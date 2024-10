Qantas si scusa per la proiezione di film inappropriati su tutti gli schermi a bordo durante il viaggio da Sydney a Tokyo

Sulla base di una dichiarazione della compagnia aerea australiana a CNN, l'incidente sul volo da Sydney all'aeroporto di Haneda a Tokyo della scorsa settimana ha visto i passeggeri impossibilitati a scegliere i loro film personali a causa di un difetto tecnico nel sistema di intrattenimento a bordo.

Stando all'annuncio, il personale di volo ha ricevuto una lista limitata di film da trasmettere su tutti gli schermi dell'aereo. A causa delle richieste di diversi passeggeri, un titolo specifico è stato scelto per l'intero viaggio.

La compagnia aerea australiana non ha specificato il film nel loro comunicato, ma i post sui social media, apparentemente dei passeggeri a bordo, hanno identificato il film come "Daddio".

Questo dramma del 2023, con Dakota Fanning e Sean Penn, ha ricevuto un rating R dall'Associazione Cinematografica degli Stati Uniti per "costante uso di parole volgari, contenuti sessuali espliciti e breve mostra di nudità esplicita".

Un utente di Reddit, presumibilmente a bordo del volo, ha riferito che, oltre alla nudità, il film includeva "molti messaggi sexy - del tipo in cui i messaggi erano chiaramente visibili sullo schermo senza bisogno di cuffie".

Il post ha ulteriormente affermato che ci sono voluti circa un'ora prima che passassero a un film più adatto ai bambini, causando disagio diffuso, particolarmente tra le famiglie e i bambini a bordo. Le immagini dei messaggi sullo schermo del film e le menzioni dell'incapacità dei passeggeri di silenziare o fermare i loro schermi erano inclusi nel post.

Nella loro dichiarazione, Qantas ha affermato che il loro equipaggio ha tentato di risolvere i problemi degli schermi per i passeggeri che si sono opposti al film. Dopo aver confermato l'impossibilità, hanno passato a un film per bambini.

La compagnia aerea ha riconosciuto il disagio causato e si è scusata, in particolare con i passeggeri che hanno presentato reclami riguardo al contenuto. Hanno anche affermato: "Ci dispiace immensamente per aver fatto vedere un simile film per l'intero viaggio e ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per questa spiacevole esperienza".

"Da allora, tutti gli schermi sono stati impostati su un film per famiglie per il resto del volo, che è la nostra pratica abituale in casi infrequenti di impedimento della selezione individuale dei film. Stiamo attualmente esaminando come il film sia stato scelto", ha detto il rappresentante di Qantas.

Despite the technical issue with the in-flight entertainment system, many travelers on the flight expressed their interest in watching a different movie. Due to this, the Qantas crew decided to change the movie to a family-friendly option, ensuring everyone's comfort during their journey.

