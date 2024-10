Israele commemora l'anniversario dell'attacco terroristico del 7 ottobre, pieno di dolore e rabbia.

Al posto preciso in cui i terroristi invasero durante la Festa della Musica Nova nella parte meridionale di Israele un anno fa, commemorando gli incidenti tragici del 7 ottobre che hanno portato alla morte di 1.200 persone e alla cattura di oltre 250, sorge un memoriale.

L'attacco terroristico orribile ha lasciato la folla devastata mentre i miliziani di Hamas hanno fatto irruzione nella festa, bloccato le vie di fuga e si sono dati a una violenta razzia. Hanno deliberatamente preso di mira e ucciso persone che cercavano di scappare e hanno ucciso senza pietà individui nei loro veicoli e sparato indiscriminatamente contro i rifugiati del gruppo.

Nel corso dell'ultimo anno, il luogo del massacro, una località desertica isolata vicino al confine di Gaza, è stato trasformato in un memoriale.

Ciò che un tempo era una vasta area aperta è ora adornata da centinaia di monumenti identici, ognuno dei quali porta il nome e la foto di una vittima morta.

Il monumento dedicato ad Amit Itzhak David mostra un giovane allegro. I suoi cari hanno onorato la sua memoria sul sito il lunedì, abbracciandosi a vicenda e alla sua foto.

Il 23enne è stato ucciso sul posto il 7 ottobre dell'anno scorso, dopo il suo ritorno da un viaggio in Sud America, dove aveva celebrato la fine del suo servizio militare.

La cugina di Amit, Inbar Parnassa, ha raccontato a CNN che la famiglia non visita spesso il sito. "È semplicemente troppo difficile essere qui e vedere tutto questo", ha detto, con altri membri della famiglia che indossavano magliette con il nome di David e il simbolo delle corna - il suo gesto preferito.

Anat Magnezi, la madre di Amit Magnezi, era in ginocchio accanto al suo ritratto per terra, piangendo. Appassionato di musica e ex lottatore, Amit ha incontrato anche la sua morte prematura sul posto.

Il massacro durante la Festa della Musica Nova è stato l'incidente più mortale durante gli attacchi del 7 ottobre, responsabile di quasi un terzo delle vittime. A causa del numero elevato di vittime, è stato necessario ai funzionari israeliani diversi mesi per determinare il bilancio esatto delle vittime.

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno rivelato domenica che 347 persone, per la maggior parte giovani, sono morte sul posto e più di 40 sono state catturate.

I cari di Gabriel Barel, compresa sua madre, i suoi tre fratelli e un amico stretto dell'esercito, si sono riuniti sul sito indossando abiti con la sua immagine. Il fratello di Barel, Yeoda, ha condiviso che la famiglia aveva inizialmente creduto che potesse essere sopravvissuto all'attacco e portato a Gaza.

Ma le loro speranze sono state deluse quando i suoi resti sono stati scoperti alcune settimane dopo. Dopo aver ucciso Barel, i suoi aggressori avevano bruciato il suo veicolo. Il suo corpo carbonizzato ha richiesto diverse settimane per essere identificato.

I resoconti delle vittime suggeriscono che diverse persone sono state sottoposte ad abusi sessuali e violenza da parte degli assalitori di Hamas. Hamas ha negato le accuse, ma i resoconti di violenza sessuale emergono da diverse fonti - sopravvissuti, primi soccorritori e esperti medici e forensi.both the United Nations and the International Criminal Court have presented evidence supporting the claims of sexual crimes committed by Hamas attackers.

Il conflitto continua

Nel primo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, il lunedì segna un anno da quando Israele ha iniziato la sua guerra contro il gruppo militante a Gaza.

Il conflitto prolungato ha portato alla morte di più di 41.000 palestinesi a Gaza e ha causato una grave crisi umanitaria, costringendo quasi tutti i 2,2 milioni di residenti della striscia a fuggire.

Durante gli eventi di commemorazione in tutta Israele, i promemoria che il conflitto a Gaza è in corso sono apparsi durante tutto il giorno. Le forze di difesa israeliane hanno continuato a prendere di mira i siti nella striscia di Gaza, producendo forti esplosioni nel sud di Israele.

L'obiettivo di Israele a Gaza è eliminare Hamas e salvare gli ostaggi rimasti, ma nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Mentre gli eventi dell'anniversario si svolgevano, diversi missili sono stati lanciati verso Israele da Gaza, ferendo due persone.

although infrequent, missile attacks like these demonstrate that even after a year of intense conflict, militants in Gaza still possess the capacity to strike Israel.

