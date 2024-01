5 formas de reduzir o stress este ano

O stress é uma reação normal a situações de alto risco ou imprevisíveis, mas os níveis de stress crónico têm sido associados a vários problemas de saúde, incluindo tensão arterial elevada, depressão e ansiedade, afirmou a Dra. Leana Wen, especialista em bem-estar, médica de urgência e professora de política e gestão da saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington.

O stress também pode "manifestar-se sob a forma de frustração ou raiva, o que pode ter impacto nas nossas relações", afirmou o psicólogo clínico Dr. Karmel Choi, professor assistente de psicologia na Harvard Medical School, em Boston, por correio eletrónico.

A felicidade ou a gestão do stress, por outro lado, "resulta do facto de nos sentirmos equilibrados e capazes de gerir os obstáculos na estrada que, por vezes, levam os nossos níveis de energia ao limite", afirmou a Dra. Monica Vermani, psicóloga clínica de Toronto e autora de "A Deeper Wellness: Conquering Stress, Mood, Anxiety and Traumas".

"Maximizar os nossos níveis de energia ... permite-nos estar presentes e ser capazes de lidar com o que quer que surja no nosso caminho", acrescentou Vermani. "Que melhor maneira de começar o novo ano do que com um compromisso de autocuidado de qualidade?"

Cinco rotinas que pode pôr em prática hoje podem ajudá-lo a fazer exatamente isso.

1. Brincar

A vida torna-se real quando nos tornamos adultos, mas isso não significa que tenhamos de deixar para trás a alegria de brincar na infância. De facto, na idade adulta, o envolvimento em brincadeiras continua a ser importante para lidar com o sofrimento e melhorar a satisfação com a vida.

Um estudo publicado em março de 2013 com cerca de 900 estudantes universitários revelou que os que eram mais brincalhões tinham níveis de stress mais baixos do que os participantes que eram menos brincalhões. Os estudantes mais brincalhões também tinham mais probabilidades do que os menos brincalhões de utilizar estratégias saudáveis para lidar com os seus factores de stress específicos, em vez de tentarem sentir-se melhor evitando ou fugindo dos seus problemas.

A forma como incorpora o jogo na sua vida depende de si. Sente falta de alguma atividade da infância? Há algum passatempo novo que tenha começado mas que não tenha tido tempo para desfrutar? Refletir sobre estes aspectos pode dar-lhe um rumo a seguir, tal como o questionário do National Institute of Play para determinar a sua personalidade lúdica.

Depois de o descobrir, certifique-se de que arranja regularmente espaço para brincar na sua agenda.

2. Faça algo sem sentido

A ideia de ficar em frente à televisão para reduzir o stress pode parecer muito anti-bem-estar, mas por vezes pode ser exatamente o que precisa.

As actividades de lazer, como ser um viciado em televisão, podem ser úteis para as pessoas que não conseguem desligar facilmente o cérebro e consideram difícil meditar ou fazer outras práticas de atenção plena, disse anteriormente a Dra. Victoria Garfield à CNN. Garfield é investigadora sénior da Unidade de Saúde e Envelhecimento ao Longo da Vida do Conselho de Investigação Médica da University College London.

Certifique-se apenas de que não utiliza ecrãs uma hora antes de se deitar, para não estragar o sono que também o ajuda a gerir melhor e a reagir ao stress.

3. Suspire

Suspirar pode parecer uma resposta negativa e indulgente ao stress, mas um estudo publicado em janeiro sugere o contrário.

Um tipo de respiração - o suspiro cíclico - foi considerado o mais útil de todas as técnicas de respiração e meditação consideradas. Pode praticar o suspiro cíclico inspirando pelo nariz até sentir os pulmões meio cheios, fazendo uma breve pausa, inspirando novamente até encher completamente os pulmões e depois expirando lentamente pela boca.

"O suspiro cíclico é uma forma bastante rápida de se acalmar", disse à CNN em março o Dr. David Spiegel, autor do estudo e diretor do Centro de Stress e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. "Muitas pessoas podem fazê-lo cerca de três vezes seguidas e ver um alívio imediato dos sentimentos de ansiedade e stress."

4. Experimente o relaxamento muscular progressivo

O relaxamento muscular progressivo é uma técnica de relaxamento mente-corpo altamente eficaz que pode ser praticada em qualquer sítio onde se possa sentar ou deitar, durante apenas cinco minutos. Com a tensão sistemática ativa e depois o relaxamento dos músculos, o relaxamento muscular progressivo é outra técnica que é boa para as pessoas que precisam de um pouco de ajuda para se concentrarem em exercícios de respiração meditativa.

Pode encontrar instruções detalhadas sobre como o fazer aqui.

5. Praticar a gratidão

Mesmo durante as dificuldades, a prática da gratidão pode reduzir o stress e melhorar o humor, segundo estudos realizados. E isto pode ser feito de muitas formas - por exemplo, mantendo um diário de gratidão onde anota algumas coisas todas as noites antes de dormir, ou um álbum de fotografias de gratidão no seu telemóvel. As fotografias podem ser de qualquer coisa, incluindo de entes queridos, realizações, um belo pôr do sol ou trocas de texto significativas. Tente olhar para elas durante os momentos de stress , em vez de se preocupar com a desgraça ou comparar a sua vida com a dos outros.

"O stress reduz a nossa atenção", diz Choi, bloqueando a consciência de tudo o que há de bom na vida.

Mas "quando nos sentimos menos stressados", acrescenta Choi, "somos capazes de alargar a nossa visão para reparar nos momentos positivos e nas diferentes oportunidades que nos rodeiam".

Fonte: edition.cnn.com