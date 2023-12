A un mese di distanza, quello che sappiamo della guerra tra Israele e Hamas

L'esercito israeliano ha iniziato un'offensiva sull'enclave palestinese dopo che i militanti di Hamas hanno lanciato un brutale assalto contro Israele il 7 ottobre - il più grande attacco terroristico nella storia del Paese - con uomini armati che hanno ucciso più di 1.400 persone e preso in ostaggio più di 200 persone, secondo le autorità israeliane.

La rappresaglia di Israele è stata feroce, con una campagna aerea, marittima e terrestre su Gaza e un assedio totale sul territorio per soffocare i governanti di Hamas.

Il conflitto ha portato a una catastrofe umanitaria a Gaza, con più di 10.000 morti, secondo il ministero della Sanità palestinese a Ramallah. I residenti della Striscia, che ospita più di 2 milioni di palestinesi, sono intrappolati, privi di rifornimenti di base e senza possibilità di sfuggire alle bombe di Israele.

In risposta, i gruppi di aiuto, gli Stati arabi e le Nazioni Unite hanno ripetutamente chiesto un cessate il fuoco per consentire la consegna di cibo, acqua, forniture mediche e altri beni di prima necessità.

Israele non ha finora mostrato alcun segno di ridimensionamento dell'operazione militare, che si sta solo allargando, con l'intenzione di eliminare Hamas una volta per tutte.

Ecco cosa sappiamo della guerra.

Come è iniziato il conflitto?

In un'operazione chiamata "Tempesta di Al-Aqsa", Hamas ha lanciato migliaia di razzi verso le città israeliane il 7 ottobre, prima di sfondare la barriera di confine pesantemente fortificata con Israele e inviare i militanti in profondità nel territorio israeliano.

Lì, gli uomini armati hanno ucciso civili e soldati e hanno preso in ostaggio più di 200 persone, tra cui decine di cittadini stranieri. Gli attacchi sono stati senza precedenti per tattiche e dimensioni, poiché Israele non ha affrontato gli avversari sul proprio territorio dalla guerra arabo-israeliana del 1948. Inoltre, non ha mai affrontato un attacco terroristico di questa portata che ha causato la morte di così tanti civili.

Come ha reagito Israele?

Israele ha risposto lanciando l'"Operazione Spade di Ferro", con l'obiettivo di eliminare Hamas. Ha imposto un assedio totale su Gaza, bloccando l'ingresso di cibo, acqua e carburante, e ha lanciato un'offensiva di terra che ha visto le sue truppe entrare in profondità nell'enclave e dividerla di fatto in due.

Durante i bombardamenti, Israele ha consigliato ai residenti di Gaza di evacuare le loro case a nord e di spostarsi verso sud, mentre le truppe cercavano di circondare Gaza City, che Israele ha descritto come "la fortezza delle attività terroristiche di Hamas".

I gruppi per i diritti umani hanno affermato che l'ordine di evacuazione di Israele potrebbe violare il diritto internazionale e la CNN ha documentato casi in cui civili palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani intorno alle zone di evacuazione.

Che cos'è Hamas?

Hamas è un'organizzazione islamica con un'ala militare che è emersa nel 1987 dai Fratelli Musulmani, un gruppo islamista sunnita non violento fondato alla fine degli anni Venti in Egitto.

Hamas, come la maggior parte delle fazioni e dei partiti politici palestinesi, sostiene che Israele è una potenza occupante e che sta cercando di liberare i territori palestinesi. Nel corso degli anni ha rivendicato molti attacchi contro Israele ed è stata designata come organizzazione terroristica da Stati Uniti, Unione Europea e Israele.

A differenza di altre fazioni palestinesi, Hamas rifiuta di impegnarsi con Israele e non riconosce il suo diritto di esistere. Nel 1993 si è opposta agli Accordi di Oslo, un patto di pace tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) che ha visto l'OLP rinunciare alla resistenza armata contro Israele in cambio della promessa di uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele. Gli accordi hanno anche istituito l'Autorità Palestinese (AP) nella Cisgiordania occupata da Israele.

Hamas ha preso il potere a Gaza nel 2007 e si presenta come un'alternativa all'Autorità palestinese.

Israele ha occupato Gaza dal 1967 al 2005, quando ha ritirato unilateralmente le sue truppe e i suoi coloni, ma ha continuato a esercitare il controllo sul mare, sullo spazio aereo e sui valichi terrestri del territorio.

La stragrande maggioranza dei residenti di Gaza sono discendenti di rifugiati i cui antenati sono fuggiti o sono stati costretti a lasciare le loro case nell'attuale Israele. L'enclave è uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta.

Qual è la situazione a Gaza?

Prima della guerra, Israele e l'Egitto avevano imposto un blocco di Gaza che controllava strettamente il movimento di persone e merci sia in entrata che in uscita dal territorio.

Ma ora Israele ha imposto un assedio ancora più stretto, vietando l'ingresso di cibo, acqua e carburante, che secondo le Nazioni Unite equivale a una "punizione collettiva". I residenti sono alle prese con gravi carenze e l'energia elettrica si sta esaurendo a causa della diminuzione del carburante, mentre gli ospedali sono mal equipaggiati per curare i feriti mentre Israele continua a bombardare. I medici spesso operano i pazienti senza anestesia e i servizi di maternità e post-parto sono quasi inesistenti. Con il collasso del sistema idrico, alcuni gazesi sono stati costretti a bere acqua sporca e salata, scatenando preoccupazioni per una crisi sanitaria e temendo che le persone possano iniziare a morire per disidratazione.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha dichiarato che più di 1,4 milioni di persone a Gaza sono attualmente sfollate all'interno del Paese. Più di mezzo milione sta cercando rifugio nelle strutture gestite dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA), che stanno ospitando un numero di persone tre volte superiore alla loro capacità prevista.

