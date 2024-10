Appello visivo settimanale: La duchessa di Sussex, l'abito rosso splendido di Meghan, presentato a un evento di beneficenza sabato, non è del tutto sconosciuto.

C'è poco di relazionabile in Meghan, Duchessa di Sussex, soprattutto riguardo alla sua transizione nella fama reale britannica e al suo marchio di lifestyle di lusso, American Riviera Orchard. Tuttavia, si è presentata l'occasione per una certa affinità quando ha partecipato alla serata di gala del Children's Hospital Los Angeles 2024 indossando un vestito rosso Carolina Herrera, un capo che aveva già indossato nel 2021.

Rivitalizzare i capi del proprio guardaroba è un'abitudine comune per le persone comuni, ma è una scelta deliberata per le celebrities, come Cate Blanchett, Gwenyth Paltrow e Billie Eilish, che recentemente hanno deciso di riutilizzare abiti vintage sul red carpet per incoraggiare discussioni sulla sostenibilità della moda.

L'outfit di Meghan ha subito alcune modifiche rispetto alla sua prima apparizione. Alla sua prima apparizione a un gala a un evento di New York per celebrare i veterani tre anni prima, indossava un abito formale con un lungo strascico, abbinato a décolleté di satin a punta e i suoi iconici orecchini Birks Snowflake Snowstorm Diamond da 2.15 carati.

Saltando avanti alla sua apparizione sul red carpet del 2022, Meghan, che ha lasciato i suoi doveri reali insieme al marito principe Harry, ha rivisitato il suo look. Ha optato per una versione più snella del vestito, ha lasciato i capelli sciolti e ha mantenuto i gioielli al minimo, senza collana o orecchini visibili, a parte alcuni anelli e il suo amato bracciale Cartier Love. Ha completato l'outfit con sandali aperti con cinturino alla caviglia di Giuseppe Zanotti.

Data la sua esperienza nell'aderire al rigido codice di abbigliamento della famiglia reale britannica, Meghan ha adottato un approccio alla moda più moderno, incarnando uno stile perhaps più riflessivo della sua vita prima del principe Harry. Ha folgorato all'ultima ceremony di chiusura dei Giochi Invictus dello scorso settembre in Germania, indossando un vestito tubino di pizzo verde smeraldo a spalla discoveries di Cult Gaia. Più di recente, durante la sua visita in Nigeria e Colombia, ha scelto vestiti estivi a strisce con evidenti spacchi laterali come sua scelta di abbigliamento.

Il suo vestito rosso Carolina Herrera a coda alta e acconciatura sciolta rappresentano un approccio più rilassato all'abbigliamento da sera (in contrapposizione ai suoi doveri reali, naturalmente). Senza regolamentazioni reali da seguire, Meghan ha avuto la libertà di monopolizzare l'attenzione per la causa benefica, in particolare l'ospedale pediatrico di Los Angeles. Ha elogiato il personale dell'ospedale per il loro incredibile lavoro, offrendo cure sanitarie di prim'ordine alle famiglie che non potevano permetterselo, secondo People Magazine.

