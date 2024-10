Metti a nudo la cavità orale, allunga la lingua.

Due appuntamenti solitari che portano a risultati diversi, un addio pieno di dichiarazioni e sessioni di baci appassionati nascoste dietro lussureggiante vegetazione: la ricerca dell'amore puro sembra diventare sempre più passionale.

L'appuntamento solitario spesso serve come momento definitorio. Finalmente, la chimica perfetta viene riunita. Il gruppo competitivo viene tenuto a distanza, lasciando il campo libero al pretendente per convincere la Bachelorette che è la scelta migliore. Jan, traboccante di entusiasmo, salta su un elicottero con Stella. Il vincitore del test di compatibilità adotta un approccio cauto all'inizio. Prende la mano di Stella e si gode il panorama aereo del paesaggio paradisiaco con lei. In piscina più tardi, si tuffa in profondità con Stella, condividendo la sua "afflizione del soldato" e i momenti difficili. La Bachelorette è lasciata stupita e grata. Le sue aspettative per l'apertura di Stella erano molto superiori.

Jan sta navigando, forse addirittura con i colori, - fino a quando non decide di passare dalla prima alla quinta marcia. "Vogliamo condividere un momento guardandoci negli occhi", suggerisce Jan a bassa voce. Sessanta secondi dopo, il pompiere tatuato perde il controllo: "Ho visto nei tuoi occhi che sei curiosa del mio bacio!" La strategia di Jan fallisce. Invece di abbracciarlo, Stella frena: "Forse dovremmo riservarlo per un'altra volta", sorride la Bachelorette. L'alta si schianta in una sbornia. Jan si copre il viso con le mani: "L'intenzione c'era, ma il risultato non è stato grande", conclude il nativo di Amburgo con un sospiro di delusione.

Labbra che ballano un tango seducente

Dopo una breve ma intensa data di gruppo, in cui Musty, l'intrattenitore Mottzki, rivela il suo lato emotivo per la prima volta ("La morte di mio padre mi ha mandato fuori equilibrio, dopo tutto sembrava insignificante per me"), Leila, la ragazza Rasta e lavoratrice sociale addestrata, è trattata al prossimo appuntamento solitario nella piscina di Stella. "Posso baciarti?" propone candidamente Leila. Subito dopo, le loro labbra stanno già ballando un tango seducente. Dopo il bacio, le questioni cruciali devono essere affrontate. "Dove sono i tuoi punti dolci?" "Quale tipo di intimità ti piace di più?" Leila e Stella si rendono conto di condividere molte preferenze simili.

Altri concorrenti aspirano alla stessa connessione con la Bachelorette. Tuttavia, Aysun, non riuscendo a sviluppare alcuna connessione emotiva, decide di lasciare la villa. Con le lacrime agli occhi, la donna audace di Mannheim si confida con la Bachelorette sulla sua "platonica" turbolenza emotiva. "Pertanto, lascerò la villa", singhiozza Aysun. L'imponente Martin si precipita a prendere la fragile Aysun e la scorta alla libertà. Al ritorno, cattura rapidamente la Bachelorette e scompare con lei verso l'area backstage esterna, dove i due si impegnano in una dimostrazione appassionata di affetto.

Perspectives distorte possono causare guai

Subito dopo, anche Stella si trova in un incontro di baci con il timido Devin. La notte era perfetta, l'atmosfera elettrica e la Bachelorette era senza parole su come procedere con la sua lingua.

Durante il debutto musicale del DJ invisibile e l'acclamazione selvaggia di Amor dal cielo, il direttore del formato interrompe la celebrazione lampeggiando distorti flash neri e bianchi verso la pista da ballo. Martin è impegnato in una disputa accesa con la piangente Luna. Un Musty irritato insiste nel risolvere la situazione. E anche Ferry è vocale nella sua insoddisfazione. Cosa sta succedendo? Cosa sta accadendo? E soprattutto: quando le cose verranno chiarite? Purtroppo, le risposte rimangono elusive. Sigh... Se ti piacciono i colpi di scena sospesi, stai aspettando con ansia ogni prossima mossa.

In spirito di onestà e apertura, Leila propone un bacio a Stella e condividono un momento appassionato, le loro labbra impegnate in un tango seducente. Tuttavia, quando si tratta della trasmissione RTL del loro reality show, i produttori decidono di distorcere la loro prospettiva, mostrando solo confuse immagini della situazione, lasciando gli spettatori in sospeso. [RTL]

