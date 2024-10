5 spunti chiave della discussione di Kamala Harris con '60 Minutes'

L'incontro della candidata democratica alla presidenza con CBS si inserisce in una vasta campagna mediatica, che posiziona inoltre Harris di fronte a interlocutori e pubblico più simpatici. La sua chiacchierata sul podcast "Call Her Daddy" ospitato da Alex Cooper è andata in onda domenica.martedì, apparirà su "The View", parlerà con Howard Stern e sarà ospite de "The Late Show with Stephen Colbert" su CBS. Infine, è prevista una riunione cittadina di Univision il giovedì.

Data l'assenza di dibattiti previsti tra Harris e l'ex Presidente Trump, questa serie di interviste potrebbe offrire alcuni dei momenti più interessanti e degni di nota nell'ultimo periodo di quattro settimane che precede il giorno delle elezioni.

Di seguito sono riportati cinque punti salienti del suo incontro con "60 Minutes":

Harris evidenzia la necessità che il Congresso affronti i problemi di sicurezza al confine

Interrogata sulle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione Biden e sul momento giusto per adottare misure più severe, Harris ha sostenuto che "ci sono soluzioni a portata di mano" senza confermare che un'azione precedente fosse necessaria.

All'inizio, l'amministrazione Biden ha lottato con gli afflussi record di migranti al confine meridionale, peggiorati dalla pandemia di coronavirus. In risposta, gli ufficiali statunitensi hanno ideato diverse strategie per far fronte all'afflusso.

Chiamata a giustificare perché non era stata presa un'azione precedente, Harris ha fatto riferimento al disegno di legge sull'immigrazione presentato al Congresso all'inizio del 2021 e ha criticato i repubblicani per aver bloccato un recente progetto di legge bipartisan sul confine dopo che Trump aveva incoraggiato a respingere la misura.

Bill Whitaker, il corrispondente di CBS, ha chiesto: "Ma c'è stato un afflusso senza precedenti di immigrati senza documenti che attraversavano il confine durante i primi tre anni della vostra amministrazione. È addirittura quadruplicato rispetto all'ultimo anno dell'amministrazione precedente. È stato un errore allentare le politiche sull'immigrazione quanto avete fatto?"

Harris ha risposto con una dichiarazione sul problema di lunga data e ha sottolineato la necessità dell'intervento del Congresso:

"Abbiamo bisogno che il Congresso possa agire per risolvere veramente il problema."

Assenza di un incontro uno-a-uno con Putin

Rispondendo alle domande su un incontro bilaterale con il Presidente russo Vladimir Putin per negoziare una soluzione per il conflitto in Ucraina, Harris ha ribadito: "L'Ucraina deve avere voce in capitolo sul futuro dell'Ucraina".

Harris si è opposta agli incontri bilaterali, sostenendo che "il successo non si otterrà senza l'Ucraina e la carta delle Nazioni Unite che partecipano a ciò che il successo deve essere".

Inoltre, non ha espresso la sua posizione sull'ampliamento della NATO, dicendo che se ne sarebbe occupata quando necessario.

Harris ha osservato che, se Trump fosse stato in carica, "Putin sarebbe seduto a Kyiv in questo momento", riferendosi alla capitale ucraina.

"Lui parla di porre fine a tutto questo il primo giorno. Sapete cosa è? È resa", ha concluso.

Harris ha avuto una sessione con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca lo scorso mese, ribadendo il suo sostegno incondizionato al paese.

"Il mio sostegno al popolo dell'Ucraina è incondizionato", ha affermato Harris. "Ho sostenuto l'Ucraina - continuerò a sostenere l'Ucraina e lavorerò attivamente per far sì che l'Ucraina prevalga in questa guerra, per essere al sicuro, sicura e prospera".

Mostrare l'alleanza Harris-Cheney

L'alleanza Harris-Cheney è stata evidente durante la conferenza, poiché hanno collaborato a Ripon, Wisconsin - apparentemente il luogo di nascita del Partito Repubblicano.

Cheney, che è stata sconfitta in una primaria a causa del suo ruolo nella indagine della Camera del 6 gennaio 2021 sulle violazioni dei sostenitori di Trump contro il Campidoglio degli Stati Uniti, ha sostenuto Harris e ha parlato a un comizio in uno stato cruciale la scorsa settimana.

"Io posso solo immaginare di dire: 'La nostra Costituzione è minacciata e è importante che i partiti si uniscano e sostengano la Vice Presidente Harris perché difenderà la legge', lo avrei fatto", ha dichiarato Cheney.

Chiamata a sapere se aveva immaginato di collaborare con Cheney quattro anni fa, Harris ha risposto positivamente.

"Sarebbe fantastico", ha detto Harris, accompagnata dalle risate di entrambe le donne.

"È molto diplomatica", ha scherzato Cheney.

Walz ammette di aver ricevuto consigli da Harris per scegliere le parole con più cura

La conferenza ha incluso il compagno di Harris, il Governatore del Minnesota Tim Walz, che ha ammesso di aver subito critiche per le sue dichiarazioni dopo essere stato scelto come candidato alla vicepresidenza. Ha ammesso false affermazioni sul suo curriculum militare e sulla sua testimonianza della rivolta di Tiananmen Square a Hong Kong.

Tuttavia, ha insistito sul fatto che quegli errori erano sfoghi emotivi o errori nella narrazione, a differenza delle esagerazioni di Donald Trump.

Tuttavia, Walz ha rivelato che Harris lo aveva esortato a usare un linguaggio più ponderato:

"Mi ha detto: 'Tim, devi essere un po' più attento a come dici le cose, qualunque cosa sia'."

Harris critica Trump per aver rinunciato all'intervista con "60 Minutes"

Riguardo alla decisione di Trump di rinunciare all'intervista con "60 Minutes", Harris lo ha criticato, sostenendo che non aveva il coraggio di affrontare le domande difficili.

Trump ha annullato l'intervista prevista con "60 Minutes" dopo aver acconsentito e averla programmata nella sua tenuta di Mar-a-Lago, come rivelato dal corrispondente di CBS Scott Pelley durante la trasmissione del popolare programma televisivo la scorsa notte.

Nel 2020, Trump ha incontrato il reporter di "60 Minutes" Lesley Stahl, ma ha interrotto bruscamente l'incontro a causa delle sue obiezioni alle domande. Trump ha espresso il desiderio di un'apologia per quell'intervista prima di considerarne un'altra, secondo le dichiarazioni fatte in Wisconsin la scorsa settimana.

Di recente, Trump ha interagito principalmente con intervistatori favorevoli, come Fox News, dimostrando un modello di scelta di piattaforme amichevoli.

Durante un'intervista su Fox News, Kamala Harris ha suggerito che se Trump non offre al pubblico un dialogo significativo e riflessivo, dovrebbero guardare i suoi comizi invece:

"Se non vuole offrire al vostro pubblico uno scambio significativo e riflessivo di domande e risposte, allora guardate i suoi comizi".

Sentirai discussioni incentrate su di lui e sui suoi personali risentimenti. Quello che non sentirai sono le sue opinioni personali su come intende unire la nazione, trovare un punto d'incontro. Ecco perché sono fermamente convinta, nelle mie più profonde convinzioni, che il popolo americano desidera andare avanti," ha spiegato.

CNN’s Aaron Pellish ha contribuito a questo report.

