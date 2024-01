2022 termina com o risco iminente de uma nova variante do coronavírus, alertam os especialistas em saúde

As subvariantes da variante do coronavírus Omicron continuam a circular a nível mundial e "estamos a ver o Omicron a fazer o que os vírus fazem, ou seja, a apanhar mutações ao longo do caminho que o ajudam a escapar a um pouco da imunidade induzida por uma infeção ou vacinação anterior", disse Andrew Pekosz, microbiologista e imunologista da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, em Baltimore.

"Há já algum tempo que não assistimos a grandes saltos em termos de evolução do Omicron", afirmou. Mas "está a chegar a uma fase em que é algo que temos de continuar a monitorizar".

Nos Estados Unidos, as subvariantes Omicron XBB.1.5, BQ.1.1, BQ.1, BA.5 e XBB estão a causar quase todas as infecções por Covid-19, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

Para esta semana, o CDC estima que o XBB.1.5 cause agora 40,5% dos casos nos EUA, seguido do BQ.1.1 com 26,9%; BQ.1 com 18,3%; BA.5 com 3,7%; e XBB com 3,6%.

"O SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, está constantemente a mudar e a acumular mutações no seu código genético ao longo do tempo. Espera-se que continuem a surgir novas variantes do SARS-CoV-2", escrevem os investigadores do CDC no seu rastreador de dados. "Algumas variantes surgirão e desaparecerão, enquanto outras surgirão e continuarão a espalhar-se, podendo substituir as variantes anteriores".

Os ramos de Omicron parecem dominar globalmente também, mas como o coronavírus continua a se espalhar - especialmente na China após a rápida flexibilização das restrições por Pequim - agora há preocupação sobre onde as tendências da Covid-19 podem estar indo em 2023 e o risco de novas variantes emergirem.

"É uma preocupação", afirmou o Dr. William Schaffner, professor da Divisão de Doenças Infecciosas do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, e diretor médico da Fundação Nacional para as Doenças Infecciosas. "E isso, claro, levou ao anúncio muito recente do CDC de que vai obrigar as pessoas que chegam a este país vindas da China a serem testadas e a testarem negativo antes de poderem entrar no país".

As autoridades sanitárias norte-americanas anunciaram na quarta-feira que, a partir de 5 de janeiro, os viajantes provenientes da China terão de apresentar um resultado negativo no teste à Covid-19 antes de voarem para o país. Os passageiros que viajem da China para os EUA terão de fazer o teste no máximo dois dias antes do voo e apresentar o comprovativo do teste negativo à companhia aérea antes do embarque.

As autoridades também anunciaram que o CDC está a expandir o Programa de Vigilância Genómica com base nos viajantes para os aeroportos de Seattle e Los Angeles, elevando o número total de aeroportos participantes para sete, com cerca de 500 voos semanais de pelo menos 30 países abrangidos, incluindo cerca de 290 voos semanais da China e áreas circundantes.

O governo chinês não tem partilhado muita informação sobre a composição genética dos vírus que tem detectado no país, disse Schaffner.

"Como o governo chinês não estava a fazer isso, essa foi a principal razão pela qual o CDC implementou este novo requisito de viagem. Não é certamente para evitar a simples transmissão do Covid da China para cá. Temos bastante Covid. Isso seria como dizer às pessoas para não deitarem um balde de água numa piscina", disse. "Esta exigência de testes de viagem é uma forma de ganharmos algum tempo e ajudar a criar uma espécie de tampão entre nós e a China, caso uma nova variante apareça subitamente nesse país".

Acrescentou ainda que os EUA precisarão de "tanto tempo quanto possível" para atualizar as vacinas e os antivirais de modo a responder a uma potencial variante emergente preocupante.

É de facto um pouco como um buraco negro

Os requisitos de teste dos EUA para os viajantes "ganharão algum tempo", mas não impedirão que novos casos de Covid-19 cheguem aos Estados Unidos ou que novas variantes surjam, disse o Dr. Carlos Del Rio, reitor executivo associado da Emory School of Medicine e do Grady Health System em Atlanta.

"Sinceramente, não creio que venhamos a ver grandes benefícios", disse ele sobre os requisitos de viagem. "A coisa mais importante de que precisamos neste momento é que os chineses sejam mais transparentes e nos digam exatamente o que se está a passar, e isso é uma decisão diplomática. O que está em causa é a diplomacia".

Em termos de dados genéticos sobre o coronavírus na China que estão acessíveis ao público, "é realmente um pouco como um buraco negro", disse Pekosz. Quase 250 milhões de pessoas na China podem ter contraído a Covid-19 nos primeiros 20 dias de dezembro, de acordo com uma estimativa interna das principais autoridades de saúde do país, noticiaram a Bloomberg News e o Financial Times na semana passada.

