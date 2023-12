Tutti sono nella stessa barca: Disegnare moda vale la pena di indebitarsi?

La turca Findikoglu, laureatasi alla Central Saint Martins nel 2015, era uno dei nomi più attesi della cinque giorni, che si è svolta dal 15 al 19 settembre.

Il suo portfolio clienti include il tipo di talenti della A-list che molti marchi possono solo sognare, da Rihanna e Lady Gaga a Madonna e Bella Hadid. È anche responsabile di alcuni dei più importanti look delle celebrità di quest'estate, come il mini abito di seta rosso rubino che Margot Robbie ha indossato sul red carpet VIP di "Barbie" a Londra e l'abito a coltello scolpito a mano che Hari Nef ha indossato alla prima del film. Anche Kylie Jenner è una delle preferite: ha scelto un look primavera-estate 2023 da indossare durante la settimana della moda di Parigi lo scorso settembre e ha posato con abiti personalizzati per i suoi 399 milioni di follower su Instagram.

Dall'esterno, sembra che Findikoglu ce l'abbia fatta. Ci sono tutti gli ingredienti che dovrebbero portare la 33enne da artista emergente a nome di Londra. Ma manca una cosa: i soldi.

"Non avevo abbastanza budget per fare la mostra. È così semplice", ha dichiarato Findikoglu alla CNN durante un'intervista fuori dal suo studio nella zona est di Londra, il primo giorno della London Fashion Week. "La sede stava per essere prenotata. Poi ho pensato: 'Non posso farlo di nuovo con i miei soldi. Non voglio fare questo a me stessa'".

Findikoglu dice che sta ancora pagando il costo della sfilata Autunno-Inverno 2023 del marchio, andata in scena a febbraio di quest'anno. Se la sfilata per la primavera-estate 2024 fosse andata avanti come previsto, le sarebbe costata tra le 110.000 e le 120.000 sterline (136.000-148.000 dollari). "Parlo con i miei amici stilisti e tutti sono nella stessa barca. Facciamo una sfilata, ci indebitiamo tantissimo e poi continuiamo a pagare fino alla sfilata successiva".

Questa stagione, un'ondata di giovani talenti riconosciuti dall'industria si è tolta dal programma ufficiale, tra cui il ventiseienne Steven Stokey-Daley (che disegna con lo pseudonimo di S.S Daley) e il trentenne Nensi Dojaka, entrambi vincitori del prestigioso LVMH Prize rispettivamente nel 2022 e nel 2021. Inoltre, il 31enne stilista americano Michael Halpern - che nella sua carriera ha ricevuto due British Fashion Awards - ha annunciato proprio la scorsa settimana che il suo marchio non solo salterà la London Fashion Week, ma che intende chiudere definitivamente.

Pur ritenendo che sia stata la cosa migliore per il suo marchio, l'abbandono non è stata una decisione presa a cuor leggero da Findikoglu. "Non sono riuscita a lavorare per una settimana", ha detto. Per giorni è rimasta "paralizzata", bloccata dalla preoccupazione che i colleghi e gli addetti ai lavori la considerassero debole. "Ma io rappresento una donna senza paura. E se non esco e non ne parlo, allora non sono fedele a me stessa, al mio marchio e a tutto ciò che rappresento".

L'acquisizione da parte di un conglomerato della moda

La realtà della gestione di un marchio di moda indipendente di alta gamma oggi è desolante e la concorrenza per gli stilisti autofinanziati è feroce. Secondo il Savigny Luxury Index, un indice generale di mercato pubblicato dal gruppo di gestione patrimoniale Savigny Partners, conglomerati come LVMH e Keringdominano il mercato della moda di lusso, con LVMH che da solo rappresenta ben il 45,4% del mercato. Marchi come Loewe, Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, Givenchy e Marc Jacobs sono tutti di proprietà di LVMH, mentre Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen e Saint Laurent hanno come casa madre Kering.

La proprietà di più marchi significa influenza. I marchi più piccoli sotto la tutela di Kering o LVMH beneficiano del potere di leva che nomi famosi come Gucci e Louis Vuitton offrono, che può essere utilizzato per negoziare migliori posizionamenti nei negozi. Inoltre, beneficiano di una rete esclusiva (e su larga scala) di fornitori. Ma soprattutto, queste società ombrello godono di enormi flussi di entrate, che insieme al flusso di cassa sono l'onere principale per stilisti come Findikoglu.

Il suo marchio è stato finanziato in modo indipendente da quando ha debuttato nel 2016, e Findikoglu dice di aver lottato a lungo contro la mancanza di investimenti governativi. "Ho sempre avuto paura di fare domanda per qualsiasi cosa perché non sono britannica. Non mi ha aperto molte porte, soprattutto all'inizio".

Il 13 settembre, due giorni prima dell'inizio della settimana della moda di Londra, il governo britannico ha annunciato che avrebbe investito 2 milioni di sterline (2,5 milioni di dollari) nei prossimi due anni in NEWGEN, il programma del British Fashion Council volto a sostenere i giovani designer con marchi con meno di tre anni di vita. Per Findikoglu, non è abbastanza. "Penso che (NEWGEN) dovrebbe ricevere i fondi. Ma sono anche una giovane stilista e sto cercando di gestire questo marchio da sola da sette anni", ha detto. "Dovrebbe essere (disponibile) per tutti i programmi".

Voglio che la gente veda il mio mondo

La domanda di Dilara Findikoglu è la stessa di molti stilisti indipendenti in difficoltà: Come si fa a crescere senza svendersi? È un compromesso che trova quasi eccitante: avendo già prodotto una linea di costumi da bagno di successo, Findikoglu intende ridurre l'alta moda a favore di un'offerta più portabile. Una motivazione è il suo guardaroba da ufficio. Seduta fuori dal suo studio nella canicola di fine estate, la Findikoglu indossa uno splendido abito di raso avorio tagliato di sbieco con maniche a sbuffo vampiresche. È suo? "No! Voglio creare più abiti pronti, perché non riesco a trovare nulla da indossare del mio marchio quando vengo al lavoro. Non ho intenzione di venire in atelier con il mio vestito di coltelli, capisci?".

Mentre termina la sua collezione primavera-estate 2024 (che sarà presentata in uno showroom di Parigi alla fine di questo mese), parla vertiginosamente di collaborazioni top secret che spera abbiano una maggiore validità commerciale. Il suo obiettivo? Un intero marchio di lifestyle. "Voglio produrre mobili, mi piacciono molto gli interni. Voglio fare cuscini. Mi piacerebbe dormire nel mio letto (marchiato Dilara). Voglio che le persone vedano il mio mondo con ogni piccolo dettaglio. Anche se si tratta di lenzuola, mascara o rossetto rosso".

E mentre alcuni potrebbero essere contrari all'idea della proprietà di un conglomerato, Findikoglu non è un puritano. "Ho portato il mio marchio a questo punto da sola", ha detto. "Ma ho davvero bisogno di un partner commerciale, di un investitore o di una grande casa che mi porti al livello successivo".

