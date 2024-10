Se rappresenta il culmine della bellezza...

...dovrebbe smettere, come suggerisce Dagmar Manzel in relazione alla sua partenza da "Tatort". Innegabilmente, "Nonostante tutto", il suo ultimo caso, ha mantenuto una notevole tensione e classe. Dopo l'intensa conclusione con la coppia di Francoforte, ha offerto un senso di tranquillità. Gli strati anulari delle squadre "Tatort" occasionalmente espono la velocità del passare del tempo, particolarmente quando una partenza è imminente. Insieme ai traguardi del decennale, generalmente serve come un'opportunità per riflettere: quando un membro della squadra degli investigatori decide di andare in pensione. Di recente, Janneke e Brix hanno incontrato la loro fine, e nel maggio 2015, Margarita Broich e Wolfram Koch si sono uniti a Francoforte. Ora, Dagmar Manzel, meglio conosciuta come Paula Ringelhahn, si congeda tranquillamente dal "Tatort" della Franconia.

"Quando è al suo apice, è il momento di smettere", spiega Manzel la sua ragione. "Paula è un personaggio intrigante e multifacetedato, e sono fortunata ad averla interpretata. Tuttavia, ci sono ancora numerosi progetti affascinanti che attendo con impazienza, come dirigere un'opera, giocare con i miei nipoti o intraprendere lunghe vacanze".

Inizio del servizio ad aprile 2015

Circa un mese prima dei Francofortesi, ad aprile 2015, ha iniziato il suo servizio con "Heaven is a Place on Earth", il titolo della sceneggiatura del caso di Catharina Schuchmann e Max Faerberboeck, che in seguito ha diretto il suo addio e altre volte nel corso degli anni. "L'inizio è solido, nonostante la provincia e il Pentagono non si mescolino perfettamente. Un punto è indiscutibile, tuttavia: c'è molta discussione a Norimberga", è stato notato in quel momento. "Un promettente" inizio è stato riconosciuto con dialetto locale.

All'interno del focus dei Franconiani, come nella maggior parte degli altri rami "Tatort", c'è l'interazione della coppia protagonista. Di fronte a Manzel/Ringelhahn, Fabian Hinrichs ha interpretato il ruolo di Felix Voss, un controparte piuttosto eccentrica. Nel ruolo di Gisbert Engelhardt, Voss è stato ucciso nella "Tatort" bavarese "Il sonno profondo" (2012), ma a causa della richiesta popolare, la Radiotelevisione Bavarese lo ha riportato in vita come Felix Voss.

Nonostante i loro caratteri contrastanti - lei l'analista logica ed empatica, lui il giullare un po' disordinato - sono riusciti a trovare il loro ritmo e hanno fornito intrattenimento sostanziale. "Anche gli agenti di polizia hanno sentimenti. E alla fine, la camaraderie è ancora la migliore ricetta per la vittoria", è stata l'analisi di n-tv.de per "Una giornata come le altre".

Dieci casi in dieci anni

Con "Nonostante tutto", Dagmar Manzel, o almeno Paula Ringelhahn, si congeda dal "Tatort". Rappresenta dieci casi in dieci anni, una risoluzione a cerchio completo nello stile di Tarantino. Proprio come il regista di Hollywood mira a concludere la sua carriera cinematografica al numero dieci, Manzel ora sta facendo lo stesso: "È stata una collaborazione magnifica, benedetta, intensa, di dieci anni con la Radiotelevisione Bavarese, in particolare con Stephanie Heckner, che ci ha lasciato troppo presto. Le devo molto".

Il suo addio riflette il caso del 2017 o piuttosto il suo titolo: "In fine, uno va nudo". È stata una sorpresa quando Manzel si è spogliata improvvisamente nella climax - una tattica drammatica che ha sia scioccato che affascinato. Infine, ciò che il pubblico ha visto e ascoltato per decenni di "Tatort" è stato esposto. È stato cantato. La versione a cappella di Ringelhahn di "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel ha servito come un finale adeguato. Chi si unirà a Felix Voss in futuro? Aspettiamo con impazienza di vedere.