"Para mim, o que é realmente preocupante são as infecções em curso e se estão a produzir mais variantes na China que possam ser particularmente preocupantes para nós, e testar as pessoas antes de entrarem num avião não vai responder a essa pergunta", disse Pekosz.

"O que realmente precisamos é de fazer um trabalho muito melhor de sequenciação dos vírus dos indivíduos que viajam a partir da China, para que possamos ajudar a compreender que tipos de variantes estão a circular no país", disse, acrescentando que, ao longo da pandemia, as autoridades chinesas não têm sido muito transparentes sobre os seus dados relativos às variantes.

Mais propagação, mais variantes

A propagação constante de um vírus é o que pode levar ao aparecimento de variantes. Quanto mais um vírus se espalha, mais sofre mutações.

"Para que uma variante surja - e isto é verdade não só para a Covid, mas para a gripe e para muitos outros vírus - o mais crítico é que, quanto mais casos tivermos, mais provável é que o vírus comece a acumular mutações que possam ter a capacidade de escapar à imunidade de forma mais eficaz ou de se transmitir de forma mais eficaz", disse Pekosz.

"Por isso, quando se tem uma situação como a que se começa a verificar na China, em que há milhões e milhões de infecções, cada uma dessas infecções é apenas uma oportunidade adicional para o vírus apanhar uma mutação aleatória que o pode tornar melhor a infetar as pessoas", disse. "Combinando isso com o facto de a população chinesa ter usado vacinas menos que óptimas e aparentemente não ter sido tão boa a colocar reforços na sua população como outros países, isso significa que há provavelmente uma quantidade menor de imunidade na população".

As autoridades sanitárias chinesas aumentaram "visivelmente" o número de sequências do genoma do coronavírus e outros dados relacionados que estão a enviar para a base de dados global GISAID, uma iniciativa que mantém bases de dados para cientistas de todo o mundo partilharem dados sobre vírus da gripe e coronavírus.

Mas muitos especialistas argumentam que isso não é suficiente.

O GISAID disse num e-mail enviado à CNN na quarta-feira que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China e vários centros regionais do país "aumentaram visivelmente o número de envios de sequências genómicas e metadados associados de amostras recolhidas nos últimos dias".

O número de sequências do genoma da China aumentou para cerca de 1.000, a partir de sexta-feira, de acordo com o GISAID.

O GISAID também confirmou que as sequências da China "todas se assemelham muito às variantes conhecidas de circulação global observadas em diferentes partes do mundo entre julho e dezembro de 2022", em comparação com os 14,4 milhões de genomas em seu banco de dados.

"Esses dados mais recentes fornecem um instantâneo da evolução das variantes Omicron e mostram que essas sequências compartilhadas mais recentemente da China estão intimamente relacionadas a variantes que já circulam há algum tempo", de acordo com o GISAID.

O que o futuro pode reservar

A Covid-19 está num estado relativamente "estável" neste momento nos Estados Unidos, mas o país ainda regista cerca de 350 mortes relacionadas com a doença todos os dias, disse a Dra. Jessica Justman, professora associada de medicina em epidemiologia na Escola de Saúde Pública Mailman da Universidade de Columbia e directora técnica sénior do programa de saúde global ICAP.

Embora os níveis de Covid-19 permaneçam muito inferiores aos de surtos anteriores, as tendências estão a aumentar em algumas partes dos EUA, as novas admissões hospitalares aumentaram quase 50% no último mês e existe uma preocupação crescente de que o número de casos possa aumentar após as férias de inverno.

Para reduzir o risco de aumento da propagação da Covid-19, Justman disse que será importante que as pessoas no novo ano continuem a manter-se actualizadas com as suas vacinas contra a Covid-19.

De acordo com os dados do CDC, apenas 14,6% da população dos EUA com 5 anos ou mais recebeu a vacina de reforço actualizada.

"Para onde é que vamos? Isso leva-me à China", disse Justman.

"Preocupa-me que a China seja, neste momento, uma incubadora gigante do SARS-CoV-2. Existe o potencial de haver tantas infecções e, com isso, novas variantes", disse.

"Penso que em 2023 vamos estar a olhar para novas variantes preocupantes", disse Justman. "A questão é: será que vamos voltar a um ponto em que temos uma variante preocupante que causa uma doença tão grave que não nos permite beneficiar da nossa proteção de infecções anteriores e de vacinações anteriores? ... Vou ser otimista e dizer que não creio que voltemos a esse ponto".

