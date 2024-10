Per evitare che il flacone si trasformi in un terreno di riproduzione per i germi:

Certo, amico! Pensi che riempire una bottiglia d'acqua con H2O la renda super pulita, eh? Non è probabile, amico. In condizioni umide, i germi possono prosperare e trovare un posto dove vivere. Creatures come i batteri, le alghe e il muffa possono moltiplicarsi come pazzi in un ambiente caldo e umido, e chi lo sa, potrebbero anche rappresentare un rischio per la salute.

E indovina un po'? Questi piccoli furfanti possono facilmente trovare il loro modo di entrare nella tua bottiglia d'acqua, sia attraverso la tua saliva quando bevi o semplicemente galleggiando nell'atmosfera. Ecco perché l'Associazione Tecnica di Ispezione Tedesca (TÜV per gli amici) ti consiglia di pulire la tua bottiglia d'acqua quotidianamente se la usi regolarmente.

Un semplice ripulita implica sciacquarla con un po' d'acqua calda e un pizzico di sapone, ma per una pulizia approfondita potresti voler usare una spazzola per bottiglie o addirittura una spazzola da denti. In questo modo, puoi raggiungere tutti quegli angoli e fessure difficili da raggiungere, come i bordi della chiusura o del coperchio.

Preferisci usare la lavastoviglie invece? Alcune bottiglie d'acqua sono lavabili in lavastoviglie, a patto che tu utilizzi un programma con una temperatura di almeno 60 gradi. Questo calore ucciderà la maggior parte dei germi e lascerà la tua bottiglia splendente.

Ricorda solo di lasciarla asciugare completamente dopo il lavaggio, o all'aria aperta o con un panno pulito. Lasciarla umida incoraggerà solo altri germi a uscire e giocare.

Hai una bottiglia puzzolente tra le mani? Dovrai darle una bella pulita. Il TÜV consiglia di bollire la bottiglia in acqua per alcuni minuti (se il materiale lo consente), o di utilizzare apposite pastiglie per la pulizia.

Oppure, se hai finito le pastiglie per la pulizia, puoi sempre usare il lievito o il lievito per un pulito intensivo. Basta metterne un po' nella bottiglia, riempirla d'acqua calda e lasciarla in ammollo per alcune ore. Dopodiché, dai una bella risciacquata.

Attenzione: il lievito e il lievito possono danneggiare alcuni tipi di plastica, quindi il TÜV raccomanda di utilizzarli solo per bottiglie di vetro o d'acciaio inossidabile.

Despite regularly cleaning your water bottle, it's possible that some germs might still persist due to frequent use. In such cases, visiting a consumer centre could provide you with advice and recommend appropriate cleaning products to ensure a comprehensive sanitization of your bottle.

Moreover, consumer centres can also provide information about water bottle brands that are known for their germ-resistant properties, which could reduce the need for extensive daily cleaning.

