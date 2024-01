10 pratos que todos os visitantes da Argentina têm de provar

Para além de se inspirar nos imigrantes italianos e espanhóis, os pratos argentinos também incluem ingredientes do noroeste andino e da Patagónia, no sul.

Pronto para começar a comer?

Aqui estão 10 dos principais pratos que todos os visitantes da Argentina devem experimentar.

Empanadas

A comida de rua favorita da Argentina, estes bolinhos de massa recheados são semelhantes à empanadilla de Porto Rico ou a um pastel da Cornualha.

Traduzidas como "embrulhadas em pão", as empanadas são assadas ou fritas e podem ser vegetarianas ou carnívoras.

Os recheios mais comuns incluem frango, queijo e fiambre, milho doce, caprese ou queijo azul.

A carne de vaca - cortada ou fatiada à mão - é sempre uma opção popular, embora os temperos, como cominhos, cebolinha, ovo cozido ou batata, dependam da província de origem.

Também há que ter em atenção as especialidades regionais: quinoa e queijo de cabra na província de Jujuy, no noroeste do país, ou borrego na Patagónia.

Então, como distinguir os sabores?

A maioria das empanaderías fornece um prático mapa de repulgue (um termo usado para descrever o método usado para dobrar as bordas da massa) como um guia através das diferentes bordas franzidas, que denotam sabores.

Choripan

Outro sucesso barato e alegre da comida de rua, o choripan é normalmente servido como entrada num asado (churrasco).

Mas graças à sua forma prática, esta sanduíche de chouriço (em que o chouriço ou a salsicha se junta à frigideira ou ao pão) é um petisco ideal para os viajantes em viagem.

Pode ser regada com chimichurri, um molho picante feito de orégãos, salsa, alho, flocos de pimenta e vinagre de vinho tinto - ou salsa criolla, uma variante de tomate, cebola e pimentão vermelho.

Embora o chouriço seja normalmente feito de carne de porco, também se podem encontrar salsichas de javali em alguns restaurantes.

Pizza

Embora as pizzas argentinas possam partilhar algumas semelhanças físicas com as suas primas napolitanas - têm uma forma circular e uma base de massa.

É aí que as semelhanças terminam.

As côdeas de 30 centímetros de altura tendem a ser leves no molho de tomate e a compensar com tanto queijo mozzarella ao estilo argentino que este escorre pelos lados.

Os acompanhamentos incluem azeitonas verdes, orégãos ou flocos de malagueta seca.

Uma pizza inteira de queijo e tomate é muitas vezes referida simplesmente como una muzza.

Algumas pizzarias tradicionais de Buenos Aires vendem a fatia, concebida para ser comida de pé no balcão.

Os clientes também podem pedir faina, uma fatia de panqueca de grão-de-bico, para absorver o queijo pegajoso.

Milanesa

Outro prato argentino com influência italiana é a milanesa, conhecida como escalope no resto do mundo.

Normalmente feita de coxão mole - um pedaço de carne de vaca do lado de fora da perna - ou de peito de frango, a carne é martelada até ficar com um corte fino antes de ser banhada em pão ralado e depois frita ou assada.

Os acompanhamentos, no entanto, elevam o nível de entusiasmo deste prato.

A caballo (a cavalo) significa coberto com um ovo estrelado, a la napolitana aumenta a aposta com queijo e molho de tomate, enquanto a la suiza usa gruyere.

Os apetites maiores devem pedir a completa, com fiambre, queijo e molho de tomate. Acompanha-se com batatas fritas e uma salada.

Provoleta

Este queijo provolone, macio e redondo, é uma experiência gastronómica bastante suave - até ser posto na grelha.

A provoleta, feita de leite de vaca, transforma-se numa delícia pegajosa e é uma entrada clássica para um asado argentino, ou churrasco.

Grelhada numa frigideira de tamanho especial ou num simples prato de alumínio, a provoleta é frequentemente coberta com orégãos e deve estar ligeiramente estaladiça por fora, mas derretida por dentro.

Para um sabor cremoso e ácido, experimente a provoleta de leite de cabra.

Asado

A carne bovina é tão tentadora na Argentina que até mesmo os vegetarianos são conhecidos por sucumbir às suas artimanhas.

A melhor forma de a provar é num asado, que se refere tanto a um churrasco como a uma forma tradicional de grelhar carne de vaca.

É o evento social mais importante da Argentina, reunindo amigos e famílias todos os fins-de-semana.

Uma refeição em várias etapas que pode durar várias horas, as entradas incluem choripan, morcilla (linguiça de sangue) e provoleta, antes de passar para carnes de órgãos como mollejas (pães doces de boi), chinchulines (chitterlings) e rinones (rins).

Para chegar ao prato principal, recomendamos que experimente o matambrito de cerdo (bife de porco) regado com sumo de limão antes de se deliciar com um dos vários cortes, como o ojo de bife (lombo) tenro; o bife de chorizo (lombo), que vem com uma tira de gordura; o saboroso asado de tira (costeletas); e a entrana (bife de saia) cheia de sabor.

Embora um asado na casa de um argentino seja a experiência mais legítima, alguns restaurantes servem a segunda melhor coisa - uma parrillada, que é uma pequena grelha portátil completa com brasas incandescentes que mantém os cortes quentes.

Lhama

Comer bife de lhama é a norma no noroeste da Argentina, já que o camelídeo está bem adaptado aos mais de 2.000 metros de altitude da província de Jujuy.

Embora seu sabor seja mais rústico e terroso do que o da carne bovina, os níveis de gordura são menores, o que o torna uma alternativa saudável.

Pode ser degustado em empanadas, num guisado ou como um bife independente. Alguns restaurantes mais sofisticados utilizam-no mesmo em carpaccio ou tartare.

Humidade

Comido como um snack saboroso ou um prato principal, a humita é o derradeiro tributo ao milho. Os pacotes de folhas são desatados para revelar o puré de milho no interior.

O pacote inteiro é cozido a vapor ou fervido.

Remontando aos tempos pré-colombianos, a humita é consumida em toda a região andina, incluindo o Chile, a Bolívia e o Peru.

É feita com milho fresco e leite, cebola, especiarias e, por vezes, queijo de cabra para a apimentar.

Locro

O locro é um prato nacional tradicionalmente servido no dia 25 de maio, data que assinala a Revolução de maio na Argentina.

Feito de milho branco, carne de vaca ou de porco, tripas e chouriço vermelho, bem como de outros legumes, incluindo feijão branco, abóbora e abóbora, e temperado com cominhos e louro, esta saborosa refeição numa tigela é ideal para aquecer o inverno.

Pode ser incrementada com uma pitada de quiquirimichi, um molho picante feito de pimentão, cebolinha e chili.

Também vale a pena experimentar a carbonada, um prato semelhante que inclui milho doce que é servido dentro de uma abóbora assada e temperada.

Doce de leite

Alguns argentinos diriam que lamber o doce de leite (molho de leite caramelizado e açúcar) de uma colher é uma refeição em si.

No entanto, essa salsa doce e pegajosa geralmente acompanha sobremesas como o flan.

Uma invenção melhor é o doce de leite com sabor a helado.

Qualquer geladaria que não o tivesse em stock iria rapidamente à falência; o bónus é que o gelado argentino é espesso e cremoso, dando ao gelato italiano uma boa corrida pelo seu dinheiro.

Para o máximo de açúcar, os cones DDL podem ser complementados com um pouco (ou muito) de molho DDL.

Fonte: edition.cnn.com