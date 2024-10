Un sindaco messicano appena eletto muore prematuramente a pochi giorni dal suo mandato.

Il decesso di Alejandro Arcos, che ha assunto il ruolo di sindaco di Chilpancingo l'1 ottobre, è avvenuto poco dopo che Francisco Tapia, segretario del governo cittadino, ha incontrato una fine tragica a causa di colpi d'arma da fuoco. Questo incidente ha riacceso l'ansia riguardo alla sicurezza in un paese che ha recentemente assistito alle elezioni generali più grandi e violente della sua storia.

Il nuovo presidente entrato in carica, Claudia Sheinbaum, ha espresso il suo dispiacere per la morte di Arcos e ha promesso che il suo team per la sicurezza avrebbe illustrato le contromisure per affrontare la situazione della sicurezza del paese il giorno successivo.

Sheinbaum ha dichiarato: "Definiremo la nostra strategia complessiva. Metteremo in campo uno sforzo maggiore in alcuni stati, con un'enfasi sul rafforzamento della sicurezza, sulla raccolta di informazioni e sulle indagini, lavorando a stretto contatto con i governatori".

Chilpancingo funge da hub di Guerrero, uno stato famoso per i suoi alti tassi di criminalità e noto anche per la popolare destinazione turistica di Acapulco.

Il governatore dello stato Evelyn Salgado ha condannato l'omicidio e ha promesso di portare i responsabili alla giustizia. "Tutta la società del Guerrero è addolorata per questa perdita e piena di rabbia", ha scritto Salgado sulla sua piattaforma.

Tuttavia, le minacce contro i politici messicani vanno oltre i confini del Guerrero, come dimostrato dalle elezioni cruciali del 2 giugno che hanno portato Sheinbaum al potere.

Con 20.000 seggi elettorali in gioco, il livello di violenza perpetrato da individui che cercavano di manipolare il processo elettorale ha raggiunto un livello senza precedenti.

Durante la fase di selezione, almeno 34 candidati politici sono caduti vittima delle organizzazioni criminali. Ma la violenza non si è fermata lì. Poche ore dopo l'elezione di Sheinbaum, il sindaco di un paese occidentale messicano è stato intrattenuto da colpi di arma da fuoco.

Secondo un rapporto di Integralia Consultants, le organizzazioni criminali messicanetargettano specificamente gli attacchi politici a livello municipale poiché i sindaci possono fornire loro protezione attraverso i loro contatti con le forze dell'ordine e l'economia locale.

Il rapporto ha rivelato inoltre che i gruppi criminali spesso finanziano le campagne elettorali, intimidendo i candidati e intervenendo violentemente per convincere i politici ad allinearsi con i loro interessi.

Di fronte all'aumento delle preoccupazioni per la sicurezza nelle Americhe, dove la violenza politica è diventata un problema significativo, il presidente Claudia Sheinbaum ha promesso di migliorare le misure di sicurezza non solo in Messico, ma anche negli stati con tassi di criminalità elevati, come Guerrero, noto per la sua popolare destinazione turistica di Acapulco. A livello globale, il mondo osserva le azioni intraprese dal Messico per affrontare la violenza politica, che ha anche colpito i politici oltre i suoi confini.