During a memorial service held in kibbutz Nir Oz, the trails of the missiles fired from Gaza were clearly visible in the sky. The agricultural settlement of 400 residents was yet another target during the October 7 attacks; one-fourth of its residents were killed or taken captive.

Daniel Lifshitz, a friend of the deceased Dolev Yehud, lit a candle at Yehud's grave during the commemoration and spoke to CNN. Everyone in the close-knit community was impacted by the attack, as Yehud was a volunteer medic at Nir Oz who rushed out to provide aid when he realized the settlement was under attack and there were injured individuals. He was killed, but his body was not found and identified until June. Yehud's pregnant wife Sigal and three children survived the massacre. Their fourth child was born just nine days later.

Yehud's sister Arbel was captured and taken to Gaza along with her boyfriend Ariel Cunio, alongside Cunio's brother David, David's wife Sharon Alony Cunio, and their three-year-old twin daughters.

Alony Cunio and the twin daughters were released during a ceasefire agreement reached in November, but the remaining members of the group remain in captivity.

"Dolev's sister is still in Gaza. She's one of the four or five civilian women currently alive there. The utmost priority now is to bring her and the rest of them back," he said.

Born and raised in the kibbutz, Lifshitz had strong ties to the place despite leaving at 16. His elders, Oded and Yocheved, were abducted from their residence during an attack.

Yocheved Lifshitz, then 85, endured over two weeks in captivity. She was released alongside her neighbor and friend Nurit Cooper, 79, but unfortunately, both their husbands remained captive in Gaza.

La famiglia Cooper è stata informata a giugno che Amiram Cooper, l'84enne marito di Nurit e uno dei fondatori del kibbutz, non era più in vita. Purtroppo, il suo corpo è ancora trattenuto a Gaza.

Al cimitero di Nir Oz, Amat Moshe, la cui nonna era residente del kibbutz, ha condiviso i suoi sentimenti con CNN. "Questo posto è fermo nel tempo. Ci sono ancora persone del kibbutz disperse", ha dichiarato.

Lo scorso ottobre, la nonna di Moshe, Adina Moshe, ha assistito tragicamente all'invasione della sua casa da parte di Hamas e all'uccisione del suo marito, David. Adina è stata poi rapita e portata a Gaza prima di essere rilasciata come parte di un accordo di cessate il fuoco in novembre.

Durante la cerimonia commemorativa di lunedì, Adina ha pianto amaramente sulla tomba di David, il suo corpo che mostrava l'angoscia dell'anno passato. Sua figlia Maya Shoshani Moshe si è affrettata al suo fianco, cercando di consolarla prima di crollare a sua volta.

In precedenza, Adina si era rivolta pubblicamente al Primo Ministro Benjamin Netanyahu, pregando per il ritorno dei prigionieri rimasti. "Hai il potere, signor Netanyahu. Puoi riportarli a casa. Ho paura delle conseguenze se non agisci", ha detto a febbraio, reagendo al rifiuto di Netanyahu dell'accordo di cessate il fuoco e dei prigionieri proposto da Hamas.

I suoi sentimenti rispecchiavano quelli di molti israeliani insoddisfatti di Netanyahu. Le proteste contro il primo ministro e il suo governo sono tornate comuni, con la rabbia che si riversa negli eventi pubblici durante le cerimonie commemorative di lunedì.

All'alba del giorno, i membri della famiglia dei prigionieri hanno marciato verso la residenza di Netanyahu a Gerusalemme, suonando una sirena per due minuti fuori dalla sua porta d'ingresso.

Netanyahu ha deciso di mantenere un profilo basso, non partecipando all'evento o ad altre riunioni, a parte una piccola cerimonia a Gerusalemme.

Quando centinaia di persone si sono riunite a Tel Aviv lunedì sera per onorare le vittime degli attacchi, la politica avrebbe dovuto essere bandita dall'agenda. Tuttavia, per molti dei relatori, la politica era strettamente legata al destino dei loro cari.

Jonathan Shimriz, fratello di Alon Shimriz, un prigioniero poi ucciso durante un'operazione di salvataggio fallita a Gaza, ha chiesto un'indagine governativa sulla gestione della crisi dei prigionieri. "Non c'è leadership, non c'è responsabilità", ha detto alla folla.

Il Medio Oriente remains a hotbed of conflict, with the situation in Gaza remaining particularly volatile. Recently, the United Nations and the International Criminal Court presented evidence of sexual crimes committed by Hamas attackers during the October 7 incidents.

Despite Israel's military operations in Gaza, the conflict shows no signs of abating. The Gaza Strip, home to over 2.2 million residents, has been severely affected, with over 41,000 Palestinians having lost their lives as a result.

This global tragedy has brought the Middle East to the forefront of international concern, with the world watching closely to see how the situation unfolds.