Migliaia di persone si stanno rifugiando in ospedali e altre strutture civili, che secondo gli operatori sanitari sono state prese di mira da Israele.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato di aver documentato almeno 102 attacchi a strutture sanitarie a Gaza dal 7 ottobre. Israele ha dichiarato che sta prendendo di mira gli operativi di Hamas nella Striscia e ha accusato Hamas di essersi insediato in aree civili e di usare i civili come scudi umani.

Secondo il ministero della Sanità gazanese, delle persone uccise nell'enclave, più di 4.100 sono bambini.

L'enclave è stata descritta dalle Nazioni Unite come "un cimitero di bambini".

Che cos'è il valico di Rafah?

Israele ha chiuso i suoi due valichi di frontiera con Gaza. Con un disperato bisogno di aiuti, l'unica via d'accesso al territorio è il valico di Rafah con l'Egitto.

Rafah è l'unico valico di frontiera tra Gaza e l'Egitto, situato lungo una recinzione di 12,8 chilometri che separa Gaza dalla penisola del Sinai.

Il valico è stato essenziale per la consegna degli aiuti e l'evacuazione dei feriti palestinesi durante le precedenti guerre con Israele.

Dopo intensi negoziati, il valico è stato finalmente aperto dopo più di tre settimane di guerra, permettendo a un piccolo numero di feriti palestinesi e di cittadini stranieri di lasciare Gaza. I camion degli aiuti hanno iniziato a entrare nell'enclave in numero molto ridotto.

Come ha reagito la comunità internazionale alla guerra?

Gli Stati Uniti hanno ampiamente sostenuto l'operazione di Israele a Gaza per tutta la durata della guerra, nonostante le pesanti critiche di alcuni oppositori in patria e le proteste di massa in tutto il mondo che chiedevano un cessate il fuoco.

I leader arabi hanno lanciato messaggi forti a Israele, soprattutto contro quelli che percepiscono come piani di espulsione dei palestinesi da Gaza verso l'Egitto e di quelli della Cisgiordania verso la Giordania.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che sarebbe un "errore" per Israele occupare Gaza, ma il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà la "responsabilità generale della sicurezza" a Gaza per un "periodo indefinito" dopo la fine della guerra.

Anche alcuni alleati di Hamas nella regione, come l'Iran e il potente movimento libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, hanno messo in guardia Israele e Washington dal continuare a bombardare Gaza.

Tra l'aumento del numero di morti e l'indignazione internazionale per la situazione umanitaria a Gaza, tuttavia, l'amministrazione Biden ha avvertito Israele che il suo sostegno alla carneficina nell'enclave si sta esaurendo.

Cosa serve per una de-escalation?

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo si oppone a qualsiasi cessate il fuoco temporaneo a Gaza a meno che Hamas non liberi tutti gli ostaggi che detiene, aggiungendo che continuerà a bloccare l'ingresso di carburante nella striscia. Netanyahu ha tuttavia dichiarato di essere aperto a brevi pause.

Israele ha accusato Hamas di accumulare e deviare il carburante. La CNN non può verificare in modo indipendente la quantità di carburante presente nell'enclave.

Il Qatar, un alleato degli Stati Uniti che mantiene legami con Hamas, ha cercato di mediare per liberare gli ostaggi ed evacuare i cittadini stranieri da Gaza.

Quattro ostaggi detenuti da Hamas - due israeliani e due americani-israeliani - sono stati finora liberati grazie alla mediazione del Qatar e dell'Egitto.

Quanto è probabile che questa guerra degeneri in un conflitto regionale?

L'attacco di Hamas ha sollevato il timore che il conflitto possa estendersi alla regione, con il potenziale ingresso di Hezbollah dal Libano e dell'Iran, acerrimo nemico di Israele.

Gli Stati Uniti hanno messo in guardia gli attori regionali dal farsi trascinare nella guerra, invitando l'Iran e i suoi procuratori a non inasprire la situazione.

L'esercito statunitense ha dichiarato che un sottomarino con missili guidati è arrivato in Medio Oriente, un messaggio di deterrenza rivolto agli avversari regionali. Il mese scorso il Pentagono ha ordinato l'invio di un secondo gruppo d'attacco di portaerei nel Mediterraneo orientale e di jet da combattimento dell'aeronautica militare nella regione.

L'Iran, che sostiene Hamas, ha negato il coinvolgimento nell'attacco del 7 ottobre, ma ha affermato di sostenere moralmente la "resistenza anti-Israele", che comprende Hamas, Hezbollah e altre milizie sostenute dall'Iran.

Al confine settentrionale di Israele, Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha ingaggiato uno scambio di fuoco dall'inizio della guerra di Gaza. Questi scontri, tuttavia, si sono limitati alle zone di confine.

Ci sono state scaramucce anche in Siria e in Iraq, da dove le milizie sostenute dall'Iran hanno lanciato diversi attacchi con i droni contro le forze statunitensi. Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno tentato un attacco aereo contro Israele, che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver sventato.

In un discorso del 3 novembre, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che il suo "obiettivo primario" è il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza e che spetta agli Stati Uniti attuare la cessazione delle ostilità. Il discorso è sembrato mostrare che i piani immediati di Nasrallah non includono l'ampliamento del conflitto.

Abbas Al Lawati, Mohammed Abdelbary, Kevin Liptak, MJ Lee, Natasha Bertrand, Priscilla Alvarez, Jennifer Hansler, Xiaofei Xu, Tamara Qiblawi, Mohammed Tawfeeq, Kareem Khadder, Abeer Salman, Ibrahim Dahman, Akanksha Sharma e Mostafa Salem hanno contribuito a questo servizio.

