12 livros que estamos ansiosos por ler em 2024

Aqui estão 12 títulos intrigantes que serão lançados em 2024 - a maioria deles nos próximos meses. É uma miscelânea: ficção literária, thrillers, memórias, autoestima e histórias verdadeiras de coragem extraordinária. Quer sejam de ficção ou de não-ficção, os melhores livros transportam-nos para outro mundo, e há muitos destinos à escolha para começar o seu ano de leitura.

Espero que encontre nesta lista algo que lhe agrade.

FICÇÃO

Wandering Stars, de Tommy Orange

O primeiro romance de Tommy Orange, "There There", sobre um grupo de nativos americanos com ligações pouco sólidas na Oakland moderna, na Califórnia, foi finalista do Pulitzer. Agora está de volta com uma sequela que apresenta algumas das mesmas personagens, muitas das quais estão a lidar com os efeitos de um tiroteio em massa. Orange liga a história ao Massacre de Sand Creek, em 1864, no Colorado, onde mais de 200 dos seus antepassados foram mortos, para reforçar a história sangrenta da perseguição dos nativos americanos.

Até agosto, de Gabriel García Márquez

García Márquez, o imponente escritor colombiano de clássicos do século XX como "Cem Anos de Solidão", morreu em 2014. Mas deixou para trás este esguio romance inédito sobre uma mulher casada e feliz com um ritual invulgar: todos os anos, em agosto, viaja para uma ilha próxima, onde aceita um novo amante por uma noite. O editor do livro chama-lhe "uma profunda meditação sobre liberdade, arrependimento, auto-transformação e os mistérios do amor".

James, de Percival Everett

É uma ideia tão inteligente que nos perguntamos porque é que ninguém a fez antes: Uma reimaginação de "Adventures of Huckleberry Finn", de Mark Twain, contada da perspetiva de Jim, o companheiro de Huck que escapou à escravatura. A editora promete que o romance de Everett, que, tal como o original, narra a viagem de Huck e Jim numa jangada pelo Mississipi, mostrará a "capacidade de ação, inteligência e compaixão" de Jim "sob uma luz radicalmente nova".

Bear, de Julia Phillips

Phillips deslumbrou os leitores com "Disappearing Earth" de 2019, seu romance premiado sobre uma comunidade em luto por duas meninas desaparecidas na península invernal de Kamchatka, na Rússia. Agora ela está de volta com outra história sobre duas irmãs em um ambiente remoto - desta vez, em uma ilha perto de Seattle - cujos encontros na selva com um urso enorme e misterioso ameaçam mudar suas vidas e separá-las.

The Wedding People, de Alison Espach

Phoebe Stone entra num hotel de luxo à beira-mar, talvez no ponto mais baixo da sua vida, usando o seu melhor vestido e esperando umas horas de luxo antes de acabar com tudo. Mas rapidamente se vê envolvida num casamento caótico, sendo confundida com uma convidada e fazendo amizade com a noiva - o que a leva, inesperadamente, a um futuro possivelmente melhor. Este romance promete mais do humor caraterístico de Espach e do seu talento para personagens destroçadas que, entre as lágrimas, encontram de alguma forma vislumbres de esperança.

A Fúria, de Alex Michaelides

Os fãs de thrillers sinuosos ficaram loucos com a estreia de Michaelides, "The Silent Patient", que terminou com uma bomba que o ajudou a vender mais de 6 milhões de exemplares. O seu novo romance procura dar uma nova roupagem a uma premissa bem gasta: uma reunião de pessoas num local remoto que, de repente, se apercebe que uma delas é um assassino. "The Fury" é sobre uma antiga estrela de cinema que convida os seus amigos mais próximos para uma escapadela de fim de semana na sua ilha grega privada. Em 48 horas, um deles está morto e os sobreviventes estão a vigiar as suas costas - e nós, leitores, estamos provavelmente a correr pelas páginas.

The Women, de Kristin Hannah

Hannah, autora do aclamado bestseller "The Nightingale", está de volta com outro romance passado em tempo de guerra. Este é sobre Frankie McGrath, uma estudante protegida que se junta ao Corpo de Enfermeiras do Exército em 1965 e é enviada para o Vietname, onde enfrenta o caos da guerra mas forma laços surpreendentes com as suas colegas enfermeiras. Tal como muitos veteranos do Vietname, Frankie enfrenta dificuldades quando regressa a casa, numa América em mudança.

NONFICÇÃO

The House of Hidden Meanings: Um livro de memórias, de RuPaul

RuPaul passou décadas como um ícone pop e a drag queen mais famosa do mundo. Mas não são muitas as pessoas que conhecem a história pessoal por detrás deste versátil artista e empresário experiente. Este livro de memórias traça o seu percurso notável desde uma infância pobre na Califórnia, passando pelos seus anos de formação nos clubes de Atlanta e Nova Iorque, até ao seu estatuto atual de magnata do entretenimento, pioneiro da representação queer na televisão.

Faca: Meditations After an Attempted Murder, de Salman Rushdie

Em agosto de 2022, Salman Rushdie estava prestes a dar uma palestra no norte do estado de Nova Iorque quando um homem o atacou com uma faca, esfaqueando-o repetidamente e cegando-o de um olho. Este novo livro de memórias do aclamado romancista, que há muito enfrenta ameaças de morte devido a elementos anti-islâmicos na sua obra, relata o ataque e os seus efeitos. Numa declaração do ano passado, Rushie descreveu o livro como "uma forma de assumir o controlo do que aconteceu e de responder à violência com arte".

O Demónio do Desassossego, de Erik Larson

Com bestsellers como "Dead Wake" e "The Devil in the White City", Erik Larson provou ser um mestre em transformar capítulos menos conhecidos da história em contos fascinantes. Desta vez, abordou os cinco meses cruciais entre a eleição de Abraham Lincoln como presidente e o fatídico ataque confederado a Fort Sumter, em 1861, que destruiu as esperanças de Lincoln de manter o país unido - e deu início à Guerra Civil.

Supercomunicadores, de Charles Duhigg

Provavelmente, todos nós já desejámos, uma vez ou outra, ser mais persuasivos. Duhigg segue o seu best-seller "The Power of Habit" com esta análise da razão pela qual algumas pessoas são capazes de se fazer ouvir - e de ouvir os outros - tão facilmente. O livro promete mostrar "como todos nós podemos aprender a identificar e aproveitar as camadas ocultas que se escondem por detrás de cada conversa".

American Girls: A jornada de uma mulher no Estado Islâmico e a luta de sua irmã para trazê-la de volta para casa, de Jessica Roy

Em 2015, Samantha Sally estava de férias com o marido, de origem marroquina, e os dois filhos pequenos na Turquia, quando ele os terá enganado para atravessarem a fronteira com a Síria. Aí, diz que o marido, cada vez mais radicalizado, se transformou num monstro que se juntou ao ISIS, lhe bateu e usou o filho num vídeo de propaganda do Estado Islâmico. Entretanto, a sua irmã mais nova estava em casa, no Indiana, a trabalhar para a ajudar a fugir. Com uma história verídica tão dramática no seu cerne, "American Girls" será provavelmente uma leitura arrebatadora.

