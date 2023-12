2023 foi o ano da participação especial do microfone no cinema

Não, não é o novo e estranho site que permite às estrelas de outrora (e figuras públicas em desgraça) rentabilizar a sua popularidade persistente. Refiro-me a participações especiais no sentido mais puro e intencional do termo - breves aparições de uma personalidade mediática, que podem, por vezes, ser a melhor parte de um filme no seu todo (em caso de dúvida, vá ver "This Is the End" e procure as participações especiais de Rihanna, Michael Cera e Channing Tatum).

No caso de 2023, os cameos de alto nível aconteceram tantas vezes que poderiam fazer a cabeça dos espectadores girar (e, num caso, quase o fizeram). Eis um resumo das aparições mais notáveis, com uma surpresa que está a chegar mesmo a tempo do Natal na parte inferior (não desça até ao fim, a menos que não se importe com um spoiler do novo filme musical "The Color Purple").

Karen Allen em 'Indiana Jones e o Dial do Destino'

É inacreditável que "Os Salteadores da Arca Perdida" - o filme clássico que lançou o franchise "Indiana Jones" - tenha sido lançado há quase 43 anos. O que é ainda mais inacreditável é que a protagonista romântica de Indy (Harrison Ford) desse filme, a deslumbrante Karen Allen, tenha aparecido em dois dos filmes posteriores do franchise, o mal pensado filme de 2008 "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", bem como o indiscutivelmente subapreciado "Dial of Destiny" deste ano. No entanto, não deveria ser uma grande surpresa, uma vez que Marion, a corajosa personagem de Allen, foi sempre a melhor a combinar com o talento e a inteligência únicos de Indiana. A sua entrada de última hora nos procedimentos de "Destiny" serve como uma boa forma de encerrar as coisas, com os antigos e actuais amantes a participarem num jogo desarmante de "Onde é que não dói?" que inventaram pela primeira vez num navio há tantos anos.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney e outros em 'The Flash'

Enquanto "The Flash" (produzido pela Warner Bros. Pictures, propriedade da empresa-mãe da CNN, a Warner Bros. Discovery) foi certamente vítima do cansaço dos super-heróis, entre outras coisas, nas bilheteiras do início deste ano, os esforços do filme de banda desenhada da DC para ter sucesso não foram por falta de tentativas. O filme, no seu todo, teve mais de meia dúzia de aparições, especialmente no final, quando todos foram vistos, desde o atual rei dos oceanos Jason Momoa até ao Batman original da TV Adam West. A aparição mais louca foi a de Nicolas Cage - que fez o famoso teste de tela para interpretar o Super-Homem nos anos 90, num filme de Tim Burton centrado no Homem de Aço, já cancelado - enquanto a mais emocionante foi ver o ator que ficará para sempre associado a essa personagem: o falecido e grande Christopher Reeve.

Linda Blair em 'The Exorcist: Believer'

Outra aparição tardia no jogo ocorreu no final deste filme da Blumhouse sobre o clássico franchise de ocultismo, que foi anunciado como uma sequela e que trouxe de volta Ellen Burstyn no seu papel de Chris MacNeil, anteriormente nomeado para um Óscar, do original de 1973. Sendo praticamente a estrela do novo filme, todos os fãs se perguntavam se a filha de Chris, Regan - a famosa rapariga endemoninhada que vomitava verde e girava a cabeça, interpretada por Linda Blair no primeiro filme - também regressaria. A resposta chegou-lhes literalmente no último minuto do filme, quando Regan finalmente visita a mãe. É uma pena que o regresso de Blair não tenha conseguido salvar esta atualização sem graça de um clássico do terror.

Whoopi Goldberg em "The Color Purple" (A Cor Púrpura)

A encerrar este ano de aparições de "oh-wow" está ninguém menos que Goldberg, que aparece não no final do novo filme musical, mas no início, como uma parteira que faz o parto de Celie - a personagem do romance de Alice Walker de 1982 que ela interpretou no filme de Steven Spielberg de 1985 que impulsionou a sua carreira. Embora Oprah Winfrey - cuja carreira cinematográfica também foi lançada pelo filme original, no qual interpretou Sofia - tenha sido produtora do novo filme, ela não aparece no ecrã. É por isso que é tão emocionante ver Goldberg a passar o testemunho a Fantasia Barrino, que, no papel de Celie, o assume e voa. ("The Color Purple" também vem da Warner Bros. Pictures, propriedade da empresa-mãe da CNN).

