pratos que chamam a atenção: O Fava Fritter Bäco (com feta-poblano, grão-de-bico e salmorejo) e a Granola da Casa com Lebni (iogurte sem açúcar) e Mel. Os amantes de vegetais encontrarão um menu repleto de ofertas. O Bäco Mercat também tem uma vasta seleção de vinhos, cocktails e cerveja.

Bäco Mercat: 408 S. Main St. Los Angeles, CA, 90013. Telefone: 213-687-8808. $$

3. Bestia

Quando quiser um restaurante italiano que melhore as selecções de massas e pizzas e ofereça uma gama de itens de menu muito além da comida tradicional, vá ao Bestia. O conceito industrial do restaurante vem dos chefs e fundadores Genevieve Gergis e Ori Menshe.

Eles são excelentes em italiano rústico. Por exemplo, considere o Branzino inteiro grelhado. Ele vem com gavinhas de ervilha, ervas fritas e limão grelhado. O chef e personalidade da TV Nathan Lyon descreve-o como "simplicidade no seu melhor". Se alguma vez hesitou em pedir peixe por receio de que este chegue seco, sem sabor e sem acidez, o Bestia vai fazê-lo mudar de ideias".

Está a sentir-se aventureiro? Outro prato interessante que está a chamar a atenção dos chefs da cidade é o Gnocchetti de medula óssea e espinafres.

Encontrará também uma boa variedade de sobremesas no menu, como os Fritos de Ricota de Bordo e a Tarte Quente de Ricota de Pera.

Bestia: 2121 E. 7th Place, Los Angeles, CA 90021. Telefone: 213-514-5724. $$$

4. Sarita's Pupuseria

Este restaurante tem um nome que é divertido de pronunciar e comida que você vai lembrar. É um dos vendedores do popular Grand Central Market de L.A. Pode sentar-se num banco ao balcão ou fazer o seu pedido noutro local.

A proprietária Sara Clark serve deliciosos pratos salvadorenhos que vêm de receitas de família.

As pupusas de cactos são elogiadas pelo chef Sammy Monsour: "Eu anseio por elas. Elas vêm feitas na hora, bem quentes, com uma ótima crosta e carregadas com toneladas de queijo". Outra pupusa no radar dos chefs: o loroco (uma flor comestível da América Central).

Para além das populares pupusas (um bolo de milho grosso que vem com recheios salgados), também pode comer banana frita, guisados salvadorenhos e ofertas vegetarianas.

Sarita's Pupuseria: 317 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013. Telefone: 213-626-6320. $

5. Wurstküche

Quando se pensa na cozinha típica de SoCal, a cozinha alemã com um toque especial provavelmente não vem à mente. Mas o Wurstküche pode ajudar a mudar isso. O restaurante se autodenomina "fornecedor de salsichas grelhadas exóticas".

Para o efeito, a salsicha de pato e bacon é um bom ponto de partida. O chefe Tim Goodell diz que está viciado: "Com carne tenra e um toque picante de jalapeño, a combinação de ingredientes é realmente única. Tento pedir algo diferente sempre que vou lá, mas não consigo".

E o que é que combina melhor com uma boa salsicha do que batatas fritas belgas estaladiças e duas vezes fritas? Pode pedi-las com uma variedade de molhos para mergulhar, incluindo ketchup de caril e maionese de pesto.

Se quiser ser verdadeiramente exótico, também têm cascavel e coelho num pão acabado de cozer. Acompanhe tudo isto com uma vasta seleção de cervejas alemãs e belgas.

Wurstküche: 800 E. 3rd St., Los Angeles, CA 90013. Telefone: 213-687-4444. $$ (Há também um local em Venice)

Fonte: edition.cnn.com